समय खेल मुकाबला / इवेंट चरण पदक मुकाबला

सुबह 4:00 बजे एथलेटिक्स मंजू रानी और प्रियंका गोस्वामी – महिला मैराथन रेस वॉक फाइनल पदक मुकाबला

सुबह 4:45 बजे से तीरंदाजी भारत की रिकर्व, कंपाउंड और मिक्स्ड टीमें राउंड ऑफ-16 से क्वार्टरफाइनल नहीं

सुबह 4:54 बजे से सर्फिंग कमली प्रकाश, शुगर शांति गेयन और शिवराज बाबू – शॉर्टबोर्ड हीट्स नहीं

सुबह 5:30 बजे सेपकटकरॉ भारत बनाम दक्षिण कोरिया – महिला डबल्स ग्रुप बी नहीं

सुबह 6:10 बजे शूटिंग मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत – महिला 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन नहीं

सुबह 6:30 बजे शूटिंग अहवर रिजवी, किनान चेनाई और शपथ भारद्वाज – पुरुष ट्रैप क्वालिफिकेशन, दिन 1 नहीं

सुबह 6:30 बजे शूटिंग मनीषा कीर, आशिमा अहलावत और नीरू – महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन, दिन 1 नहीं

सुबह 6:30 बजे से कुराश संगीता, भारती, यश कुमार चौहान और विशाल राउंड ऑफ-32, 16, क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल व फाइनल पदक मुकाबले

सुबह 7:00 बजे बैडमिंटन गायत्री गोपीचंद-ट्रीसा जॉली बनाम पियर्ली टैन-थिनाह मुरलीधरन – महिला डबल्स क्वार्टरफाइनल नहीं

सुबह 7:38 बजे एथलेटिक्स तेजस्विन शंकर और थौफीक नौशाद – डेकाथलॉन 110 मीटर हर्डल्स हीट्स नहीं

सुबह 8:10 बजे एथलेटिक्स तेजस्विन शंकर और थौफीक नौशाद – डेकाथलॉन डिस्कस थ्रो इवेंट नहीं

सुबह 8:20 बजे फेंसिंग भारत बनाम इंडोनेशिया – महिला सेबर राउंड ऑफ-16 नहीं

सुबह 8:35 बजे से एथलेटिक्स संतोष कुमार तमिलारासन और यशस पालाक्षा – पुरुष 400 मीटर हर्डल्स हीट्स नहीं

सुबह 9:00 बजे बैडमिंटन उन्नति हुड्डा बनाम अकाने यामागुची – महिला सिंगल्स क्वार्टरफाइनल नहीं

सुबह 9:05 बजे एथलेटिक्स विथ्या रामराज – महिला 400 मीटर हर्डल्स हीट्स नहीं

सुबह 9:15 बजे एथलेटिक्स श्रीशंकर मुरली और डेविड सोलोमन – पुरुष लॉन्ग जंप क्वालिफिकेशन नहीं

सुबह 9:30 बजे बैडमिंटन पीवी सिंधु बनाम चेन यू फेई – महिला सिंगल्स क्वार्टरफाइनल नहीं

सुबह 9:45 बजे बॉक्सिंग अंकुश बनाम नेकुर्ज सलीमोव (ताजिकिस्तान) – पुरुष 80 किग्रा क्वार्टरफाइनल नहीं

सुबह 9:50 बजे एथलेटिक्स तेजस्विन शंकर और थौफीक नौशाद – डेकाथलॉन पोल वॉल्ट इवेंट नहीं

सुबह 10:00 बजे वेटलिफ्टिंग हरजिंदर कौर – महिला 69 किग्रा फाइनल पदक मुकाबला

सुबह 11:30 बजे सेपकटकरॉ भारत बनाम फिलीपींस – महिला डबल्स ग्रुप बी नहीं

दोपहर 12:30 बजे स्क्वैश अभय सिंह बनाम एनग एइन यो (मलेशिया) – पुरुष सिंगल्स गोल्ड मेडल मैच पदक मुकाबला

दोपहर 12:30 बजे वॉलीबॉल भारत बनाम वियतनाम – पुरुष पूल सी नहीं

दोपहर 1:30 बजे स्क्वैश अनाहत सिंह बनाम सिवासंगरी सुब्रमणियम (मलेशिया) – महिला सिंगल्स गोल्ड मेडल मैच पदक मुकाबला

दोपहर 2:00 बजे बॉक्सिंग परवीन बनाम नवबखोर खामिदोवा (उज्बेकिस्तान) – महिला 65 किग्रा क्वार्टरफाइनल नहीं

दोपहर 2:45 बजे बॉक्सिंग सचिन सिवाच बनाम शुनसुके कितामोटो (जापान) – पुरुष 60 किग्रा क्वार्टरफाइनल नहीं

दोपहर 3:30 बजे हॉकी भारत बनाम सिंगापुर – महिला पूल मैच नहीं

दोपहर 3:35 बजे एथलेटिक्स तेजस्विन शंकर और थौफीक नौशाद – डेकाथलॉन जेवलिन थ्रो इवेंट नहीं

दोपहर 3:35 बजे एथलेटिक्स शैली सिंह और एंसी सोजन – महिला लॉन्ग जंप फाइनल पदक मुकाबला

दोपहर 3:45 बजे बॉक्सिंग नरेंद्र बनाम अडथापोंग साएंगटेप (थाईलैंड) – पुरुष 90+ किग्रा क्वार्टरफाइनल नहीं

दोपहर 3:55 बजे एथलेटिक्स हरिता भद्रा और उन्नति बोलैंड – महिला 200 मीटर फाइनल पदक मुकाबला

शाम 4:05 बजे एथलेटिक्स अनीमेश कुजूर – पुरुष 200 मीटर फाइनल पदक मुकाबला

शाम 4:15 बजे एथलेटिक्स सर्वेश कुशारे और जे आदर्श राम – पुरुष हाई जंप फाइनल पदक मुकाबला

शाम 4:53 बजे एथलेटिक्स नंदिनी कोंगन – महिला 100 मीटर हर्डल्स फाइनल पदक मुकाबला

शाम 5:06 बजे से एथलेटिक्स मोहम्मद अफसल और कृष्ण कुमार – पुरुष 800 मीटर हीट्स नहीं

शाम 5:40 बजे एथलेटिक्स तेजस्विन शंकर और थौफीक नौशाद – डेकाथलॉन 1500 मीटर इवेंट नहीं

शाम 5:52 बजे से एथलेटिक्स पारुल चौधरी और अंकिता – महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल पदक मुकाबला