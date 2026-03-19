भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक और स्क्वैश स्टार दीपिका पल्लीकल के घर किलकारी गूंजी है। दिनेश और दीपिका को बेटी हुई है। उन्होंने उसका नाम राहा पल्लीकल कार्तिक रखा है। कपल ने सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर की और अपनी खुशी जाहिर की। दिनेश और दीपिका दूसरी बार माता-पिता बनने। पहली बार उनको जुड़वां बेटे कबीर और जियान हुए थे।

दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लीकल ने इंस्टाग्राम पर बेटी की जन्म की जानकारी देते हुए लिखा, ‘दिल में दुआओं और शब्दों से परे शुक्रिया के साथ हम खुशी-खुशी अपनी प्यारी बच्ची का इस दुनिया में स्वागत करते हैं। कबीर और जियान अपनी छोटी बहन राहा पल्लीकल कार्तिक का परिचय देते हुए बहुत खुश हैं।’

2015 में दिनेश और दीपिका की शादी हुई थी

दिनेश और दीपिका ने 25 अगस्त, 2015 को पारंपरिक हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों से शादी की और 2021 में उनके जुड़वां बच्चे हुए। दिनेश कार्तिक ने 1 जून 2024 को क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने भारत के लिए 26 टेस्ट, 94 वनडे और 60 टी20 मैच खेले। आईपीएल में उन्होंने 257 मैच खेले। कार्तिक ने संन्यास से पहले ही कमेंट्री शुरू कर दी थी। संन्यास के बाद उन्होंने कोचिंग में हाथ आजमाया। वह भारत से बाहर फ्रेंचाइजी क्रिकेट एसए20 और आईएलटी20 में भी खेले। कार्तिक को आईपीएल 2026 के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कोचिंग स्टाफ में देखा जाएगा।

दीपिका का शानदार करियर

दीपिका पल्लीकल ने दुनिया की टॉप-10 रैंकिंग में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा। पद्म श्री, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में कई मेडल जीतने वाली दीपिका देश की सबसे मशहूर एथलीटों में से एक हैं। उन्होंने आखिरी बार अक्टूबर 2023 में हांग्जू एशियन गेम्स में हिस्सा लिया था। उन्होंने मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड मेडल जीता था। 2022 की शुरुआत में मैटरनिटी लीव से लौटने के बाद उन्होंने सफल वापसी की। वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में दो टाइटल जीते और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता।

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