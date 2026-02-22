भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सुपर 8 का मुकाबला रविवार को खेला जाएगा और इस मुकाबले से पहले साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन पोलक ने इस मैच में भारत को जीत का फेवरेट बताया। वहीं पोलक ने बताया कि भारत के कौन दो गेंदबाज प्रोटियाज टीम के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं।

बुमराह-वरुण पैदा कर सकते हैं फर्क

पोलक ने द सोवेटन अखबार के हवाले से कहा कि मुझे लगता है कि बैटिंग के लिहाज से दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ बराबरी पर हैं, लेकिन इन दोनों टीमों के बीच दो भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती सबसे बड़ा फर्क पैदा करते हैं। साउथ अफ्रीका के पास भी क्वालिटी गेंदबाजों हैं, लेकिन बुमराह और वरुण जिस तरह से बॉल डालते हैं उसकी वजह से भारत जीत का बड़ा दावेदार है और इस टीम के पास एज है।

पोलक का मानना है कि वरुण चक्रवर्ती बीच के ओवरों में दबाव बना सकते हैं, जबकि बुमराह पावरप्ले और डेथ ओवर्स में खतरनाक हो सकते हैं। पोलक ने कहा कि वरुण भारत के लिए बीच के ओवर्स में खेल को कंट्रोल करते हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने बाएं या दाएं हाथ का बल्लेबाज है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी शर्तें तय कर सकते हैं। उन्होंने बुमराह के बारे में कहा कि उनकी कलाई की पोजिशन काफी अच्छी है। वो पावरप्ले में नई गेंद से शानदार गेंदबाजी करते हैं साथ ही पारी के बीच के समय में भी ऐसा ही करते हैं जबकि उनकी डेथ बॉलिंग असाधारण है।

पोलक को लगता है कि साउथ अफ्रीका को तबरेज शम्सी जैसे किसी खिलाड़ी की कमी खल सकती है जो दाएं और बाएं दोनों हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ असर डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई मिस्ट्री स्पिनर होता, जैसे तबरेज शम्सी जो टी20 में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वो टीम को एक शानदार विकल्प देते हैं जो बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ अच्छी स्पिन डाल सकते हैं साथ ही उनके रहने से टीम को ज्यादा कंट्रोल मिलता है।

