भारतीय टीम अगस्त में श्रीलंका दौरे पर जाने वाली है। शुभमन गिल की अगुआई वाली टीम में केवल तीन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने श्रीलंका में टेस्ट खेला है। केवल एक बल्लेबाज केएल राहुल ने शतक लगाया है। श्रीलंका में टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं। उन्होंने 12 टेस्ट की 19 पारियों में 5 शतक लगाए हैं।

पूर्व ओपनर शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा और वीरेंद्र सहवाग ने 3-3 शतक लगाए हैं। धवन और पुजारा ने 6-6 पारियों में शतक लगाए हैं। सहवाग ने 11 पारियों में शतक लगाए हैं। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, विनोद कांबली, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और नवजोत सिंह सिद्धू ने 2-2 शतक लगाए हैं। अजहर ने 14, कांबली ने 3, कोहली-रहाणे ने 10-10 और सिद्धू ने 6 पारियां खेली हैं।

इन भारतीयों ने भी लगाए हैं शतक

मोहिंदर अमरनाथ, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली,वीवीएस लक्ष्मण, हार्दिक पंड्या, केएल राहुल, सुरेश रैना और सदगोपन रमेश ने 1-1 शतक लगाए हैं। अमरनाथ ने 4, द्रविड़ ने 21, गांगुली ने 17, लक्ष्मण ने 13, हार्दिक ने 3, राहुल ने 8, रैना ने 3 और रमेश ने 8 पारियां खेली हैं।

भारत · टेस्ट क्रिकेट · श्रीलंका दौरा
श्रीलंका में शतकों का राजा
श्रीलंका में सर्वाधिक टेस्ट शतक — भारतीय बल्लेबाज
सर्वाधिक शतक
तेंदुलकर (5)
सर्वाधिक रन
1155
सर्वश्रेष्ठ औसत
111.5
कुल बल्लेबाज
16
1
सचिन तेंदुलकर
1993–2010 · 12 मैच
5
1155 रन
2
शिखर धवन
2015–2017 · 4 मैच
3
520 रन
2
चेतेश्वर पुजारा
2015–2017 · 4 मैच
3
454 रन
2
वीरेंद्र सहवाग
2008–2010 · 6 मैच
3
692 रन
5
मो. अजहरुद्दीन
1985–1999 · 9 मैच
2
567 रन
5
विनोद कांबली
1993–1993 · 3 मैच
2
249 रन
5
विराट कोहली
2015–2017 · 6 मैच
2
394 रन
5
अजिंक्य रहाणे
2015–2017 · 6 मैच
2
407 रन
5
नवजोत सिद्धू
1993–1997 · 5 मैच
2
381 रन
10
एम. अमरनाथ
1985–1985 · 2 मैच
1
216 रन
10
राहुल द्रविड़
1997–2010 · 12 मैच
1
662 रन
10
सौरव गांगुली
1997–2008 · 9 मैच
1
588 रन
10
वीवीएस लक्ष्मण
1999–2010 · 7 मैच
1
530 रन
10
हार्दिक पंड्या
2017–2017 · 3 मैच
1
178 रन
10
केएल राहुल
2015–2017 · 5 मैच
1
268 रन
10
सुरेश रैना
2010–2010 · 2 मैच
1
223 रन
10
एस रमेश
1999–2001 · 4 मैच
1
396 रन
बल्लेबाज मैच पारी NO रन HS औसत 100 50
सचिन तेंदुलकर1993–2010 12192 1155 203 67.94 54
शिखर धवन2015–2017 460 520 190 86.66 30
चेतेश्वर पुजारा2015–2017 461 454 153 90.8 30
वीरेंद्र सहवाग2008–2010 6111 692 201* 69.2 32
मो. अजहरुद्दीन1985–1999 9141 567 126 43.61 22
विनोद कांबली1993–1993 330 249 125 83 20
विराट कोहली2015–2017 6101 394 103* 43.77 21
अजिंक्य रहाणे2015–2017 6101 407 132 45.22 21
नवजोत सिद्धू1993–1997 560 381 111 63.5 21
एम. अमरनाथ1985–1985 241 216 116* 72 11
राहुल द्रविड़1997–2010 12211 662 107 33.1 14
सौरव गांगुली1997–2008 9171 588 147 36.75 13
वीवीएस लक्ष्मण1999–2010 7132 530 103* 48.18 14
हार्दिक पंड्या2017–2017 330 178 108 59.33 11
केएल राहुल2015–2017 580 268 108 33.5 12
सुरेश रैना2010–2010 231 223 120 111.5 11
एस रमेश1999–2001 480 396 143 49.5 11
Primary Team: India · Opposition & Host: Sri Lanka · शतकों के आधार पर क्रमबद्ध
स्रोत: ESPNcricinfo Records · भारत vs श्रीलंका टेस्ट
Jansatta InfoGenIE

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