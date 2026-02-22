बंगाल को 6 विकेट से हराकर जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई तो विजेता टीम के खिलाड़ियों ने हेड कोच अजय शर्मा को कंधे पर उठा लिया और कल्याणी ‘भाइयों में भाई कैसा हो, अज्जू भैया जैसा हो के नारे से गंजू उठा।’ 90 के दशक में भारत के लिए खेलने वाले अजय शर्मा ने 15 साल तक क्रिकेट से दूरी बनाए रखी। अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए।

दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेले अजय शर्मा का करियर मैच फिक्सिंग के आरोपों के कारण खत्म हो गया। इसके बाद वह सालों तक गुमनाम रहे और अब जम्मू-कश्मीर को फाइनल में पहुंचाने के बाद अज्जू भैया के नाम से चर्चा में आए। दिल्ली के एक कोर्ट से मैच फिक्सिंग के आरोपों से बरी होने से पहले अजय शर्मा 15 साल तक क्रिकेट से दरकिनार रहे। जम्मू-कश्मीर के फाइनल में पहुंचने पर सुर्खियों में आए और इसे अपना पुनर्जन्म बताया।

‘अजय शर्मा का ‘पुनर्जन्म’

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए 61 साल के अजय शर्मा ने कहा, ‘यह अजय शर्मा का पुनर्जन्म है। मुकदमे के कारण कोई नाम नहीं ले रहा था। मैंने अपने बड़े बेटे मनन को भारत के लिए खिलाने की कोशिश की। शायद उसने पिता की वजह से काफी दिक्कतों का सामना किया। अब मुझे लगता है कि उसे क्रिकेट की ओर नहीं ढकेलना चाहिए था। जिन्होंने सालों फोन या मैसेज नहीं किया अब संपर्क कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसका मलाल नहीं है। इन खिलाड़ियों ने मुझ पर जो प्यार और भरोसा दिखाया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं।’

मिथुन मन्हास और अजय शर्मा का कनेक्शन

चार साल पहले अजय शर्मा दिल्ली अंडर-19 टीम के कोच थे। तब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने जम्मू-कश्मीर की टीम से जुड़ने को कहा था। मन्हास तब जम्मू-क्रिकेट ऑपरेशन के डायरेक्टर थे। मन्हास ने दिल्ली के लिए अजय शर्मा की कप्तानी में डेब्यू किया। अजय शर्मा ने जम्मू-कश्मीर को कोचिंग देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई।

दिल्ली की सीनियर टीम का कोच बनना चाहते थे अजय शर्मा

अजय शर्मा ने कहा,’जब दिल्ली के लिए आप टेस्ट क्रिकेटरों के साथ खेलते हैं तो आपको लगता है कि आप एक अलग स्तर पर है। खेलते वक्त हमने कभी जम्मू-कश्मीर को गंभीरता से नहीं लिया। जब मिथुन का फोन आया तो मैं थाईलैंड में छुट्टी पर था। मैं हंसा। दिल्ली की सीनियर टीम का कोच बनना चाहता था।’

मिथुन मन्हास ने फिर अजय शर्मा से संपर्क किया

मिथुन मन्हास ने बाद में फिर अजय शर्मा से संपर्क किया। इस बार कुछ बात बनी। अजय ने जम्मू-कश्मीर का कोच बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, ‘मुझे लगा क्यों नहीं। मिथुन ने कहा कि उनका सपना है कि जम्मू-कश्मीर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा करे और उन्होंने पूरा समर्थन देने का वादा किया।’

खिलाड़ी ने अजय शर्मा को हेडमास्टर कोच बताया

अजय शर्मा को कोच के तौर पर पहले साल काफी दिक्कत हुई। खिलाड़ी आईपीएल और टी20 क्रिकेट खेलना चाहते थे। उन्होंने अजय शर्मा को हेडमास्टर कोच बताया। फीडबैक फॉर्म में उन्होंने गरम दिमाग वाला आदमी बताया। 20 में से केवल दो या तीन खिलाड़ियों ने उनके पक्ष में बात की। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट ने इस पर ध्यान दिया।

अजय शर्मा को बातें चुभी थीं

अजय शर्मा को यह बातें तब चुभी थीं। अब वह इसके बारे में हंसकर बताते हैं। उन्होंने कहा, ‘जब कोई सख्त मास्टर क्लास में आता है तो बच्चे सोचते हैं कि इसको भगाओ यहां से। श्रीनगर में पहले कैंप में बल्लेबाज आगे बढ़कर केवल छक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे। तब मैं सोचा कि कहां से शुरू करूं।’

मन्हास ने भी अजय से थोड़ा नरम होने को कहा

अजय शर्मा ने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी पत्नी सुझाव देंगी। अजय ने बताया, ‘उन्होंने(पत्नी) कहा कि ज्यादातर बच्चे हमारे बेटों से बड़े हैं। उनकी तुलना उन जाने-माने खिलाड़ियों से करना बंद कर दो जिनके साथ आप बड़े हुए हैं। मन्हास ने भी अजय से थोड़ा नरम होने को कहा। अजय ने बीसीसीआई की बनाई सब-कमेटी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता से भी सलाह मांगी। उन्होंने बताया, ‘मुझे महसूस खेलना और कोचिंग करना दो अलग-अलग चीजें हैं। मेरी सोच बदल गई।’

विदर्भ के खिलाफ जम्मू-कश्मीर की जीत

विदर्भ के खिलाफ दिसंबर 2022 में नागपुर में जीत के बाद अजय शर्मा को जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों की प्रतिभा के बारे में पता चला। उन्हें लगा कि सब्र से आगे बढ़ना होगा। दो साल लगे और ड्रेसिंग रूम एकजुट हो गया। उन्होंने कहा, ‘खिलाड़ियों ने पूछना शुरू कर दिया कि लगातार रणजी मैच जीतने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं महसूस कर सकता था कि उनका रवैया बदल रहा है।’

अब्दुल समद को बैठाया बाहर

जम्मू-कश्मीर की टीम की नींव जवाबदेही बनी। मुंबई के खिलाफ अब्दुल समद ने विकेट फेंका तो अजय शर्मा ने बडोदा के खिलाफ मैच से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा, ‘संदेश पहुंच गया। अगर अब्दुल बाहर हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है। मैंने उससे कहा कि घरेलू क्रिकेट को चार साल से करीब से देखने के चार बाद मैंने आपसे ज्यादा क्लीन हिटर नहीं देखा। लेकिन आपकी आलोचना इसलिए होती है क्योंकि आप कैसे आउट होते हैं। आपका औसत बहुत अच्छा है। इसे बचाकर रखें।’ अबदुल समद ने बात सुनी।

जेकेसीए के आजीवन सदस्य बने अजय

अजय शर्मा की कोचिंग टीम का हिस्सा गेंदबाजी कोच पी कृष्ण कुमार और फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक एक ही दिशा में आगे बढ़े। इंदौर में मध्य प्रदेश के खिलाफ दिल्ली में दिल्ली के खिलाफ और मुंबई में मुंबई के खिलाफ जीत ने देश को बता दिया कि जम्मू-कश्मीर आगे बढ़ चुका है। शर्मा ने राज्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। जन्म से डोगरा होने के नाते उन्होंने अपनी डीडीसीए मेंबरशिप छोड़ दी है और वोटिंग राइट्स के साथ जेकेसीए के आजीवन सदस्य बन गए हैं। अजय ने कहा, ‘खिलाड़ियों को पता है कि मैं यहीं रहूंगा।’

