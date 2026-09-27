India Asian Games Schedule Day 10: एशियन गेम्स 2026 के 10वें दिन सोमवार (28 सितंबर) को भारत के पास शूटिंग, बॉक्सिंग, कुराश और एथलेटिक्स में पदक जीतने के मौके होंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम भी अभियान की शुरुआत करेगी। क्वार्टर फाइनल में उसकी भिड़ंत अफगानिस्तान से होना है। भारत अबतक 36 पदक जीत चुका है।
मनु भाकर 25 मीटर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करके 10 मीटर पिस्टल इवेंट की निराशा को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगी। एथलेटिक्स में श्रीशंकर मुरली लॉन्ग जंप फाइनल में हिस्सा लेंगे, जबकि गुलवीर सिंह एशियाई खेल 2026 में एक और मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। इस बार 1500 मीटर इवेंट में। यहां भारत के 10वें दिन का शेड्यूल देख सकते है:
|समय
|खेल
|मुकाबला / इवेंट
|मेडल मुकाबला
|सुबह 3:58 बजे
|सर्फिंग
|सिवाराज बाबू और किशोर कुमार अनबारसु — पुरुष शॉर्टबोर्ड हीट्स
|नहीं
|सुबह 4:45 बजे
|तीरंदाजी
|साहिल जाधव, थिरुमुरु गणेश मणि रत्नम, चिकिता तानिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम — कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ-32/16
|नहीं
|सुबह 6:10 बजे
|शूटिंग
|मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत — महिला 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन/टीम फाइनल
|मेडल मुकाबला
|सुबह 6:30 बजे
|शूटिंग
|नीरू, आशिमा अहलावत, मनीषा कीर — महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन/टीम इवेंट डे-2
|नहीं
|सुबह 6:30 बजे
|वॉलीबॉल
|भारत बनाम हॉन्गकॉन्ग — पुरुष ग्रुप मैच
|नहीं
|सुबह 6:30 बजे
|शूटिंग
|कायनान चेनाई, शापथ भारद्वाज, अहवर रिजवी — पुरुष ट्रैप क्वालिफिकेशन/टीम इवेंट डे-2
|नहीं
|सुबह 6:30 बजे
|स्क्वैश
|भारत बनाम चीन — महिला टीम पूल मैच
|नहीं
|सुबह 8:00 बजे से
|कुराश
|पिंकी बलहारा — महिला 78 किग्रा क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और मेडल मुकाबले
|मेडल मुकाबला
|सुबह 8:30 बजे
|स्क्वैश
|भारत बनाम चीन — पुरुष टीम पूल मैच
|नहीं
|सुबह 10:00 बजे
|क्रिकेट
|भारत बनाम अफगानिस्तान — पुरुष क्वार्टरफाइनल
|नहीं
|सुबह 10:45 बजे
|शूटिंग
|मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत — महिला 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत फाइनल (यदि क्वालिफाई करती हैं)
|मेडल मुकाबला
|दोपहर 12:00 बजे
|स्क्वैश
|भारत बनाम जापान — महिला टीम पूल मैच
|नहीं
|दोपहर 2:00 बजे
|स्क्वैश
|भारत बनाम दक्षिण कोरिया — पुरुष टीम पूल मैच
|नहीं
|दोपहर 2:15 बजे
|बॉक्सिंग
|प्रिया बनाम मिजगोना समादोवा — महिला 60 किग्रा क्वार्टरफाइनल
|नहीं
|दोपहर 2:35 बजे
|एथलेटिक्स
|सीमा और सान्या यादव — महिला डिस्कस थ्रो फाइनल
|मेडल मुकाबला
|दोपहर 3:09 बजे
|एथलेटिक्स
|भारत — 4×100 मीटर मिक्स्ड रिले हीट्स
|नहीं
|दोपहर 3:30 बजे
|हॉकी
|भारत बनाम बांग्लादेश — पुरुष पूल ए
|नहीं
|दोपहर 3:45 बजे
|बॉक्सिंग
|कपिल पोखरिया बनाम किम गिचाए — पुरुष 90 किग्रा क्वार्टरफाइनल
|नहीं
|दोपहर 3:53 बजे
|एथलेटिक्स
|विथ्या रामराज और अनु राघवन — महिला 400 मीटर हर्डल्स फाइनल
|मेडल मुकाबला
|शाम 4:00 बजे
|बॉक्सिंग
|लवलीना बोरगोहेन बनाम सेओंग सुयोन — महिला 75 किग्रा क्वार्टरफाइनल
|नहीं
|शाम 4:03 बजे
|एथलेटिक्स
|संतोष कुमार तमिलारासन — पुरुष 400 मीटर हर्डल्स फाइनल
|मेडल मुकाबला
|शाम 4:13 बजे
|एथलेटिक्स
|अविनाश साबले — पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल
|मेडल मुकाबला
|शाम 4:25 बजे
|एथलेटिक्स
|श्रीशंकर मुरली और डेविड सोलोमन — पुरुष लॉन्ग जंप फाइनल
|मेडल मुकाबला
|शाम 4:35 बजे
|एथलेटिक्स
|यूनुस शाह और गुलवीर सिंह — पुरुष 1500 मीटर फाइनल
|मेडल मुकाबला
|शाम 4:45 बजे
|एथलेटिक्स
|रोहित यादव और यशवीर सिंह — पुरुष जैवलिन थ्रो फाइनल
|मेडल मुकाबला
|शाम 4:50 बजे से
|एथलेटिक्स
|गौतमी जयरामन और पूजा — महिला 800 मीटर हीट्स
|नहीं
|शाम 5:13 बजे
|एथलेटिक्स
|सीमा और पारुल चौधरी — महिला 5000 मीटर फाइनल
|मेडल मुकाबला
|शाम 6:01 बजे
|एथलेटिक्स
|भारत — पुरुष 4×400 मीटर रिले हीट्स
|नहीं
|शाम 6:34 बजे
|एथलेटिक्स
|अबिनया राजाराजन, तमन्ना, स्नेहा सत्यनारायण, सुदेशना शिवांकर — महिला 4×100 मीटर रिले फाइनल
|मेडल मुकाबला
|समय उपलब्ध नहीं
|टेनिस
|दक्षिणेश्वर सुरेश और सुमित नागल — पुरुष सिंगल्स दूसरा दौर
|नहीं
|समय उपलब्ध नहीं
|टेनिस
|एन. श्रीराम बालाजी-अनिरुद्ध चंद्रशेखर और युकी भांबरी-दक्षिणेश्वर सुरेश — पुरुष डबल्स दूसरा दौर
|नहीं
|समय उपलब्ध नहीं
|टेनिस
|युकी भांबरी-रुतुजा भोसले — मिक्स्ड डबल्स दूसरा दौर
|नहीं
भारत ने 9वें दिन एथलेटिक्स में झटके 5 पदक, यहां देखें पदक तालिका
एशियाई खेलों के 9वें दिन भारत ने एथलेटिक्स में पांच पदक अपनी झोली में डाले। डेकाथलीट तेजस्विन शंकर, पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज में और 200 मीटर की धाविका हरिता भद्रा ने कांस्य पदक जीता। इससे भारत के एथलेटिक्स में कुल पदकों की संख्या 13 हो गई। पूरी खबर पढ़ें।