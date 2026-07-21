इंग्लैंड दौरा समाप्त होने के बाद भारतीय टीम 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे पहुंच गई है। 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच यह सीरीज होगी। श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम में संजू सैमसन को नहीं चुना गया है। उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते देखा जाएगा।

वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में डेब्यू किया, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। भारतीय टीम इससे पहले जिम्बाब्वे दौरे पर 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद गई थी। तब कोच गौतम गंभीर टीम से नहीं जुड़े थे। इस बार भी वह दौरे पर नहीं आए हैं।

अभिषेक शर्मा ने किया था डेब्यू

वीवीएस लक्ष्मण तब की तरह इस दौरे के लिए अब भी कोच हैं। अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए इसी सीरीज में डेब्यू किया था। शुभमन गिल कप्तान थे। उस सीरीज में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ भी खेले थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन की बात करें तो अभिषेक शर्मा शीर्ष पर हैं। उन्होंने 5 पारियों में 179 रन बनाए हैं। शुभमन गिल ने 5 पारियों में 170 रन बनाए हैं।

क्रिकेट — T20I रिकॉर्ड ज़िम्बाब्वे के खिलाफ सर्वाधिक रन (भारतीय बल्लेबाज़) 179 सर्वाधिक रन

अभिषेक शर्मा 100 सर्वश्रेष्ठ औसत

अभिषेक शर्मा 247.36 सर्वश्रेष्ठ SR

सूर्यकुमार यादव पूरी सूची टॉप-5 बल्लेबाज़ रोचक तथ्य ज़िम्बाब्वे के खिलाफ T20I — पूरी सूची # खिलाड़ी मैच इनिंग NO रन HS Ave SR 1 अभिषेक शर्मा 6 5 0 179 100 35.8 177.22 2 शुभमन गिल 5 5 1 170 66 42.5 125.92 3 YBK जायसवाल 3 3 1 141 93* 70.5 165.88 4 ऋतुराज गायकवाड़ 4 3 1 133 77* 66.5 158.33 5 केएल राहुल 4 4 1 120 51 40 125 6 संजू सैमसन 5 4 1 113 58 37.66 91 7 सुरेश रैना 2 2 1 100 72* 100 160 8 मुरली विजय 4 4 0 98 46 24.5 74 9 सूर्यकुमार यादव 2 2 1 94 61* 94 247.36 10 केएम जाधव 5 4 0 91 58 22.75 133.82 ज़िम्बाब्वे के खिलाफ — टॉप 5 बल्लेबाज़ (रन) 1 अभिषेक शर्मा 6 मैच · HS: 100 · Ave: 35.8 · SR: 177.22 179 रन 2 शुभमन गिल 5 मैच · HS: 66 · Ave: 42.5 · SR: 125.92 170 रन 3 यशस्वी जायसवाल 3 मैच · HS: 93* · Ave: 70.5 · SR: 165.88 141 रन 4 ऋतुराज गायकवाड़ 4 मैच · HS: 77* · Ave: 66.5 · SR: 158.33 133 रन 5 केएल राहुल 4 मैच · HS: 51 · Ave: 40 · SR: 125 120 रन रोचक तथ्य सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 100 अभिषेक शर्मा 2024-2026 · 6 मैच सर्वश्रेष्ठ Strike Rate 247.36 सूर्यकुमार यादव 2 मैच · 94 रन · HS: 61* सर्वश्रेष्ठ औसत (5+ मैच) 42.5 शुभमन गिल 5 मैच · 170 रन सबसे ज़्यादा मैच 6 अभिषेक शर्मा 2024-2026 · 179 रन Jansatta InfoGenIE

टॉप-10 में केएल राहुल भी

यशस्वी जायसवाल ने 3 पारियों में 141 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 पारियों में 133 रन बनाए। केएल राहुल के नाम 4 पारियों में 120 रन हैं। संजू सैमसन ने 4 पारियों में 113 रन बनाए हैं। सुरेश रैना ने 2 पारियों में 100 रन बनाए हैं। मुरली विजय ने 4 पारियों में 98 और सूर्यकुमार यादव ने 2 पारियों में 91 रन बनाए हैं।