भारतीय टीम अगस्त में श्रीलंका दौरे पर जाने वाली है। शुभमन गिल की अगुआई वाली टीम में केवल तीन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने श्रीलंका में टेस्ट खेला है। केवल एक बल्लेबाज केएल राहुल ने शतक लगाया है। श्रीलंका में टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं। उन्होंने 12 टेस्ट की 19 पारियों में 5 शतक लगाए हैं।

पूर्व ओपनर शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा और वीरेंद्र सहवाग ने 3-3 शतक लगाए हैं। धवन और पुजारा ने 6-6 पारियों में शतक लगाए हैं। सहवाग ने 11 पारियों में शतक लगाए हैं। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, विनोद कांबली, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और नवजोत सिंह सिद्धू ने 2-2 शतक लगाए हैं। अजहर ने 14, कांबली ने 3, कोहली-रहाणे ने 10-10 और सिद्धू ने 6 पारियां खेली हैं।

इन भारतीयों ने भी लगाए हैं शतक

मोहिंदर अमरनाथ, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली,वीवीएस लक्ष्मण, हार्दिक पंड्या, केएल राहुल, सुरेश रैना और सदगोपन रमेश ने 1-1 शतक लगाए हैं। अमरनाथ ने 4, द्रविड़ ने 21, गांगुली ने 17, लक्ष्मण ने 13, हार्दिक ने 3, राहुल ने 8, रैना ने 3 और रमेश ने 8 पारियां खेली हैं।

भारत · टेस्ट क्रिकेट · श्रीलंका दौरा श्रीलंका में शतकों का राजा श्रीलंका में सर्वाधिक टेस्ट शतक — भारतीय बल्लेबाज सर्वाधिक शतक तेंदुलकर (5) सर्वाधिक रन 1155 सर्वश्रेष्ठ औसत 111.5 कुल बल्लेबाज 16 शतक चार्ट विस्तृत आंकड़े सभी 2+ शतक 1 शतक 1 सचिन तेंदुलकर 5 1155 रन 2 शिखर धवन 3 520 रन 2 चेतेश्वर पुजारा 3 454 रन 2 वीरेंद्र सहवाग 3 692 रन 5 मो. अजहरुद्दीन 2 567 रन 5 विनोद कांबली 2 249 रन 5 विराट कोहली 2 394 रन 5 अजिंक्य रहाणे 2 407 रन 5 नवजोत सिद्धू 2 381 रन 10 एम. अमरनाथ 1 216 रन 10 राहुल द्रविड़ 1 662 रन 10 सौरव गांगुली 1 588 रन 10 वीवीएस लक्ष्मण 1 530 रन 10 हार्दिक पंड्या 1 178 रन 10 केएल राहुल 1 268 रन 10 सुरेश रैना 1 223 रन 10 एस रमेश 1 396 रन बल्लेबाज मैच पारी NO रन HS औसत 100 50 सचिन तेंदुलकर 1993–2010 12 19 2 1155 203 67.94 5 4 शिखर धवन 2015–2017 4 6 0 520 190 86.66 3 0 चेतेश्वर पुजारा 2015–2017 4 6 1 454 153 90.8 3 0 वीरेंद्र सहवाग 2008–2010 6 11 1 692 201* 69.2 3 2 मो. अजहरुद्दीन 1985–1999 9 14 1 567 126 43.61 2 2 विनोद कांबली 1993–1993 3 3 0 249 125 83 2 0 विराट कोहली 2015–2017 6 10 1 394 103* 43.77 2 1 अजिंक्य रहाणे 2015–2017 6 10 1 407 132 45.22 2 1 नवजोत सिद्धू 1993–1997 5 6 0 381 111 63.5 2 1 एम. अमरनाथ 1985–1985 2 4 1 216 116* 72 1 1 राहुल द्रविड़ 1997–2010 12 21 1 662 107 33.1 1 4 सौरव गांगुली 1997–2008 9 17 1 588 147 36.75 1 3 वीवीएस लक्ष्मण 1999–2010 7 13 2 530 103* 48.18 1 4 हार्दिक पंड्या 2017–2017 3 3 0 178 108 59.33 1 1 केएल राहुल 2015–2017 5 8 0 268 108 33.5 1 2 सुरेश रैना 2010–2010 2 3 1 223 120 111.5 1 1 एस रमेश 1999–2001 4 8 0 396 143 49.5 1 1 स्रोत: ESPNcricinfo Records · भारत vs श्रीलंका टेस्ट Jansatta InfoGenIE

श्रीलंका में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?

भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होगा। इससे पहले भारत ने यहां लगातार पिछली दो टेस्ट सीरीज जीती हैं। लेकिन उससे पहले चार सीरीज टीम इंडिया श्रीलंका में हार भी चुकी है। श्रीलंका में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड कैसा है उसकी पूरी डिटेल इस खबर में उपलब्ध है।