India Asian Games 2026 Day 9 Schedule: एशियन गेम्स 2026 के 9वें दिन भारतीय एथलीटों की निगाहें अधिक से अधिक पदक जीतने पर होंगी। भारत रविवार (26 सितंबर) को दर्जनभर पदक जीत सकता है। स्क्वैश में पुरुषों और महिलाओं के सिंगल्स फाइनल में अभय सिंह और अनाहत सिंह के दो गोल्ड मेडल मैच हैं।

तेजस्विन शंकर भी डेकाथलॉन के आखिरी पांच इवेंट्स में गोल्ड अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। सर्वेश कुशारे पुरुषों की हाई जंप में टॉप पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। पारुल चौधरी और अंकिता महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल में दिखेंगी।

एशियन गेम्स 2026 में भारत का 9वें दिन का शेड्यूल

समयखेलमुकाबला / इवेंटचरणपदक मुकाबला
सुबह 4:00 बजेएथलेटिक्समंजू रानी और प्रियंका गोस्वामी – महिला मैराथन रेस वॉकफाइनलपदक मुकाबला
सुबह 4:45 बजे सेतीरंदाजीभारत की रिकर्व, कंपाउंड और मिक्स्ड टीमेंराउंड ऑफ-16 से क्वार्टरफाइनलनहीं
सुबह 4:54 बजे सेसर्फिंगकमली प्रकाश, शुगर शांति गेयन और शिवराज बाबू – शॉर्टबोर्डहीट्सनहीं
सुबह 5:30 बजेसेपकटकरॉभारत बनाम दक्षिण कोरिया – महिला डबल्सग्रुप बीनहीं
सुबह 6:10 बजेशूटिंगमनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत – महिला 25 मीटर पिस्टलक्वालिफिकेशननहीं
सुबह 6:30 बजेशूटिंगअहवर रिजवी, किनान चेनाई और शपथ भारद्वाज – पुरुष ट्रैपक्वालिफिकेशन, दिन 1नहीं
सुबह 6:30 बजेशूटिंगमनीषा कीर, आशिमा अहलावत और नीरू – महिला ट्रैपक्वालिफिकेशन, दिन 1नहीं
सुबह 6:30 बजे सेकुराशसंगीता, भारती, यश कुमार चौहान और विशालराउंड ऑफ-32, 16, क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल व फाइनलपदक मुकाबले
सुबह 7:00 बजेबैडमिंटनगायत्री गोपीचंद-ट्रीसा जॉली बनाम पियर्ली टैन-थिनाह मुरलीधरन – महिला डबल्सक्वार्टरफाइनलनहीं
सुबह 7:38 बजेएथलेटिक्सतेजस्विन शंकर और थौफीक नौशाद – डेकाथलॉन 110 मीटर हर्डल्सहीट्सनहीं
सुबह 8:10 बजेएथलेटिक्सतेजस्विन शंकर और थौफीक नौशाद – डेकाथलॉन डिस्कस थ्रोइवेंटनहीं
सुबह 8:20 बजेफेंसिंगभारत बनाम इंडोनेशिया – महिला सेबरराउंड ऑफ-16नहीं
सुबह 8:35 बजे सेएथलेटिक्ससंतोष कुमार तमिलारासन और यशस पालाक्षा – पुरुष 400 मीटर हर्डल्सहीट्सनहीं
सुबह 9:00 बजेबैडमिंटनउन्नति हुड्डा बनाम अकाने यामागुची – महिला सिंगल्सक्वार्टरफाइनलनहीं
सुबह 9:05 बजेएथलेटिक्सविथ्या रामराज – महिला 400 मीटर हर्डल्सहीट्सनहीं
सुबह 9:15 बजेएथलेटिक्सश्रीशंकर मुरली और डेविड सोलोमन – पुरुष लॉन्ग जंपक्वालिफिकेशननहीं
सुबह 9:30 बजेबैडमिंटनपीवी सिंधु बनाम चेन यू फेई – महिला सिंगल्सक्वार्टरफाइनलनहीं
सुबह 9:45 बजेबॉक्सिंगअंकुश बनाम नेकुर्ज सलीमोव (ताजिकिस्तान) – पुरुष 80 किग्राक्वार्टरफाइनलनहीं
सुबह 9:50 बजेएथलेटिक्सतेजस्विन शंकर और थौफीक नौशाद – डेकाथलॉन पोल वॉल्टइवेंटनहीं
सुबह 10:00 बजेवेटलिफ्टिंगहरजिंदर कौर – महिला 69 किग्राफाइनलपदक मुकाबला
सुबह 11:30 बजेसेपकटकरॉभारत बनाम फिलीपींस – महिला डबल्सग्रुप बीनहीं
दोपहर 12:30 बजेस्क्वैशअभय सिंह बनाम एनग एइन यो (मलेशिया) – पुरुष सिंगल्सगोल्ड मेडल मैचपदक मुकाबला
दोपहर 12:30 बजेवॉलीबॉलभारत बनाम वियतनाम – पुरुषपूल सीनहीं
दोपहर 1:30 बजेस्क्वैशअनाहत सिंह बनाम सिवासंगरी सुब्रमणियम (मलेशिया) – महिला सिंगल्सगोल्ड मेडल मैचपदक मुकाबला
दोपहर 2:00 बजेबॉक्सिंगपरवीन बनाम नवबखोर खामिदोवा (उज्बेकिस्तान) – महिला 65 किग्राक्वार्टरफाइनलनहीं
दोपहर 2:45 बजेबॉक्सिंगसचिन सिवाच बनाम शुनसुके कितामोटो (जापान) – पुरुष 60 किग्राक्वार्टरफाइनलनहीं
दोपहर 3:30 बजेहॉकीभारत बनाम सिंगापुर – महिलापूल मैचनहीं
दोपहर 3:35 बजेएथलेटिक्सतेजस्विन शंकर और थौफीक नौशाद – डेकाथलॉन जेवलिन थ्रोइवेंटनहीं
दोपहर 3:35 बजेएथलेटिक्सशैली सिंह और एंसी सोजन – महिला लॉन्ग जंपफाइनलपदक मुकाबला
दोपहर 3:45 बजेबॉक्सिंगनरेंद्र बनाम अडथापोंग साएंगटेप (थाईलैंड) – पुरुष 90+ किग्राक्वार्टरफाइनलनहीं
दोपहर 3:55 बजेएथलेटिक्सहरिता भद्रा और उन्नति बोलैंड – महिला 200 मीटरफाइनलपदक मुकाबला
शाम 4:05 बजेएथलेटिक्सअनीमेश कुजूर – पुरुष 200 मीटरफाइनलपदक मुकाबला
शाम 4:15 बजेएथलेटिक्ससर्वेश कुशारे और जे आदर्श राम – पुरुष हाई जंपफाइनलपदक मुकाबला
शाम 4:53 बजेएथलेटिक्सनंदिनी कोंगन – महिला 100 मीटर हर्डल्सफाइनलपदक मुकाबला
शाम 5:06 बजे सेएथलेटिक्समोहम्मद अफसल और कृष्ण कुमार – पुरुष 800 मीटरहीट्सनहीं
शाम 5:40 बजेएथलेटिक्सतेजस्विन शंकर और थौफीक नौशाद – डेकाथलॉन 1500 मीटरइवेंटनहीं
शाम 5:52 बजे सेएथलेटिक्सपारुल चौधरी और अंकिता – महिला 3000 मीटर स्टीपलचेजफाइनलपदक मुकाबला
शाम 6:25 बजेएथलेटिक्सभारत – महिला 4×100 मीटर रिलेहीट्सनहीं

एशियन गेम्स के 8वें दिन भारत का प्रदर्शन

एशियाई खेलों 2026 के 8वें दिन भारत ने कबड्डी में पुरुष और महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। स्क्वॉश में नाहत सिंह और अभय सिंह ने अपने-अपने फाइनल में जगह बनाकर खुद को स्वर्ण पदक की दौड़ में कदम रखा। पूरी खबर पढ़ें