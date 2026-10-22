न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की रिकॉर्ड जीत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने ऑलराउंडर नमन धीर की जमकर तारीफ की। श्रेयस अय्यर ने कहा कि नमन धीर टीम को गेंदबाजी में कई विकल्प देते हैं और दबाव की परिस्थितियों में उनका शांत और संयमित रवैया भी काफी अहम है।

भारत ने 226 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज किया। इस जीत में संजू सैमसन ने 67 रन की पारी खेली, जबकि श्रेयस अय्यर ने 28 गेंद में 42 और नमन धीर ने सिर्फ 15 गेंद में नाबाद 42 रन बनाए और भारत की जीत सुनिश्चित की।

पिछले महीने भारतीय टीम के लिए पदार्पण करने वाले नमन धीर की तारीफ करते हुए श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘‘वह हमें कई विकल्प देते हैं। खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी ऑफ स्पिन उपयोगी साबित हो सकती है। उनके दो-तीन महत्वपूर्ण ओवर मैच का रुख बदल सकते हैं।’’

श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘‘मुझे व्यक्तिगत रूप से उनका शांत और संयमित स्वभाव बेहद पसंद आया। जिस तरह उन्होंने आज बल्लेबाजी की, वह देखना शानदार था।’’ न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में हालांकि नमन धीर को गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला।

श्रेयस अय्यर ने माना कि मैच आगे बढ़ने के साथ पिच बल्लेबाजी के लिए अधिक अनुकूल होती गई। श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘‘जब हमने गेंदबाजी शुरू की तो मुझे लगा कि पिच थोड़ी धीमी है और गेंद रुककर आ रही है। हमें बल्लेबाजों के लिए मुश्किल लेंथ पर गेंदबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ गेंदें सही जगह टप्पा नहीं खाई।’’

श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘‘जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, ओस आने लगी और पिच बल्लेबाजी के लिए सपाट होती गई। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आने लगी, जिससे न्यूजीलैंड को लय हासिल करने और 220 रन तक पहुंचने में मदद मिली।’’

भारत ने पावरप्ले के छह ओवर में एक विकेट पर 94 रन बनाकर लक्ष्य का पीछा करते हुए मजबूत शुरुआत की। श्रेयस अय्यर ने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की भी तारीफ की। श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘‘आपको उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें किस तरह बल्लेबाजी करनी है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। जब वे लय में आ जाते हैं, तो उसी गति को आगे बढ़ाते रहते हैं। आज का मैच इसका बेहतरीन उदाहरण था।’’

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारतीय सलामी बल्लेबाजों की आक्रामक शुरुआत को स्वीकार किया। मिचेल सैंटनर ने कहा कि उनकी टीम आगामी मुकाबलों में पावरप्ले के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। मिचेल सैंटनर ने कहा, ‘‘फिर उन्होंने पावरप्ले में काफी रन बनाए। हम शायद अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर नहीं थे। हमें कुछ चीजों में सुधार करना होगा।’’

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