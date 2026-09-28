कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक की मदद से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सोमवार 28 सितंबर 2026 को भारी बारिश के बीच पूल ए के आखिरी मैच में बांग्लादेश को 10-0 से हराकर लगातार पांचवीं जीत दर्ज की। अब सेमीफाइनल में उसका मुकाबला एक अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया की टक्कर दक्षिण कोरिया से होगी।

भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत (27वां, 40वां और 45वां मिनट) ने तीन, जबकि शिलानंद लाकड़ा (44वां और 45वां) ने दो गोल किये। अभिषेक (तीसरे मिनट), जुगराज सिंह (22वें मिनट), सुखजीत सिंह (32वें मिनट), संजय (59वें मिनट) और मनदीप सिंह (60वें मिनट) ने 1-1 गोल दागा। गत चैंपियन भारत ने इससे पहले इंडोनेशिया को 13-1, दक्षिण कोरिया को 8-2, सिंगापुर को 7-0 और जापान को 2-0 से हराया था।

बारिश के कारण मैदान गीला हो गया था और खिलाड़ी पूरे भीग चुके थे। इस कारण मूवमेंट में दिक्कत हो रही थी। बारिश की वजह से पाकिस्तान और ओमान का मैच 15 मिनट के लिए रोके जाने के कारण भारत और बांग्लादेश का मैच आधा घंटे देर से शुरू हुआ।

तीसरे मिनट में भारत ने खोला खाता

भारत के लिए तीसरे ही मिनट में अभिषेक ने फील्ड गोल दागा। संजय ने बांग्लादेशी सर्कल के भीतर अभिषेक को पास दिया। अभिषेक ने अपने बाईं ओर से रिवर्स हिट पर यह गोल किया।

बांग्लादेश को 12वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन अमीरुल इस्लाम की ड्रैग फ्लिक को गोलकीपर सूरज करकेरा ने रोक दिया। भारत को 15वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे बांग्लादेश के वीडियो रेफरल के बाद खारिज कर दिया गया।

22वें मिनट में दोगुनी हुई भारत की बढ़त

दूसरे क्वार्टर में बारिश तेज हो गई। इस कारण मैदान पर पानी भर गया। भारत ने 22वें मिनट में बढ़त दोगुनी की, जब पेनल्टी कॉर्नर पर जुगराज की ड्रैग फ्लिक डिफेंडर के पैर से टकराई और अंपायर ने पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया जिसे गोल में बदलकर जुगराज ने स्कोर 2-0 कर दिया।

भारत को पांच मिनट बाद एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला जिसे हरमनप्रीत सिंह ने गोल में बदला। ब्रेक के बाद 32वें मिनट में दिलप्रीत सिंह और सुखजीत ने शानदार मूव बनाया और गेंद को सर्कल के भीतर ले गए। सुखजीत ने भारत के लिए चौथा गोल किया। इसी क्वार्टर में विवेक सागर प्रसाद ने भारत को पेनल्टी कॉर्नर दिलाया जिसे हरमनप्रीत ने गोल में बदला।

तीसरे क्वार्टर के आखिरी दो मिनट में शिलानंद लाकड़ा ने दो गोल करके भारत की बढ़त 7-0 की कर दी। वहीं 45वें मिनट में हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की।

बारिश के कारण दोनों टीमों की ओर से हुईं गलतियां

आखिरी क्वार्टर में बारिश और तेज हो गई जिससे दोनों टीमों की मूवमेंट पर असर पड़ा और कई सहज गलतियां हुई। भारत ने आखिरी दो मिनट में दो गोल किये। संजय ने 59वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागा और मनदीप ने आखिरी मिनट में फील्ड गोल किया।

आखिरी मिनट में सुखजीत के पास एक और गोल करने का मौका था, लेकिन बांग्लादेशी गोलकीपर ने उनका प्रयास रोक दिया। हालांकि, रिबाउंड पर गेंद मनदीप सिंह के पास गई और उन्होंने भारत के लिए 10वां गोल दागा।

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