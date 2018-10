Ind vs WI, India vs West Indies 2018 : एशिया कप में मिले आराम के बाद विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे। दो टेस्ट मैचों की इस सीरीज का पहला मैच गुरुवार से राजकोट में खेला जाएगा। इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन करने वाले कप्तान विराट कोहली से इस सीरीज में भी टीम को बड़े रनों की उम्मीद होगी। हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। विंडीज के खिलाफ खेले गए 10 टेस्ट मैचों में कोहली का औसत महज 38.61 का रहा है। इस दौरान उन्होंने एक दोहरा शतक भी जड़ा है। वहीं भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी आर अश्विन की बात करें तो वह इस मामले में कोहली से आगे हैं। अश्विन ने अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ कुल 9 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान उनकी बल्लेबाजी औसत 56.66 का रहा है। अश्विन टेस्ट में टीम के अहम बल्लेबाज के रूप में गिने जाते हैं। लो ऑर्डर में आकर उन्होंने कई बार टीम के लिए रन बनाने का काम किया है।

विंडीज के खिलाफ अश्विन ने अब तक कुल 510 रन बनाए हैं। इस सीरीज में अश्विन के पास भी अपने रनों की संख्या को बढ़ाने का मौका होगा। अश्विन वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक 4 बार शतक जड़ चुके हैं और वह इस सिलसिले को आगे भी बरकरार रखना चाहेंगे। वहीं पूरी दुनिया में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवा चुके विराट कोहली की कोशिश इस टीम के खिलाफ अपने औसत को सुधारने की होगी।

