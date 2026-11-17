भारत ने मंगलवार (17 नवंबर) को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को एक रोमांचक फाइनल में 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 10वीं बार सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता। यह लगातार तीसरी बार है जब भारत ने यह खिताब अपने नाम किया है। खास बात यह है कि भारत ने इस टूर्नामेंट में अपनी मुख्य टीम के बजाय दूसरी पंक्ति (सेकंड-स्ट्रिंग) की टीम उतारी थी।

हाफ-टाइम से ठीक पहले आलमगीर गाजी (45+1 मिनट) ने गोल करके पाकिस्तान को बढ़त दिला दी, लेकिन दूसरे हाफ में भारत ने दो गोल करके मैच का पासा पलट दिया। इस दौरान 59वें मिनट में पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को बाहर किए जाने से उन्हें केवल 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा, जिसका भारत ने पूरा फायदा उठाया।

सुहेल अहमद भट-संदीप नंदी ने किया गोल

चैंपियन बनी भारतीय टीम के लिए सुहेल अहमद भट (60वें मिनट) और संदीप नंदी (88वें मिनट) ने गोल किए।

पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में गाजी ने शानदार तरीके से अपने दाएं पैर से गेंद को गोल के दूर वाले कोने में पहुंचा दिया, जिससे भारतीय गोलकीपर के पास बचाव का कोई मौका नहीं बचा। बाईं ओर से जुनैद शाह ने एक क्रॉस डाला, जो एक भारतीय खिलाड़ी से टकराकर थोड़ा मुड़ गया और बॉक्स के बीच में खड़े गाजी के पास पहुंच गया। इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और बेहतरीन फिनिश के साथ गेंद को गोल के दूर वाले कोने में पहुंचा दिया।

जुनैद शाह को रेड कार्ड दिखाया गया

यह गोल तब हुआ जब 35वें मिनट के आसपास भारत को बॉक्स के अंदर कई मौके मिले, लेकिन वह इनका फायदा नहीं उठा सका। शुरुआती आधे घंटे में पाकिस्तान का दबदबा रहा। उन्होंने नौ शॉट लिए, जिनमें से दो टारगेट पर थे। वहीं, भारत केवल दो प्रयास कर सका, जिनमें से कोई भी टारगेट पर नहीं था। पाकिस्तान के 10 खिलाड़ियों पर सिमट जाने के तीन मिनट बाद, यानी 60वें मिनट में भारत ने बराबरी कर ली। ब्रिसन फर्नांडीस पर खतरनाक टैकल करने के लिए जुनैद शाह को सीधा रेड कार्ड दिखाया गया।

नंदी ने गोल करके टीम के लिए खिताब पक्का कर दिया

भारत ने खिलाड़ियों की संख्या में मिली इस बढ़त का पूरा फायदा उठाया और भट ने गोल कर दिया। लुंगदिम खैमिन्थांग ने बॉक्स में फ्री-किक डाली, जिसे मैकार्टन निक्सन ने हल्का सा टच दिया और फिर भट ने गेंद को गोल में पहुंचा दिया। मैच बराबर होने और जुनैद के बाहर होने के बाद, पाकिस्तान के हेड कोच ने कई बदलाव किए और 64वें मिनट में गाजी और अब्दुल्ला इकबाल को बाहर बुला लिया। हालांकि, आखिरी बाजी भारत के हाथ रही। 88वें मिनट में नंदी ने गोल करके टीम के लिए खिताब पक्का कर दिया।

गोपीचंद समेत 17 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवॉर्ड

तेजस्विन शंकर, शतरंज ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती, हॉकी खिलाड़ी लालरेम सियामी, बधिर निशानेबाज धनुष श्रीकांत और पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल समेत 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। पूरी खबर पढ़ें।