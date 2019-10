India C vs India A 2nd ODI Playing 11, Deodhar Trophy 2019 Live Score: इन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं दोनों टीमें, जानिए संभावित प्लेइंग इलेवन

India C vs India A Playing 11 LIVE: इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

India C vs India A, Ind C vs Ind A 2nd ODI Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match: देवधर ट्रॉफी 2019-20 का दूसरा मैच इंडिया ए और इंडिया सी के बीच 1 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला काफी अहम होने वाला है। इंडिया सी की कमान जहां युवा बल्लेबाज शुभमन गिल के हाथों में है तो वहीं इंडिया ए की कप्तानी हनुमा विहारी कर रहे हैं। दोनों ही टीमों में कई स्टार खिलाड़ी अपना जलवा बिखेर रहे हैं।

इंडिया ए की शुरआत अच्छी नहीं रही है और इंडिया बी के खिलाफ उसे इस सीरीज के पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में उसके लिए ये मैच काफी अहम होने वाला है। वहीं, दूसरी तरफ इंडिया सी इस पहले मैच में जीत के साथ धमाकेदार आगाज करना चाहेगी। दोनों टीमें इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं।

इंडिया एः रविचंद्रन अश्विन, जयदेव उनादकट, हनुमा विहारी (सी), अभिमन्यु ईश्वरन, ईशान किशन (wk),अमनदीप खरे, विष्णु विनोद, अभिषेक रमन, देवदत्त पडिक्कल, शाहबाज़ अहमद, सिद्धार्थ कौल।

इंडिया सीः दिनेश कार्तिक (wk), धवल कुलकर्णी, मयंक अग्रवाल, सूर्यकुमार यादव, जलज सक्सेना, अक्षर पटेल, आवेश खान, अनमप्रीत सिंह, इशान पोरेल, शुभमन गिल (c), मयंक मार्कंडे।