भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल का औसत चर्चा का विषय बना हुआ है। गिल ने 60 से ज्यादा के औसत से 3300 से ज्यादा रन बनाए हैं। हालांकि, वनडे क्रिकेट में गिल से भी ज्यादा औसत वाले बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे हैं।
नीदरलैंड्स के पूर्व क्रिकेटर ने 67 के औसत से 1500 से ज्यादा रन बनाए हैं। अमेरिका के मिलिंद कुमार ने 63 से ज्यादा के औसत से 1200 से ज्यादा रन बनाए हैं। डोएशे और मिलिंद के बाद गिल का नंबर आता है। विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 58 से ज्यादा के औसत से 14 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं।
डेरिल मिचेल का 57 से ज्यादा का औसत
वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने 57 से ज्यादा के औसत से 2800 से ज्यादा रन बनाए हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड मलान ने 55 से ज्यादा के औसत से 1450 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन फिनिशर माइकल बेवन ने 53 से ज्यादा के औसत से 6900 से ज्यादा रन बनाए हैं।
टॉप-10 में हर खिलाड़ी का औसत 51 से ज्यादा
साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने 53 से ज्यादा के औसत से 900 से अधिक रन बनाए हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने 53 से ज्यादा के औसत से 6600 से ज्यादा रन बनाए हैं। इंग्लैंड के जोनाथन ट्रॉट ने 51 से ज्यादा के औसत से 2800 से ज्यादा रन बनाए हैं। वनडे में सबसे ज्यादा औसत वाले बल्लेबाजों की टॉप-10 की सूची में किसी भी खिलाड़ी का औसत 51 से कम का नहीं है।
|रैंक
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|रन
|सर्वोच्च
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|1
|आरएन टेन डोएशे (नीदरलैंड्स)
|2006-2011
|33
|1541
|119
|67.00
|5
|9
|2
|मिलिंद कुमार (यूएसए)
|2024-2026
|29
|1214
|155*
|63.89
|4
|7
|3
|शुभमन गिल (भारत)
|2019-2026
|66
|3302
|208
|60.03
|9
|19
|4
|विराट कोहली (भारत)
|2008-2026
|313
|14867
|183
|58.53
|54
|78
|5
|डीजे मिचेल (न्यूजीलैंड)
|2021-2026
|62
|2811
|137
|57.36
|9
|13
|6
|डीजे मलान (इंग्लैंड)
|2019-2023
|30
|1450
|140
|55.76
|6
|7
|7
|एमजी बेवन (ऑस्ट्रेलिया)
|1994-2004
|232
|6912
|108*
|53.58
|6
|46
|8
|एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका)
|2005-2018
|228
|9577
|176
|53.50
|25
|53
|9
|बाबर आज़म (पाकिस्तान)
|2015-2026
|143
|6626
|158
|53.43
|20
|38
|10
|आईजेएल ट्रॉट (इंग्लैंड)
|2009-2013
|68
|2819
|137
|51.25
|4
|22
वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 26 रन की पारी खेली और वो वनडे प्रारूप में रन बनाने के मामले में पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम-उल-हक से आगे निकल गए। पूरी खबर पढ़ें।