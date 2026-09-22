India Asian Games Day-5 Schedule: एशियन गेम्स 2026 के 5वें दिन भारत पदकों की संख्या में इजाफा चाहेगा। भारत अबतक 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में 8वें नंबर पर है। मनु भाकर और मीराबाई चानू जैसी स्टार एथलीट एक्शन में होंगी। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर 10मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत और टीम इवेंट में दिखेंगी।
भारतीय वेटलिफ्टिंग की दिग्गज मीराबाई चानू अपना पहला एशियन गेम्स मेडल जीतने की कोशिश करेंगी। वह महिलाओं के 49 किलोग्राम भारवर्ग में स्पर्धा करेंगी। लगातार दो जीत के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम अपनी लय बनाए रखने के मकसद से थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी। इस बीच क्वार्टर फाइनल में जापान को हराने के बाद भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम सेमीफाइनल में चीन का सामना करेगी। नीचे एशियन गेम्स के 5वें दिन भारत का शेड्यूल दिया गया है:
|समय
|खेल
|भारत का मुकाबला / इवेंट
|सुबह 5:30 बजे
|सेपकटकरा
|भारत vs फिलीपींस, पुरुष टीम रेगु ग्रुप B
|सुबह 5:30 बजे
|सॉफ्ट टेनिस
|जय मीणा vs शेरविन नुगुइट, पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल
|सुबह 5:30 बजे से
|रोइंग
|भारतीय खिलाड़ियों के कई हीट मुकाबले
|सुबह 5:40 बजे
|रोइंग
|बलराज पंवार, पुरुष सिंगल स्कल्स हीट
|सुबह 6:00 बजे
|रोइंग
|सतनाम सिंह-सलमान खा, पुरुष डबल्स स्कल्स हीट
|सुबह 6:15 बजे
|शूटिंग
|मनु भाकर, सुरूची इंदर सिंह, ईशा सिंह — 10 मीटर एयर पिस्टल
|सुबह 6:30 बजे
|शूटिंग
|अनंतजीत सिंह नरूका, मैराज खान, भवतेघ सिंह गिल — पुरुष स्कीट
|सुबह 6:30 बजे
|शूटिंग
|राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल, महेश्वरी चौहान — महिला स्कीट
|सुबह 6:30 बजे
|टेबल टेनिस
|हरमीत देसाई-यशस्विनी घोरपड़े vs मालदीव, मिक्स्ड डबल्स
|सुबह 6:30 बजे
|तलवारबाजी
|भारतीय खिलाड़ी, पुरुष/महिला व्यक्तिगत इवेंट
|सुबह 6:30 बजे
|घुड़सवारी
|फुआद मिर्जा समेत भारतीय खिलाड़ी, इवेंटिंग क्रॉस-कंट्री — पदक वाला मुकाबला
|सुबह 6:42 बजे
|तैराकी
|बेनेडिक्टन बेनिस्टन, साजन प्रकाश — 100 मीटर बटरफ्लाई
|सुबह 6:50 बजे
|रोइंग
|जसविंदर सिंह-नितिन कुमार, पुरुष पेयर हीट
|सुबह 7:01 बजे
|तैराकी
|वेदांत माधवन-अनीश सुनील, पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल
|सुबह 7:10 बजे
|टेबल टेनिस
|मनुष शाह-दिया चितले vs श्रीलंका, मिक्स्ड डबल्स
|सुबह 7:10 बजे
|रोइंग
|गुरबानी कौर समेत भारतीय महिला फोर टीम
|सुबह 8:30 बजे
|कबड्डी
|भारत vs ईरान, महिला ग्रुप A
|सुबह 9:00 बजे
|शूटिंग
|मनु भाकर/सुरूची/ईशा — 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल (यदि क्वालीफाई किया)
|सुबह 9:40 बजे
|कबड्डी
|भारत vs बांग्लादेश, पुरुष ग्रुप A
|सुबह 10:00 बजे
|वेटलिफ्टिंग
|मीराबाई चानू, महिला 49 किग्रा — पदक वाला मुकाबला
|सुबह 10:30 बजे
|बॉक्सिंग
|अंकुश vs ब्रुनेई, पुरुष 80 किग्रा
|सुबह 10:30 बजे
|स्क्वैश
|अभय सिंह vs थाईलैंड, पुरुष राउंड ऑफ 32
|सुबह 11:10 बजे
|रोइंग
|अजय त्यागी, पुरुष लाइटवेट सिंगल स्कल्स
|सुबह 11:15 बजे
|स्क्वैश
|तन्वी खन्ना vs किम दामी, महिला राउंड ऑफ 32
|सुबह 11:20 बजे
|रोइंग
|रोहित-उज्ज्वल कुमार सिंह, पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स
|सुबह 11:30 बजे
|हॉकी
|भारत vs थाईलैंड, महिला पूल B
|सुबह 11:30 बजे
|बैडमिंटन
|भारत vs चीन, पुरुष टीम सेमीफाइनल
|दोपहर 12:00 बजे
|स्क्वैश
|वीर चोत्रानी vs श्रीलंका, पुरुष राउंड ऑफ 32
|दोपहर 12:10 बजे
|रोइंग
|भारतीय पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स टीम
|दोपहर 12:20 बजे
|रोइंग
|भारतीय पुरुष फोर टीम
|दोपहर 1:30 बजे
|वेटलिफ्टिंग
|ज्ञानेश्वरी यादव, महिला 53 किग्रा — पदक वाला मुकाबला
|दोपहर 1:38 बजे
|तैराकी
|बेनेडिक्टन बेनिस्टन/साजन प्रकाश — 100 मीटर बटरफ्लाई फाइनल (यदि क्वालीफाई किया)
|दोपहर 1:54 बजे
|तैराकी
|वेदांत माधवन/अनीश सुनील — 200 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल (यदि क्वालीफाई किया)
|दोपहर 2:30 बजे
|वुशू
|रोशिबिना देवी, महिला 60 किग्रा सेमीफाइनल
भारत का एशियन गेम्स के चौथे दिन का प्रदर्शन
एशियन गेम्स 2026 में भारत ने मंगलवार (22 सितंबर) को पहला स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 7वें नंबर पर पहुंच गया है। पूरी खबर पढ़ें।