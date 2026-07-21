इंग्लैंड दौरा समाप्त होने के बाद भारतीय टीम 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे पहुंच गई है। 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच यह सीरीज होगी। श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम में संजू सैमसन को नहीं चुना गया है। उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते देखा जाएगा।
वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में डेब्यू किया, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। भारतीय टीम इससे पहले जिम्बाब्वे दौरे पर 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद गई थी। तब कोच गौतम गंभीर टीम से नहीं जुड़े थे। इस बार भी वह दौरे पर नहीं आए हैं।
अभिषेक शर्मा ने किया था डेब्यू
वीवीएस लक्ष्मण तब की तरह इस दौरे के लिए अब भी कोच हैं। अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए इसी सीरीज में डेब्यू किया था। शुभमन गिल कप्तान थे। उस सीरीज में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ भी खेले थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन की बात करें तो अभिषेक शर्मा शीर्ष पर हैं। उन्होंने 5 पारियों में 179 रन बनाए हैं। शुभमन गिल ने 5 पारियों में 170 रन बनाए हैं।
अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा
सूर्यकुमार यादव
|#
|खिलाड़ी
|मैच
|इनिंग
|NO
|रन
|HS
|Ave
|SR
|1
|अभिषेक शर्मा
|6
|5
|0
|179
|100
|35.8
|177.22
|2
|शुभमन गिल
|5
|5
|1
|170
|66
|42.5
|125.92
|3
|YBK जायसवाल
|3
|3
|1
|141
|93*
|70.5
|165.88
|4
|ऋतुराज गायकवाड़
|4
|3
|1
|133
|77*
|66.5
|158.33
|5
|केएल राहुल
|4
|4
|1
|120
|51
|40
|125
|6
|संजू सैमसन
|5
|4
|1
|113
|58
|37.66
|91
|7
|सुरेश रैना
|2
|2
|1
|100
|72*
|100
|160
|8
|मुरली विजय
|4
|4
|0
|98
|46
|24.5
|74
|9
|सूर्यकुमार यादव
|2
|2
|1
|94
|61*
|94
|247.36
|10
|केएम जाधव
|5
|4
|0
|91
|58
|22.75
|133.82
टॉप-10 में केएल राहुल भी
यशस्वी जायसवाल ने 3 पारियों में 141 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 पारियों में 133 रन बनाए। केएल राहुल के नाम 4 पारियों में 120 रन हैं। संजू सैमसन ने 4 पारियों में 113 रन बनाए हैं। सुरेश रैना ने 2 पारियों में 100 रन बनाए हैं। मुरली विजय ने 4 पारियों में 98 और सूर्यकुमार यादव ने 2 पारियों में 91 रन बनाए हैं।