समय खेल मुकाबला / इवेंट मेडल मुकाबला

सुबह 3:58 बजे सर्फिंग सिवाराज बाबू और किशोर कुमार अनबारसु — पुरुष शॉर्टबोर्ड हीट्स नहीं

सुबह 4:45 बजे तीरंदाजी साहिल जाधव, थिरुमुरु गणेश मणि रत्नम, चिकिता तानिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम — कंपाउंड व्यक्तिगत राउंड ऑफ-32/16 नहीं

सुबह 6:10 बजे शूटिंग मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत — महिला 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन/टीम फाइनल मेडल मुकाबला

सुबह 6:30 बजे शूटिंग नीरू, आशिमा अहलावत, मनीषा कीर — महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन/टीम इवेंट डे-2 नहीं

सुबह 6:30 बजे वॉलीबॉल भारत बनाम हॉन्गकॉन्ग — पुरुष ग्रुप मैच नहीं

सुबह 6:30 बजे शूटिंग कायनान चेनाई, शापथ भारद्वाज, अहवर रिजवी — पुरुष ट्रैप क्वालिफिकेशन/टीम इवेंट डे-2 नहीं

सुबह 6:30 बजे स्क्वैश भारत बनाम चीन — महिला टीम पूल मैच नहीं

सुबह 8:00 बजे से कुराश पिंकी बलहारा — महिला 78 किग्रा क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और मेडल मुकाबले मेडल मुकाबला

सुबह 8:30 बजे स्क्वैश भारत बनाम चीन — पुरुष टीम पूल मैच नहीं

सुबह 10:00 बजे क्रिकेट भारत बनाम अफगानिस्तान — पुरुष क्वार्टरफाइनल नहीं

सुबह 10:45 बजे शूटिंग मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत — महिला 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत फाइनल (यदि क्वालिफाई करती हैं) मेडल मुकाबला

दोपहर 12:00 बजे स्क्वैश भारत बनाम जापान — महिला टीम पूल मैच नहीं

दोपहर 2:00 बजे स्क्वैश भारत बनाम दक्षिण कोरिया — पुरुष टीम पूल मैच नहीं

दोपहर 2:15 बजे बॉक्सिंग प्रिया बनाम मिजगोना समादोवा — महिला 60 किग्रा क्वार्टरफाइनल नहीं

दोपहर 2:35 बजे एथलेटिक्स सीमा और सान्या यादव — महिला डिस्कस थ्रो फाइनल मेडल मुकाबला

दोपहर 3:09 बजे एथलेटिक्स भारत — 4×100 मीटर मिक्स्ड रिले हीट्स नहीं

दोपहर 3:30 बजे हॉकी भारत बनाम बांग्लादेश — पुरुष पूल ए नहीं

दोपहर 3:45 बजे बॉक्सिंग कपिल पोखरिया बनाम किम गिचाए — पुरुष 90 किग्रा क्वार्टरफाइनल नहीं

दोपहर 3:53 बजे एथलेटिक्स विथ्या रामराज और अनु राघवन — महिला 400 मीटर हर्डल्स फाइनल मेडल मुकाबला

शाम 4:00 बजे बॉक्सिंग लवलीना बोरगोहेन बनाम सेओंग सुयोन — महिला 75 किग्रा क्वार्टरफाइनल नहीं

शाम 4:03 बजे एथलेटिक्स संतोष कुमार तमिलारासन — पुरुष 400 मीटर हर्डल्स फाइनल मेडल मुकाबला

शाम 4:13 बजे एथलेटिक्स अविनाश साबले — पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल मेडल मुकाबला

शाम 4:25 बजे एथलेटिक्स श्रीशंकर मुरली और डेविड सोलोमन — पुरुष लॉन्ग जंप फाइनल मेडल मुकाबला

शाम 4:35 बजे एथलेटिक्स यूनुस शाह और गुलवीर सिंह — पुरुष 1500 मीटर फाइनल मेडल मुकाबला

शाम 4:45 बजे एथलेटिक्स रोहित यादव और यशवीर सिंह — पुरुष जैवलिन थ्रो फाइनल मेडल मुकाबला

शाम 4:50 बजे से एथलेटिक्स गौतमी जयरामन और पूजा — महिला 800 मीटर हीट्स नहीं

शाम 5:13 बजे एथलेटिक्स सीमा और पारुल चौधरी — महिला 5000 मीटर फाइनल मेडल मुकाबला

शाम 6:01 बजे एथलेटिक्स भारत — पुरुष 4×400 मीटर रिले हीट्स नहीं

शाम 6:34 बजे एथलेटिक्स अबिनया राजाराजन, तमन्ना, स्नेहा सत्यनारायण, सुदेशना शिवांकर — महिला 4×100 मीटर रिले फाइनल मेडल मुकाबला

समय उपलब्ध नहीं टेनिस दक्षिणेश्वर सुरेश और सुमित नागल — पुरुष सिंगल्स दूसरा दौर नहीं

समय उपलब्ध नहीं टेनिस एन. श्रीराम बालाजी-अनिरुद्ध चंद्रशेखर और युकी भांबरी-दक्षिणेश्वर सुरेश — पुरुष डबल्स दूसरा दौर नहीं