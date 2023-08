शूटिंग में राजेश्वरी कुमारी ने भारत को दिलाया 7वां ओलिंपक कोटा, लेकिन पदक जीतने से चूकीं; भारतीय पुरुषों ने जीता कांसा

ISSF World Cup: आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में राजेश्वरी कुमारी, प्रीति रजक और मनीषा कीर वाली भारत की महिला ट्रैप टीम 344 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रही।

राजेश्वरी कुमारी ट्रैप स्पर्धा में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली शगुन चौधरी के बाद दूसरी भारतीय बनीं। राजेंद्र रवींद्र, अक्षय जैन और गौरव कुमार ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता। (सोर्स- ट्विटर/@Media_SAI)

भारत की ट्रैप निशानेबाज राजेश्वरी कुमारी ने गुरुवार 24 अगस्त 2023 को बाकू में आईएसएसएफ विश्व कप में 5वें स्थान पर रहकर देश को पेरिस ओलंपिक के लिए सातवां कोटा दिलाया। देश के शीर्ष खेल प्रशासकों में रहे पूर्व शॉटगन निशानेबाज रणधीर सिंह की बेटी राजेश्वरी कुमारी ने दिग्गज प्रतिद्वंद्वियों के बीच फाइनल में जगह बनाई, लेकिन पदक से चूक गईं। वहीं पुरुष ट्रैप स्पर्धा में पृथ्वीराज टोंटाइमैन 23वें, ओलंपियन कीनान चेनाई 51वें और जोरावर संधू 70वें स्थान पर रहे। तीनों टीम स्पर्धा में 11वें स्थान पर रहे। दूसरी ओर, राजेंद्र रवींद्र, अक्षय जैन और गौरव कुमार ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल टीम इवेंट यानी गैर ओलंपिक इवेंट में कांस्य पदक जीता। राजेंद, अक्षय और गौरव ने कुल 1718 का स्कोर किया। यह इस आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत का 10वां पदक है। भारत पांच स्वर्ण और पांच कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। राजेश्वरी कुमारी ट्रैप स्पर्धा में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली दूसरी भारतीय राजेश्वरी कुमारी महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली शगुन चौधरी के बाद दूसरी भारतीय बनीं। राजेश्वरी कुमारी फाइनल में 30 शॉट में 19 अंक ही हासिल कर पाईं। पांचों क्वालिफिकेशन दौर में राजेश्वरी कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करके 125 में से 120 अंक लेकर 6 निशानेबाजों के फाइनल में जगह बनाई थी। भारत की मनीषा कीर और प्रीति रजक क्रमश: 23वें और 58वें स्थान पर रहीं। भारत की महिला ट्रैप टीम 344 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रही। इसमें राजेश्वरी कुमारी, प्रीति रजक और मनीषा कीर शामिल थीं। इटली ने 354 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया को रजत और चीन को कांस्य पदक मिला। फाइनल के बाद राजेश्वरी कुमारी ने कहा, ‘मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह अविश्वसनीय है। आखिर कोटा मिल गया। काश मैं पदक भी जीत पाती, लेकिन अच्छा लग रहा है। पेरिस ….।’ भारत ने बाकू में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में पेरिस ओलंपिक के लिए 4 कोटा हासिल किए। राजेश्वरी कुमारी के अलावा अन्य तीन में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में मेहुली घोष, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3-पोजीशन में अखिल श्योराण और महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री-पोजीशन स्पर्धा में युवा सिफ्ट कौर समरा शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए कुल मिलाकर भारत ने निशानेबाजी में अब तक 7 कोटा हासिल किए हैं। भवनीश मेंदीरत्ता (पुरुष ट्रैप), रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल) और स्वप्निल कुसाले (पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन) अन्य तीन भारतीय हैं जिन्होंने पिछले साल आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में 2024 ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया था।

