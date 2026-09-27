India Asian Games Schedule Day 10: एशियन गेम्स 2026 के 10वें दिन सोमवार (28 सितंबर) को भारत के पास शूटिंग, बॉक्सिंग, कुराश और एथलेटिक्स में पदक जीतने के मौके होंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम भी अभियान की शुरुआत करेगी। क्वार्टर फाइनल में उसकी भिड़ंत अफगानिस्तान से होना है। भारत अबतक 36 पदक जीत चुका है।

मनु भाकर 25 मीटर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करके 10 मीटर पिस्टल इवेंट की निराशा को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगी। एथलेटिक्स में श्रीशंकर मुरली लॉन्ग जंप फाइनल में हिस्सा लेंगे, जबकि गुलवीर सिंह एशियाई खेल 2026 में एक और मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। इस बार 1500 मीटर इवेंट में। यहां भारत के 10वें दिन का शेड्यूल देख सकते है:

समयखेलमुकाबला / इवेंटमेडल मुकाबला
सुबह 3:58 बजेसर्फिंगसिवाराज बाबू और किशोर कुमार अनबारसु — पुरुष शॉर्टबोर्ड हीट्सनहीं
सुबह 4:45 बजेतीरंदाजीसाहिल जाधव, थिरुमुरु गणेश मणि रत्नम, चिकिता तानिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम — कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ-32/16नहीं
सुबह 6:10 बजेशूटिंगमनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत — महिला 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन/टीम फाइनलमेडल मुकाबला
सुबह 6:30 बजेशूटिंगनीरू, आशिमा अहलावत, मनीषा कीर — महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन/टीम इवेंट डे-2नहीं
सुबह 6:30 बजेवॉलीबॉलभारत बनाम हॉन्गकॉन्ग — पुरुष ग्रुप मैचनहीं
सुबह 6:30 बजेशूटिंगकायनान चेनाई, शापथ भारद्वाज, अहवर रिजवी — पुरुष ट्रैप क्वालिफिकेशन/टीम इवेंट डे-2नहीं
सुबह 6:30 बजेस्क्वैशभारत बनाम चीन — महिला टीम पूल मैचनहीं
सुबह 8:00 बजे सेकुराशपिंकी बलहारा — महिला 78 किग्रा क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और मेडल मुकाबलेमेडल मुकाबला
सुबह 8:30 बजेस्क्वैशभारत बनाम चीन — पुरुष टीम पूल मैचनहीं
सुबह 10:00 बजेक्रिकेटभारत बनाम अफगानिस्तान — पुरुष क्वार्टरफाइनलनहीं
सुबह 10:45 बजेशूटिंगमनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत — महिला 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत फाइनल (यदि क्वालिफाई करती हैं)मेडल मुकाबला
दोपहर 12:00 बजेस्क्वैशभारत बनाम जापान — महिला टीम पूल मैचनहीं
दोपहर 2:00 बजेस्क्वैशभारत बनाम दक्षिण कोरिया — पुरुष टीम पूल मैचनहीं
दोपहर 2:15 बजेबॉक्सिंगप्रिया बनाम मिजगोना समादोवा — महिला 60 किग्रा क्वार्टरफाइनलनहीं
दोपहर 2:35 बजेएथलेटिक्ससीमा और सान्या यादव — महिला डिस्कस थ्रो फाइनलमेडल मुकाबला
दोपहर 3:09 बजेएथलेटिक्सभारत — 4×100 मीटर मिक्स्ड रिले हीट्सनहीं
दोपहर 3:30 बजेहॉकीभारत बनाम बांग्लादेश — पुरुष पूल एनहीं
दोपहर 3:45 बजेबॉक्सिंगकपिल पोखरिया बनाम किम गिचाए — पुरुष 90 किग्रा क्वार्टरफाइनलनहीं
दोपहर 3:53 बजेएथलेटिक्सविथ्या रामराज और अनु राघवन — महिला 400 मीटर हर्डल्स फाइनलमेडल मुकाबला
शाम 4:00 बजेबॉक्सिंगलवलीना बोरगोहेन बनाम सेओंग सुयोन — महिला 75 किग्रा क्वार्टरफाइनलनहीं
शाम 4:03 बजेएथलेटिक्ससंतोष कुमार तमिलारासन — पुरुष 400 मीटर हर्डल्स फाइनलमेडल मुकाबला
शाम 4:13 बजेएथलेटिक्सअविनाश साबले — पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनलमेडल मुकाबला
शाम 4:25 बजेएथलेटिक्सश्रीशंकर मुरली और डेविड सोलोमन — पुरुष लॉन्ग जंप फाइनलमेडल मुकाबला
शाम 4:35 बजेएथलेटिक्सयूनुस शाह और गुलवीर सिंह — पुरुष 1500 मीटर फाइनलमेडल मुकाबला
शाम 4:45 बजेएथलेटिक्सरोहित यादव और यशवीर सिंह — पुरुष जैवलिन थ्रो फाइनलमेडल मुकाबला
शाम 4:50 बजे सेएथलेटिक्सगौतमी जयरामन और पूजा — महिला 800 मीटर हीट्सनहीं
शाम 5:13 बजेएथलेटिक्ससीमा और पारुल चौधरी — महिला 5000 मीटर फाइनलमेडल मुकाबला
शाम 6:01 बजेएथलेटिक्सभारत — पुरुष 4×400 मीटर रिले हीट्सनहीं
शाम 6:34 बजेएथलेटिक्सअबिनया राजाराजन, तमन्ना, स्नेहा सत्यनारायण, सुदेशना शिवांकर — महिला 4×100 मीटर रिले फाइनलमेडल मुकाबला
समय उपलब्ध नहींटेनिसदक्षिणेश्वर सुरेश और सुमित नागल — पुरुष सिंगल्स दूसरा दौरनहीं
समय उपलब्ध नहींटेनिसएन. श्रीराम बालाजी-अनिरुद्ध चंद्रशेखर और युकी भांबरी-दक्षिणेश्वर सुरेश — पुरुष डबल्स दूसरा दौरनहीं
समय उपलब्ध नहींटेनिसयुकी भांबरी-रुतुजा भोसले — मिक्स्ड डबल्स दूसरा दौरनहीं

भारत ने 9वें दिन एथलेटिक्स में झटके 5 पदक, यहां देखें पदक तालिका

एशियाई खेलों के 9वें दिन भारत ने एथलेटिक्स में पांच पदक अपनी झोली में डाले। डेकाथलीट तेजस्विन शंकर, पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज में और 200 मीटर की धाविका हरिता भद्रा ने कांस्य पदक जीता। इससे भारत के एथलेटिक्स में कुल पदकों की संख्या 13 हो गई। पूरी खबर पढ़ें