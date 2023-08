Women’s Asian Hockey 5s: भारतीय महिलाओं ने जीता हॉकी 5 एशिया कप, विश्व कप के लिए किया क्वालिफाई

India vs Thailand: भारतीय महिला हॉकी टीम ने थाइलैंड को 7-2 से करारी शिकस्त दी। हॉकी इंडिया ने टीम की हर खिलाड़ी को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है।

भारत ने थाइलैंड को हरा पहला महिला एशियाई हॉकी 5एस विश्व कप क्वालिफायर जीता।

मारियाना कुजूर और ज्योति के दो-दो गोल की मदद से भारत ने सोमवार 28 अगस्त 2023 को ओमान के सालालाह में थाइलैंड को 7-2 से रौंद दिया। इसके साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहला महिला एशियाई हॉकी 5 विश्व कप क्वालिफायर जीता। यही नहीं, भारतीय महिला हॉकी ने अगले साल होने वाले विश्वकप में भी अपनी जगह पक्की की। बता दें कि महिला हॉकी 5 विश्व कप का पहला सीजन अगले साल 24 से 27 जनवरी के बीच मस्कट में खेला जाना है। भारत के लिए मारियाना कुजूर (दूसरा, 8वां मिनट) और ज्योति (10वां, 27वां मिनट) ने दो-दो गोल किए, जबकि मोनिका टोप्पो (7वां), कप्तान नवजोत कौर (23वां) और महिमा चौधरी (29वां) ने एक-एक गोल दागा। थाइलैंड की ओर से कुंजिरा इनपा (5वें) और सानपौंग कोर्नकानोक (5वें) ने गोल किए। थाइलैंड के खिलाफ मैच में भारतीय महिलाओं ने शुरू से आक्रामक रवैया अपनाया। मारियाना कुजूर ने दूसरे मिनट में ही गोल करके भारतीय टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद थाइलैंड ने दनादन दो गोल दागकर अच्छी वापसी की, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह पाई। भारतीय टीम ने इसके बाद दबाव बनाकर थाइलैंड की टीम को बैकफुट पर ही रखा। इससे पहले कप्तान नवजोत कौर की हैट्रिक की बदौलत भारत ने मलेशिया को 9-5 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी। नवजोत (सातवें, 10वें और 17वें मिनट) ने हैट्रिक लगाई थी, जबकि मारियाना कुजुर (नौवें, 12वें मिनट) और ज्योति (21वें और 26वें मिनट) ने दो दो गोल दागे। हॉकी इंडिया हर खिलाड़ी को देगी 2-2 लाख रुपए वहीं मोनिक्का दिपी टोप्पो (22वें मिनट) और महिमा चौधरी (14वें मिनट) ने एक एक गोल किए। मलेशिया के लिए जैती मोहम्मद (चौथे और पांचवें मिनट), डियान नजेरी (10वें और 20वें मिनट) और अजीज जाफिराह (16वें मिनट) में गोल किए। हॉकी इंडिया ने टीम की प्रत्येक खिलाड़ी के लिए दो-दो लाख रुपए, जबकि सहयोगी स्टाफ के लिए एक-एक लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। Also Read Asian Hockey 5 World Cup Qualifier: भारतीय महिला टीम ने थाइलैंड को 5-4 से हराया, आखिरी मिनट में अजमिना ने दागा विजयी गोल

