भारत के पू्र्व खिलाड़ी और 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के सदस्य संदीप पाटिल 4 साल तक मुख्य चयनकर्ता रहे। उनकी अगुआई वाली चयन समिति ने भारतीय क्रिकेट के कुछ बड़े नामों युवराज सिंह और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी टीम से बाहर किया। उनके कार्यकाल में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया।

संदीप पाटिल ने यूट्यूब चैनल द विक्की ललवानी शो पर अपव कार्यकाल से जुड़े कई राज खोले। उन्होंने बताया कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने युवराज सिंह को कभी भी ड्रॉप करने को नहीं कहा। गौतम गंभीर अबतक उनसे बात नहीं करते। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी ड्रॉप करने का मन बना लिया था, जिसके बाद दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया।

धोनी-युवराज पर क्या बोले संदीप पाटिल

कई सालों से युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह अपने बेटे के भारतीय टीम से बाहर होने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को सबके सामने दोषी ठहराते रहे हैं। पाटिल ने उन चयन बैठकों की अध्यक्षता की थी। उनका कहना है कि धोनी का इससे कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने युवराज के बाहर होने पर कहा, ‘एक बार भी नहीं – न चयन बैठक में, न दौरे पर, न मैच के दौरान। महेंद्र सिंह धोनी ने युवराज सिंह को ड्रॉप करने के लिए नहीं कहा। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं।’

पाटिल से सवाल हुआ कि क्या जब समिति ने युवराज को ड्रॉप करने को कहा तो धोनी ने रोका? उन्होंने कहा, ‘उन्हें चयन समिति पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा।’ योगराज के गु्स्से पर पाटिल ने कहा, ‘बेटे के लिए किसी बाप को बुरा लगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत इंसान पर दोष मढ़ा जाता है।’

गंभीर पर क्या बोले पाटिल

शिखर धवन के टीम में आने पर गौतम गंभीर को ड्रॉप कर दिया गया। पाटिल के अनुसार गंभीर ने उनसे अबतक बात नहीं की। पाटिल ने बताया, ‘हम एक ही टीवी शो में बैठे हैं। गौती भी हैं, मैं भी हूं। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। एक नजर भी नहीं। जब भी मैं हेलो कहता, कोई जवाब नहीं आता।’ इससे पहले भी दोनों करीब थे।

गंभीर लगभग हर दो हफ्ते में पाटिल को फोन किया करते थे। जब सालों पहले पाटिल को कोच के पद से हटाया गया था तो गंभीर ने उनका हालचाल जानने के लिए फोन किया था। अब वह सब बीती बातें हो गई हैं। पाटिल ने कहा, ‘वह भूलते नहीं और माफ भी नहीं करते। इसमें कोई दिक्कत नहीं हैं। मैं अब भी उनकी इज्जत करता हूं। मैं अब भी उन्हें पसंद करता हूं।’ पाटिल ने कहा कि वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने खुद को ड्रॉप करना स्वीकार किया और आगे बढ़ गए, लेकिन गंभीर ने ऐसा नहीं किया।

