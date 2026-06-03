टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये दूसरा मौका होगा जब भारत का सामना अफगानिस्तान के साथ होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच की सीरीज 6 जून से खेली जाएगी। इससे पहले इन दोनों टीमों का सामना क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में साल 2018 में जून में हुआ था। इस मैच में भारत को अफगानिस्तान पर बड़ी जीत मिली थी और टीम इंडिया की कप्तानी अजिंक्य रहाणे ने की थी। रहाणे के बाद अब शुभमन गिल के पास इस टीम के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने का मौका है।

अफगानिस्तान को पारी और 262 रन से हरा चुका है भारत

भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट क्रिकेट इतिहास का पहला मैच 14 जून से साल 2018 में खेला गया था। इस मैच में भारत के सामने अफगानिस्ता का बुरा हाल हुआ था और इस टीम को पारी और 262 रन के बड़े अंतर से हार झेलनी पड़ी थी। इस मैच में भारत की कप्तानी रहाणे के हाथ में थी और भारत की जीत के हीरो शिखर धवन रहे थे जिन्होंने 107 रन की पारी खेली थी। हालांकि टीम के दूसरे ओपनर मुरली विजय ने भी 105 रन की बेहतरीन पारी खेली थी।

अफगानिस्तान के खिलाफ केएल राहुल ने 54 रन जबकि हार्दिक पंड्या ने 71 रन का योगदान टीम के लिए दिया था। इस मैच में भारत ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पहली पारी में भारत ने 474 रन बनाए थे, लेकिन अफगानिस्तान इसी स्कोर में दो बार खेली थी और उसे हार झेलनी पड़ी थी। भारत के 474 रन के जवाब अफगानिस्तान ने पहली पारी में 109 रन बनाए थे जबकि दूसरी पारी में ये टीम सिर्फ 103 रन के स्कोर पर आउट हो गई थी और मैच सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो गया था।

भारत की तरफ से इस मैच की पहली पारी में आर अश्विन की गेंदबाजी काफी धारदार रही थी और उन्होंने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिे थे जबकि रविंद्र जडेजा और इशांत शर्मा ने 2-2 विकेट लिए थे तो वहीं उमेश यादव को एक सफलता मिली थी। वहीं दूसरी पारी की बात करें तो इसमें रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाने का काम किया था जबकि उमेश यादव को 3 तो वहीं इशांत शर्मा को 2 विकेट मिले थे। इस पारी में अश्विन को सिर्फ एक ही सफलता मिली थी।

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भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच की सीरीज में 6 जून से हिस्सा लेना है। जीत के लिए फेरवरेट मानी जा रही भारतीय टीम की इस टेस्ट के लिए क्या बेस्ट प्लेइंग इलेवन हो सकती है इसका चयन एआई ने किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)