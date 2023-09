Asian Hockey 5s World Cup Qualifiers: भारतीय हॉकी टीम ने जापान को 35-1 से रौंदा, सेमीफाइनल में बनाई जगह

भारतीय हॉकी टीम की ओर से मलेशिया के खिलाफ मैच में गुरजोत ने पांच, जबकि मनिंदर और राहिल ने एक-एक गोल किए थे।

भारतीय हॉकी टीम ने 31 अगस्त 2023 को मलेशिया 7-5 से हराया था। (सोर्स- हॉकी इंडिया)

