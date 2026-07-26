India Commonwealth Games Day-4 Schedule: भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों के तीसरे दिन कुछ खास नहीं रहा। उसे शनिवार (25 जुलाई) को एक भी पदक नहीं मिला। मुक्केबाज सचिन सिवाच ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज कर पुरुष 60 किग्रा के प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया जबकि लॉन बॉल्स महिला पेयर्स में रूपा रानी टिर्की और पिंकी सिंह ने लगातार तीसरी जीत हासिल कर सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाया।

झंडू कुमार ने शुक्रवार (24 जुलाई) को पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पदकों का खाता खोला था। भारत के प्रबल पदक दावेदारों में शामिल मुक्केबाज सचिन ने कनाडा के अपने परिचित प्रतिद्वंद्वी केओमा अल-अहमदीह पर 4-1 के विभाजित फैसले में जीत दर्ज की। भिवानी के 26 वर्षीय मुक्केबाज का सामना अब अंतिम-16 में इंग्लैंड के विलियम हेविट से होगा। पांचवें दिन रविवार (26 जुलाई) को भारत की निगाहें 5 स्वर्ण पदक पर होंगी। यहां पूरा शेड्यूल भारतीय समयानुसार दिया गया है।

दोपहर 1 बजे: बाउल्स – भारत (रूपा रानी टिर्की, पिंकी सिंह) बनाम नामीबिया, विमेंस पेयर्स सेक्शनल प्ले।

दोपहर 2 बजे: वेटलिफ्टिंग – ऋषिकांत सिंह, मेन्स 60किलोग्राम फाइनल (मेडल इवेंट)

शाम 4:30 बजे: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स – योगेश्वर सिंह, तपन मोहंती, मेन्स ऑल-अराउंड फाइनल (मेडल इवेंट)

शाम 4:39 बजे: स्विमिंग – श्रीहरि नटराज, आर्यन नेहरा, अनीश गौड़ा और दक्षण शशिकुमार, मेन्स 4x200m फ्रीस्टाइल रिले हीट्स

शाम 5:30 बजे: वेटलिफ्टिंग – मीराबाई चानू, विमेंस 49 किलोग्राम फाइनल (मेडल इवेंट)

शाम 7:15 बजे: बाउल्स – पुतुल सोनोवाल बनाम माल्टा के शॉन जेम्स पारनिस, मेन्स सिंगल्स सेक्शनल प्ले

रात 10:30 बजे: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स – विमेंस ऑल-अराउंड फाइनल (मेडल इवेंट)

रात 10:45 बजे: बॉक्सिंग – प्रीति पवार बनाम मलावी की डेबोरा मटेंजे, महिलाओं के 54 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 में।

रात 11 बजे: वेटलिफ्टिंग – एम राजा, पुरुषों के 65 किलोग्राम फाइनल (मेडल इवेंट)

रात 11:45 बजे: बॉक्सिंग – जदुमणि सिंह बनाम पाकिस्तान की सुमामा रहमान, पुरुषों के किलोग्राम राउंड ऑफ 16।

रात 12:45 बजे: बॉक्सिंग – आदित्य प्रताप यादव बनाम युगांडा की नुहू बट्टे, पुरुषों के 65 किलोग्राम राउंड ऑफ 16।

रात 1:56 बजे: स्विमिंग – श्रीहरि नटराज, आर्यन नेहरा, अनीश गौड़ा और दक्षण शशिकुमार, पुरुषों के 4x200m फ्रीस्टाइल रिले फाइनल में (मेडल इवेंट, हीट्स से क्वालिफाई करने पर)

झंडू कुमार ने खोला भारत खाता

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स का दूसरा दिन एक मेडल अपने नाम किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज जीता। अशोक मलिक 143.8 अंक के साथ चौथे स्थान पर रहे और पोडियम फिनिश से चूक गए। पूरी खबर पढ़ें।