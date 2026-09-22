India Asian Games Day-5 Schedule: एशियन गेम्स 2026 के 5वें दिन भारत पदकों की संख्या में इजाफा चाहेगा। भारत अबतक 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में 8वें नंबर पर है। मनु भाकर और मीराबाई चानू जैसी स्टार एथलीट एक्शन में होंगी। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर 10मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत और टीम इवेंट में दिखेंगी।

भारतीय वेटलिफ्टिंग की दिग्गज मीराबाई चानू अपना पहला एशियन गेम्स मेडल जीतने की कोशिश करेंगी। वह महिलाओं के 49 किलोग्राम भारवर्ग में स्पर्धा करेंगी। लगातार दो जीत के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम अपनी लय बनाए रखने के मकसद से थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी। इस बीच क्वार्टर फाइनल में जापान को हराने के बाद भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम सेमीफाइनल में चीन का सामना करेगी। नीचे एशियन गेम्स के 5वें दिन भारत का शेड्यूल दिया गया है:

समयखेलभारत का मुकाबला / इवेंट
सुबह 5:30 बजेसेपकटकराभारत vs फिलीपींस, पुरुष टीम रेगु ग्रुप B
सुबह 5:30 बजेसॉफ्ट टेनिसजय मीणा vs शेरविन नुगुइट, पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल
सुबह 5:30 बजे सेरोइंगभारतीय खिलाड़ियों के कई हीट मुकाबले
सुबह 5:40 बजेरोइंगबलराज पंवार, पुरुष सिंगल स्कल्स हीट
सुबह 6:00 बजेरोइंगसतनाम सिंह-सलमान खा, पुरुष डबल्स स्कल्स हीट
सुबह 6:15 बजेशूटिंगमनु भाकर, सुरूची इंदर सिंह, ईशा सिंह — 10 मीटर एयर पिस्टल
सुबह 6:30 बजेशूटिंगअनंतजीत सिंह नरूका, मैराज खान, भवतेघ सिंह गिल — पुरुष स्कीट
सुबह 6:30 बजेशूटिंगराइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल, महेश्वरी चौहान — महिला स्कीट
सुबह 6:30 बजेटेबल टेनिसहरमीत देसाई-यशस्विनी घोरपड़े vs मालदीव, मिक्स्ड डबल्स
सुबह 6:30 बजेतलवारबाजीभारतीय खिलाड़ी, पुरुष/महिला व्यक्तिगत इवेंट
सुबह 6:30 बजेघुड़सवारीफुआद मिर्जा समेत भारतीय खिलाड़ी, इवेंटिंग क्रॉस-कंट्री — पदक वाला मुकाबला
सुबह 6:42 बजेतैराकीबेनेडिक्टन बेनिस्टन, साजन प्रकाश — 100 मीटर बटरफ्लाई
सुबह 6:50 बजेरोइंगजसविंदर सिंह-नितिन कुमार, पुरुष पेयर हीट
सुबह 7:01 बजेतैराकीवेदांत माधवन-अनीश सुनील, पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल
सुबह 7:10 बजेटेबल टेनिसमनुष शाह-दिया चितले vs श्रीलंका, मिक्स्ड डबल्स
सुबह 7:10 बजेरोइंगगुरबानी कौर समेत भारतीय महिला फोर टीम
सुबह 8:30 बजेकबड्डीभारत vs ईरान, महिला ग्रुप A
सुबह 9:00 बजेशूटिंगमनु भाकर/सुरूची/ईशा — 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल (यदि क्वालीफाई किया)
सुबह 9:40 बजेकबड्डीभारत vs बांग्लादेश, पुरुष ग्रुप A
सुबह 10:00 बजेवेटलिफ्टिंगमीराबाई चानू, महिला 49 किग्रा — पदक वाला मुकाबला
सुबह 10:30 बजेबॉक्सिंगअंकुश vs ब्रुनेई, पुरुष 80 किग्रा
सुबह 10:30 बजेस्क्वैशअभय सिंह vs थाईलैंड, पुरुष राउंड ऑफ 32
सुबह 11:10 बजेरोइंगअजय त्यागी, पुरुष लाइटवेट सिंगल स्कल्स
सुबह 11:15 बजेस्क्वैशतन्वी खन्ना vs किम दामी, महिला राउंड ऑफ 32
सुबह 11:20 बजेरोइंगरोहित-उज्ज्वल कुमार सिंह, पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स
सुबह 11:30 बजेहॉकीभारत vs थाईलैंड, महिला पूल B
सुबह 11:30 बजेबैडमिंटनभारत vs चीन, पुरुष टीम सेमीफाइनल
दोपहर 12:00 बजेस्क्वैशवीर चोत्रानी vs श्रीलंका, पुरुष राउंड ऑफ 32
दोपहर 12:10 बजेरोइंगभारतीय पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स टीम
दोपहर 12:20 बजेरोइंगभारतीय पुरुष फोर टीम
दोपहर 1:30 बजेवेटलिफ्टिंगज्ञानेश्वरी यादव, महिला 53 किग्रा — पदक वाला मुकाबला
दोपहर 1:38 बजेतैराकीबेनेडिक्टन बेनिस्टन/साजन प्रकाश — 100 मीटर बटरफ्लाई फाइनल (यदि क्वालीफाई किया)
दोपहर 1:54 बजेतैराकीवेदांत माधवन/अनीश सुनील — 200 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल (यदि क्वालीफाई किया)
दोपहर 2:30 बजेवुशूरोशिबिना देवी, महिला 60 किग्रा सेमीफाइनल

भारत का एशियन गेम्स के चौथे दिन का प्रदर्शन

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने मंगलवार (22 सितंबर) को पहला स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 7वें नंबर पर पहुंच गया है। पूरी खबर पढ़ें