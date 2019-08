अंडर-23 वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहली बार फाइनल में प्रवेश किया है। इस शानदार सफलता के साथ ही भारत ने आगामी एफआईवीबी पुरूष अंडर 23 चैम्पियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इस मुकाबले में भारत ने 21-25, 25-16, 25-22, 25-18 से शानदार जीत दर्ज की। अब इस जीत के साथ भारत का फाइनल मुकाबला रविवार यानी कि 11 अगस्त को चीनी ताइपे से होगा। चीनी ताइपे ने जापान को एक कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया था।

पाकिस्तान ने जीता था पहला सेटः इस महामुकाबले की बात करें तो पहला सेट पाकिस्तान ने अपने नाम किया था। इसके बाद भारत ने शानदार वापसी की और मुकाबला 3-1 से जीत लिया। दूसरे सेट में इंडिया ने आत्‍म विश्‍वास से शुरुआत की और शॉन जॉन व अमित गुलिया पूरे रंग में दिखे। 10 अंकों तक तो पाकिस्‍तान ने टक्‍कर दी लेकिन फिर इंडिया की रफ्तार ने पाकिस्‍तानी टीम को पस्‍त कर दिया।

India’s U-23 volleyball team scored a terrific victory as they came from a set behind to beat Pakistan 21-25, 25-16, 25-22, 25-18 and reach the final of the Asian U-23 Volleyball Championships in Myanmar. @KirenRijiju congratulates the team on this impressive win.

— Kiren Rijiju Office (@RijijuOffice) August 10, 2019