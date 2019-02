भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लंबे दौरे के बाद स्वदेश लौट आई है। इस दौरान कुछ खिलाड़ियों को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। भारतीय टीम करीब 3 महीनें बाद भारत लौटी है। बता दें कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज ड्रॉ कराने के बाद वनडे सीरीज में जीत हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल करने के बाद भारत न्यूजीलैंड रवाना हुआ, जहां उसने 4-1 से वनडे सीरीज पर कब्जा किया। हालांकि 2-1 से उसे टी-20 सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा। अब टीम इंडिया अपनी सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 टी-20 और 5 वनडे मैच खेलेगी।

न्यूजीलैंड से लौटने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं। टीम इंडिया के ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा ने हाल ही में अपनी नवजात बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में नन्‍ही समायरा मुस्‍कुराती नजर आ रही हैं।

