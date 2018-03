भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। दरअसल, मोहम्मद शमी अपनी क्रिकेट ट्रेनिंग को पूरा कर देहरादून से दिल्ली लौट रहे थे और तभी उनके साथ ये हादसा हो गया। चोट लगने की वजह से शमी देहरादून में ही रुक गए हैं। डॉक्टर ने शमी को कई टांके लगाए गए हैं, बताया जा रहा है कि वह जल्द ही स्वस्थ होकर दिल्ली वापस रवाना होंगे। शमी कार से दिल्ली जा रहे थे तभी कार का एक्सिडेंट एक ट्रक से हो गया और उनके सिर में चोट लग गई। इसके बाद डाक्टर ने उनके सिर पर दस टांके लगाए हैं। शमी फिलहाल खतरे से बाहर हैं। बता दें कि शमी शुक्रवार से देहरादून में अभिमन्यु क्रिकेट अकैडमी में आईपीएल की प्रैक्टिस कर रहे थे। शमी इस साल आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम की गेंदबाजी का अहम हिस्सा है। कुछ दिन पहले ही शमी को बीसीसीआई की तरफ से मैच में हिस्सा लेने के लिए क्लीन चिट दिया था। ऐसे में दिल्ली की टीम नहीं चाहेगी कि किसी और वजह से शमी टीम से बाहर जाए।

शमी पिछले सीजन दिल्ली की तरफ से सभी मैच नहीं खेल पाए थे। इस साल आईपीएल से पहले ही उन्होंने सभी मैच खेलने की इच्छा जाहिर की थी और ऐसे में अगर वो टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो दिल्ली को बड़ा झटका लग सकता है। इसके साथ ही भारत को जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर भी जाना है, जहां शमी टेस्ट टीम का अहम हिस्सा माने जा रहे हैं, भारतीय टीम भी नहीं चाहेगी कि शमी के साथ कुछ ऐसा हो जिस वजह से उन्हें क्रिकेट से दूर होना पड़े।

#MohammedShami injured in a road accident today while travelling from Dehradun to Delhi. He got stitches after getting head injuries. Currently, he is taking rest in Dehradun. (File pic) pic.twitter.com/XuFpRCpx9i

