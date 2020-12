भारत ने तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हरा दिया। कैनबरा के मानुका ओवल में शुक्रवार (4 दिसंबर) को खेले गए इस मैच को जीतने के साथ ही भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। इस मैदान पर भारतीय टीम की ये लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले तीन वनडे की सीरीज के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराया था।

टी20 मैच में जीत के साथ भारत का इस विजय अभियान जारी है। टीम इंडिया पिछले 8 मुकाबलों में जीत हासिल करने में सफल रही है। इस फॉर्मेट में जीत का ये सबसे लंबा क्रम है। भारत 2020 में एक भी मैच नहीं हारा है। विराट कोहली की टीम ने इस साल 9 में से 8 मैच अपने नाम किए हैं। एक मुकाबले में नतीजा नहीं निकला था। 2020 में भारत सबसे पहले श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेला था।

Ravindra Jadeja’s blistering knock, which helped India beat Australia in the first T20I, is his top score in the format

Can he help his side seal the series on Sunday? #AUSvIND pic.twitter.com/OZK16vavj1

