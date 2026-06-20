भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए चिली को 6-0 से हराकर एफआईएच हॉकी महिला नेशंस कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। वह इतिहास रचने से एक कदम दूर है। भारतीय टीम 2022 में नेंशस कप का खिताब जीती थी। अगर वह रविवार (21 जून) को फाइनल जीतती है तो एक से ज्यादा बार नेंशस कप का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन जायेगी।

भारत के लिये नवनीत कौर (छठा और 13वां मिनट) और दीपिका (14वां और 18वां) ने दो-दो गोल किये जबकि नेहा (32वां) और ऋतुजा पिसाल (39वां) ने एक एक गोल दागा। टूर्नामेंट में भारत की यह लगातार चौथी जीत है। ‘प्लेयर आफ द मैच’ चुनी गई कप्तान सलीमा टेटे ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत का सामना फाइनल में अमेरिका और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

भारत ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा

चिली के खिलाफ भारत ने शुरू ही से गेंद पर नियंत्रण बनाये रखा और पहले पेनल्टी कॉर्नर पर नवनीत के गोल की मदद से बढत बना ली। भारत की बढत जल्दी ही दुगुनी हो गई जब बायें फ्लैंक से सलीमा ने दौड़कर नवनीत को गेंद सौंपी. जिसने गोल कर दिया। ड्रैग फ्लिकर दीपिका ने 18वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर तब्दील करके भारत की बढ़त 3-0 की कर दी।

दीपिका के नाम सबसे ज्यादा गोल

दीपिका के नाम अब टूर्नामेंट में सर्वाधिक छह गोल हो गए हैं । हाफ टाइम तक 4-0 से आगे भारत ने ब्रेक के बाद भी दबदबा जारी रखा। नेहा ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 5-0 कर दिया। ऋतुजा ने रिवर्स हिट पर भारत का छठा गोल दागा। चिली ने आखिरी क्वार्टर में कुछ मौके बनाये, लेकिन भारत की अनुभवी गोलकीपर सविता ने शानदार बचाव करते हुए उसे एक भी गोल नहीं करने दिया।

मनप्रीत सिंह 400 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें हॉकी खिलाड़ी बने

मनप्रीत सिंह ने 18 जून 2026 को जर्मनी के खिलाफ एफआईएच हॉकी प्रो लीग मैच में उतरते ही भारतीय हॉकी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। 413 अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ उन्होंने दिलीप टिर्की के 412 मैचों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पूरी खबर पढ़ें।