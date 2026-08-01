भारतीय टीम अगस्त में श्रीलंका दौरे पर जाने वाली है। शुभमन गिल की अगुआई वाली टीम में केवल तीन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने श्रीलंका में टेस्ट खेला है। केवल एक बल्लेबाज केएल राहुल ने शतक लगाया है। श्रीलंका में टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं। उन्होंने 12 टेस्ट की 19 पारियों में 5 शतक लगाए हैं।
पूर्व ओपनर शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा और वीरेंद्र सहवाग ने 3-3 शतक लगाए हैं। धवन और पुजारा ने 6-6 पारियों में शतक लगाए हैं। सहवाग ने 11 पारियों में शतक लगाए हैं। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, विनोद कांबली, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और नवजोत सिंह सिद्धू ने 2-2 शतक लगाए हैं। अजहर ने 14, कांबली ने 3, कोहली-रहाणे ने 10-10 और सिद्धू ने 6 पारियां खेली हैं।
इन भारतीयों ने भी लगाए हैं शतक
मोहिंदर अमरनाथ, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली,वीवीएस लक्ष्मण, हार्दिक पंड्या, केएल राहुल, सुरेश रैना और सदगोपन रमेश ने 1-1 शतक लगाए हैं। अमरनाथ ने 4, द्रविड़ ने 21, गांगुली ने 17, लक्ष्मण ने 13, हार्दिक ने 3, राहुल ने 8, रैना ने 3 और रमेश ने 8 पारियां खेली हैं।
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|NO
|रन
|HS
|औसत
|100
|50
|सचिन तेंदुलकर1993–2010
|12
|19
|2
|1155
|203
|67.94
|5
|4
|शिखर धवन2015–2017
|4
|6
|0
|520
|190
|86.66
|3
|0
|चेतेश्वर पुजारा2015–2017
|4
|6
|1
|454
|153
|90.8
|3
|0
|वीरेंद्र सहवाग2008–2010
|6
|11
|1
|692
|201*
|69.2
|3
|2
|मो. अजहरुद्दीन1985–1999
|9
|14
|1
|567
|126
|43.61
|2
|2
|विनोद कांबली1993–1993
|3
|3
|0
|249
|125
|83
|2
|0
|विराट कोहली2015–2017
|6
|10
|1
|394
|103*
|43.77
|2
|1
|अजिंक्य रहाणे2015–2017
|6
|10
|1
|407
|132
|45.22
|2
|1
|नवजोत सिद्धू1993–1997
|5
|6
|0
|381
|111
|63.5
|2
|1
|एम. अमरनाथ1985–1985
|2
|4
|1
|216
|116*
|72
|1
|1
|राहुल द्रविड़1997–2010
|12
|21
|1
|662
|107
|33.1
|1
|4
|सौरव गांगुली1997–2008
|9
|17
|1
|588
|147
|36.75
|1
|3
|वीवीएस लक्ष्मण1999–2010
|7
|13
|2
|530
|103*
|48.18
|1
|4
|हार्दिक पंड्या2017–2017
|3
|3
|0
|178
|108
|59.33
|1
|1
|केएल राहुल2015–2017
|5
|8
|0
|268
|108
|33.5
|1
|2
|सुरेश रैना2010–2010
|2
|3
|1
|223
|120
|111.5
|1
|1
|एस रमेश1999–2001
|4
|8
|0
|396
|143
|49.5
|1
|1
श्रीलंका में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?
भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होगा। इससे पहले भारत ने यहां लगातार पिछली दो टेस्ट सीरीज जीती हैं। लेकिन उससे पहले चार सीरीज टीम इंडिया श्रीलंका में हार भी चुकी है। श्रीलंका में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड कैसा है उसकी पूरी डिटेल इस खबर में उपलब्ध है।