WTC Final: शुभमन गिल को भारी पड़ा थर्ड अंपायर की आलोचना करना, आईसीसी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया पर भी लगाया जुर्माना

India And Australia Fined For Slow Over Rates: भारतीय क्रिकेट टीम की दूसरी पारी डब्ल्यूटीसी फाइनल के पांचवें दिन लंच से पहले ही 234 रन पर ऑलआउट हो गई।

शुभमन गिल पर अंपायर की आलोचना करने के लिए मैच फीस का 15 फीसदी अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है।

