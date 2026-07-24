पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के खिलाफ चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए इसे ‘लोकतंत्र में दमन की भावना के खिलाफ विद्रोह’ करार दिया है। उन्होंने कड़े शब्दों का उपयोग करते हुए एक्स पर लिखा कि आंदोलन को रोकने के लिए बल प्रयोग करने से किसी तरह का हल नहीं निकलेगा।

मांजरेकर ने कहा, ‘यह केवल नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का मामला नहीं है। यह लोकतंत्र में दमन की भावना और मुख्यधारा के मीडिया के दुष्प्रचार के खिलाफ विद्रोह है। मैं दो बच्चों का पिता हूं और यह अच्छी तरह से जानता हूं कि आज के युवाओं को दबाना और उनका ‘ब्रेनवॉश’ करना कभी कारगर साबित नहीं होगा।’

This isn’t just about NEET paper leaks. It’s a revolt against feeling generally suppressed in a democracy & the mainstream media’s brainwashing.



As a father of two, I know first hand : suppressing & brainwashing today’s youth will never work. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 24, 2026

तेंदुलकर-गिल समेत दिग्गज खिलाड़ियों ने की समाझान की मांग

इससे पहले दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पूर्व निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान की मांग की थी। प्रदर्शनकारी छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी का छात्रों को आश्वासन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को छात्रों को संबोधित करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठा रही है। मोदी का यह बयान हजारों छात्रों के नीट एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ ‘संसद चलो’ मार्च में हिस्सा लेने के तीन दिन बाद आया। मार्च के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे कई छात्र घायल हो गए। मार्च को रोकने की कोशिश में पुलिसवाले भी घायल हो गए।

CJP प्रदर्शन और छात्रों के मुद्दे पर तेंदुलकर-गिल का बयान

दिल्ली में जारी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और छात्रों द्वारा नीट पेपर लीक को लेकर किए जा रहे आंदोलन पर अब खेल जगत से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। सचिन तेंदुलकर और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी इस मामले पर पोस्ट किया है। पूरी खबर पढ़ें।