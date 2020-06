लद्दाख की गालवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। मंगलवार रात भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि की। न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक इंटरसेप्ट के हवाले दावा किया है कि चीन के भी 43 जवान हताहत हुए हैं। सेना के बयान के मुताबिक, 15-16 जून की दरमियानी रात भारत-चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। लाइन ऑफ ड्यूटी पर 17 भारतीय टुकड़ियां जख्मी हुईं। सब-जीरो टेंप्रेचर (बेहद ठंडे) वाले इलाके में हमारे जवान देश के लिए शहीद हुए। उनकी संख्या 20 है। भारतीय सेना अपने देश की अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

चीन की इस हरकत के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है। इस खबर से देश भर में रोष का माहौल है। खिलाड़ियों ने भी सोशल मीडिया पर चीन के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही शहीद सैनिकों को अपनी शृद्धांजलि भी दी है। वीरेंद्र सहवाग, साइना नेहवाल, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ समेत दिग्‍गज खिलाड़ियों ने वीर सैनिकों की बहादुरी को सलाम किया है।

साइना नेहवाल ने ट्वीट करके सेना और शहीद सैनिकों को सैल्यूट किया। मोहम्मद कैफ ने लिखा, ‘मातृभूमि के लिए लड़ते हुए अपना जीवन लगा देने वाले सैनिकों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके इस बलिदान के लिए हम बहादुर सैनिकों के कर्जदार हैं। आइए हम उनकी वीरता को सलाम करें। वीर जन्‍नत (स्वर्ग) में रहते हैं। जय हिंद।’

युवराज ने लिखा, ‘गालवान घाटी (Galwan Valley) में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को सलाम। इन सभी अत्‍याचारों को रोकना चाहिए। हमारे पास एक शांतिपूर्ण दुनिया हो सकती है, जहां इंसानी जिंदगी की अहमियत है।’

वीरेंद्र सहवाग ने भी चीन की इस हरकत की निंदा की। उन्हें चीन को सुधरने की चेतावनी भी दी। सहवाग ने लिखा, ‘कर्नल संतोष बाबू के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, जिन्होंने गालवान घाटी में सर्वोच्च बलिदान दिया। इस समय जब दुनिया गंभीर महामारी से निपट रही है, ऐसी हरकतें हो रही है। मुझे उम्मीद है कि चीनी सुधर जाएं।’ हरभजन सिंह ने सभी चीनी उत्पादों पर प्रतबिंध लगाने की मांग की।

