भारी बारिश और ठंडे मौसम के बीच ‘नारी शक्ति’ ने भारत को सुनहरी सफलता दिलाते हुए एशियाई खेलों की पदक तालिका में शीर्ष 10 में पहुंचा दिया जब नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत के लिये पहला स्वर्ण पदक जीता और महिला चार गुणा 400 मीटर रिले टीम ने एथलेटिक्स में एकमात्र पीला तमगा दिलाया। इसके साथ ही इन एशियाई खेलों में भारत के पदकों का अर्धशतक पूरा हो गया।

छह स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य समेत कुल 52 पदक के साथ भारत पदक तालिका में दसवें स्थान पर पहुंच गया। सुबह पहले सत्र में ढांडा ने ट्रैप फाइनल में 28 स्कोर करके भारत को इन खेलों में व्यक्तिगत निशानेबाजी में पहला स्वर्ण दिलाया । वहीं शाम को किरण , प्राची चौधरी, एम आर पूवम्मा और विथ्या रामराज ने चार गुणा 400 मीटर महिला रिले टीम में तीन मिनट 29 . 69 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया।

विथ्या रामराज ने पीटी उषा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा

36 वर्ष की पूवम्मा 2014 और 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रह चुकी है। विथ्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतकर पीटी उषा का चार दशक से अधिक पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल 80 किलोवर्ग के सेमीफाइनल में जीते जिससे आठ साल में पहली बार भारत का कोई पुरूष मुक्केबाज फाइनल में पहुंचा है।

एथलेटिक्स में 24 पदक झटके

भारत ने 2026 एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में अपने अभियान का अंत 24 पदक के साथ किया जिसमें एक स्वर्ण , नौ रजत और 14 कांस्य पदक शामिल थे। हांगझोउ में 2023 खेलों में भारत ने एथलेटिक्स में छह स्वर्ण, 14 रजत और नौ कांस्य समेत 29 पदक जीते थे। इससे पहले गुरिंदरवीर सिंह, अनिमेष कुजूर, स्नेहा सत्यनारायण और हरिता भद्रा ने चार गुणा 100 मीटर मिश्रित रिले फाइनल में सत्र का सर्वश्रेष्ठ 41.06 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक जीता।

रिले फाइनल में कांस्य पदक

भारत की पूजा सिंह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोहरा नहीं सकी, लेकिन 1 . 84 मीटर की कूद से महिलाओं की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता। वहीं गुलवीर सिंह ने एशियाई खेलों में अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए पुरूषों की 5000 मीटर रेस में 13 मिनट 32.75 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक जीता जो इन खेलों में उनका तीसरा पदक था । इन खेलों में भारत की आखिरी एथलेटिक्स स्पर्धा में धरमवीर चौधरी, मनु थेक्किनलिल, जय कुमार और विशाल थेन्नारासू ने पुरूषों की चार गुणा 400 मीटर रिले फाइनल में कांस्य पदक जीता।

गुलवीर ने हैट्रिक लगाई

जापान को स्वर्ण और कतर को रजत पदक मिला। गुलवीर ने पुरूषों की 1500 मीटर और 10000 मीटर रेस में रजत पदक जीता था। इसके साथ ही वह ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में एक ही एशियाई खेलों में तीन पदक जीतने वाले भारत के दूसरे पुरूष खिलाड़ी बन गए। इससे पहले 1951 में दिल्ली में हुए पहले एशियाई खेलों में भारत के लेवी पिंटो ने 100 मीटर, 200 मीटर में स्वर्ण और चार गुणा 100 मीटर रिले में रजत पदक जीता था।

अंकुश पंघाल ने आठ साल का इंतजार खत्म किया

भारत के देव कुमार मीणा ने पुरूषों के पोल वॉल्ट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए 5.50 मीटर का प्रयास किया, लेकिन सातवें स्थान पर रहे। महिलाओं की 800 मीटर में पूजा ओल्ला और पुरूष वर्ग में मोहम्मद अफजल क्रमश: सातवें और आठवें स्थान पर रहे। मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने फाइनल में पहुंचकर भारत का आठ साल का इंतजार खत्म किया, वहीं परवीन हुड्डा ने शानदार जीत के साथ महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में खिताबी मुकाबले में जगह बनाई, लेकिन नरेंदर बेरवाल को 90 किलोग्राम से अधिक वर्ग के सेमीफाइनल में बाहर होने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

परवीन ने ली शू को 5-0 से हराया

परवीन ने 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में चीन के ली शू को 5-0 से हराया। इसके बाद अंकुश ने 80 किलोग्राम वर्ग पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए उजबेकिस्तान के फजलुद्दीन एरकिनबोएव को 4-1 से हराया। एरकिनबोएव 75 किलोग्राम भार वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियन हैं। अनुभवी मुक्केबाज बेरवाल को सेमीफाइनल में कजाखस्तान के मौजूदा सुपर हैवीवेट विश्व चैंपियन आइबेक ओरलबाय के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा।

भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कतर को हराया

भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कतर को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पूल सी के मैराथन मुकाबले में भारत ने दो सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए कतर को 26-28, 25-27, 25-23, 25-20, 24-22 से हराया।

चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले गुरुवार को

मुकाबला दो घंटे 47 मिनट तक चला। चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले गुरुवार को खेले जाएंगे। भारत ने इससे पहले अपने शुरुआती दो मैच में वियतनाम को 3-0 (25-23, 25-21, 25-20) और हांगकांग चीन को 3-0 (25-22, 25-19, 25-21) से हराया था। तीरंदाजी में धीरज बोम्मदेवरा नीरज चौहान और कुमकुम मोहोद अनिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।

नीरज ने उलटफेर किया

प्री-क्वार्टर फाइनल में नीरज ने दक्षिण कोरिया के 22 वर्षीय किम जे डिओक को 6-4 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। किम तीन बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। नीरज ने मुकाबला 30-28, 29-29, 29-30, 29-29, 29-27 के स्कोर से अपने नाम किया। धीरज ने चीनी ताइपे के चेंग ह्सियांग-हुई को 6-2 से मात दी। धीरज ने 29-27, 27-28, 30-28, 29-28 के स्कोर से जीत दर्ज की।

क्वार्टर फाइनल में धीरज

क्वार्टर फाइनल में धीरज का सामना उज्बेकिस्तान के अमिरखोन सादिकोव से होगा, जबकि नीरज चौहान भूटान के लाम दोरजी के खिलाफ उतरेंगे। भारतीय महिला स्क्वॉश टीम ने ग्रुप चरण के अपने आखिरी मुकाबले में ईरान को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना बुधवार को सिंगापुर से होगा।

दक्षिणेश्वर सुरेश ने अंतिम 16 में जगह बनाई

दक्षिणेश्वर सुरेश ने टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल में जीत से शुरुआत करते हुए अंतिम 16 में जगह बनाई। पहले दौर में बाई हासिल करने वाले दक्षिणेश्वर ने इंडोनेशिया के गुनावन त्रिस्मुवंतारा को 7-5 7-6 (2) से हराया। साइकिलिंग में भारतीय पुरूष और महिला टीम क्रमश: स्प्रिंट स्पर्धा और टीम परसूट प्रतियोगिता में पदक की दौड़ से बाहर हो गईं। कुराश में विपिन कुमार की हार के साथ भारत का अभियान पुरुषों के 66 किलोग्राम वर्ग में समाप्त हो गया।

एशियन गेम्स अंक तालिका

एशियाई खेल 2026 के 11वें दिन यानी मंगलवार 29 सितंबर को भारत के पदकों की संख्या 52 हो गई है। उसके खाते में छह स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 10वें स्थान पर पहुंच गया। पूरी खबर पढ़ें।