खेलनामा की किताबगाथा के पिछले अंक में आपने पढ़ा कि मंसूर अली खान पटौदी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अनुरोध पर वेस्टइंडीज के तत्कालिन कप्तान गैरी सोबर्स को कोलकाता में दंगे के बाद खेलने के लिए मनाया था। इस कड़ी में हम बताएंगे कि कैसे 1974-75 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान बेंगलुरु में चयनकर्ताओं की घटिया राजनीति के कारण मैदान पर शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई थी।

मंसूर अली खान पटौदी के कहने पर सुनील गावस्कर को उप-कप्तान बनाया गया था, लेकिन इस बात को टीम को छुपाई गई। इसके कारण ‘टाइगर’ पटौदी के चोटिल होने के बाद मैदान पर काफी शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई। गावस्कर और वेंकटराघवन दोनों का मानना था कि उन्हें कप्तानी करनी चाहिए थी। इसके बारे में खेल पत्रकार प्रदीप मैगजीन ने अपनी किताब ‘नॉट जस्ट क्रिकेट’ में इसके बारे में लिखा है।

चयनकर्ताओं की घटिया राजनीति

प्रदीप मैगजीन लिखते हैं, ‘पटौदी को स्कोर और मैच के आंकड़े याद नहीं रहते थे, लेकिन उन्हें अधिकारियों की चालबाजी और चयनकर्ताओं की टीम के साथ घटिया राजनीति याद थी। इस बार झगड़े की वजह उप-कप्तान का चुनाव था। जब वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम चुनी जा रही थी तो पटौदी को याद आया कि ‘चयनकर्ताओं ने वेंकट (वेंकटराघवन) को उप-कप्तान बनाने की बहुत कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनके चुने जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि वेंकट और प्रसन्ना के बीच कड़ी टक्कर है और कई बार फाइनल 11 खिलाड़ियों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। इसलिए मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि वेंकट प्लेइंग 11 में होंगे।’ इस भूमिका के लिए पटौदी की पसंद सुनील गावस्कर थे।’

गावस्कर को उप-कप्तान बनाने की बात छिपाई गई

प्रदीप मैगजीन ने लिखा है, ‘आखिरकार चयनकर्ता मान गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि पटौदी से कहा गया कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उप-कप्तान कौन है। पटौदी मान गए, लेकिन उन्होंने चुपके से गावस्कर को बता दिया कि वे उप-कप्तान हैं और कहा कि यह बात गुप्त रहनी चाहिए। शायद चयनकर्ताओं ने ऐसी स्थिति के बारे में नहीं सोचा था कि पटौदी उपलब्ध नहीं होंगे और टीम की कप्तानी के लिए किसी और की जरूरत होगी। पहले टेस्ट के दौरान ही ऐसी स्थिति आ ही गई।’

चयनकर्ताओं को ढूंढ़ते रहे पटौदी

प्रदीप मैगजीन लिखते हैं, ‘फील्डिंग करते समय पटौदी की उंगली में चोट लग गई और उन्हें ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ा। किसी को नहीं पता था कि उप-कप्तान कौन है और मैदान पर एक शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई। पटौदी को नहीं पता था कि असल में क्या हुआ था। हालांकि, उन्हें याद था कि उप-कप्तान गावस्कर का मानना ​​था कि उन्हें कप्तानी करनी चाहिए, लेकिन वेंकट का जोर था कि कप्तानी उन्हें मिलनी चाहिए। पटौदी ने कहा, ‘जब मैं चयनकर्ताओं को ढूंढ़ रहा था, तब मैदान पर बहस हो गई थी। मुझे समस्या सुलझाने के लिए कोई नहीं मिला।’

गावस्कर भी हुए चोटिल

प्रदीप मैगजीन ने लिखा, ‘गावस्कर को भी उंगली में भी चोट लग गई और भारतीय टीम दूसरे टेस्ट के लिए दिल्ली पहुंची, लेकिन अभी भी यह साफ नहीं था कि पटौदी की गैर-मौजूदगी में टीम की कप्तानी कौन करेगा। पटौदी को याद आया कि एक सेलेक्टर ने बहुत मजेदार भाषण दिया था, जिसमें यह बात भी शामिल थी कि ‘आप में से कोई भी टीम की कप्तानी कर सकता है, यहां तक कि फारुख (इंजीनियर) भी।’ आखिर में वेंकट को ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई।’

पकौड़ों के लिए लड़े भारतीय चयनकर्ता

प्रदीप मैगजीन ने लिखा, ‘पटौदी के लिए यह सब कोई हैरानी की बात नहीं थी। उन्होंने पहले भी कई बार छोटी-मोटी लड़ाइयां और ईगो की वजह से होने वाले झगड़े देखे थे। यही एक मुख्य कारण था कि उन्हें हमेशा लगता था कि देश के लिए खेलने और कप्तानी करने में वह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें अपने करियर की शुरुआत में ही यह एहसास हो गया था कि वह ऐसे सिस्टम में फिट नहीं बैठेंगे, जहां भारत के लिए एक अच्छी टीम बनाने में मदद करने के बजाय लोगों का ईगो, सत्ता की होड़ और बेकार की बातों पर झगड़ा करना ज्यादा जरूरी समझा जाता था। उन्हें बताया कि टीम के कप्तान के तौर पर शुरुआती दिनों में हुई एक चयन समिति की बैठक में उन्होंने देखा था कि सेलेक्टर ‘पकौड़ों की कमी जैसी मामूली बात पर चिल्ला-चोट और हंगामा कर रहे थे।’ क्रिकेट और खेल जगत की ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए जनसत्ता के खेलनामा के साथ जुड़े रहें। अगले भाग में कपिल देव और योगराज सिंह से जुड़ी दिलचस्प कहानी प्रस्तुत करेंगे।

जब ऑस्ट्रेलिया पर लगा धोखे का दाग

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 8 साल बाद साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने गई है। आखिरी बार 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया था। वह दौरा विवादों और रोमांच भरपूर रहा था, लेकिन उसे याद बॉल-टैम्परिंग की घटना के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को 2021 में भी साउथ अफ्रीका का दौरा करना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। पूरी खबर पढ़ें।