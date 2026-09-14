भारतीय टीम ने रविवार (13 सितंबर) को महिला एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। प्रेजेंटेश सेरेमनी भारत को बगैर ट्रॉफी दिए ही समाप्त हो गई। महिला एशिया कप 2026 के प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान पहले मैच अधिकारियों को मेडल दिया गया। इसके बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों को रनर अप का मेडल मिला।

श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी परवेज महरुफ सेरेमनी को होस्ट कर रहे थे। उन्होंने श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू से बातचीत की और सेरेमनी के समाप्ति की घोषणा कर दी। इस पूरे समारोह के दौरान भारतीय टीम नदारद रही। बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवाजीत सैकिया और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला मैदान पर मौजूद थे। पुरस्कार वितरण समारोह से पहले उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों से बतचीत की।

भरतीय पुरुष टीम को अबतक नहीं मिली ट्रॉफी

यह दूसरा मौका है जब भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी नहीं लिया। इससे पहले 2025 में सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप का खिताब पाकिस्तान के गृह मंत्री नकवी से लेने से मना कर दिया था। नकवी मैदान से ट्रॉफी लेकर चले गए थे। भारतीय टीम को अबतक वह ट्रॉफी नहीं मिली है।