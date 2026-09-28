एशियन गेम्स 2026 में भारत ने 4 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य साथ 45 पदक जीते हैं। नागोया में 11 वें दिन मंगलवार (29 सितंबर) को भारत को एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, शूटिंग और कुराश में पदक की उम्मीद होगी। गुलवीर सिंह एशियाई खेलों में पहले ही दो मेडल जीत चुके हैं। वह 5000 मीटर रेस में मेडल जीतकर हैट्रिक बनाना चाहेंगे। इस रेस में वह अविनाश साबले के साथ दौड़ेंगे। अंकुश पंघाल, परवीन और नरेंद्र बॉक्सिंग सेमीफाइनल मुकाबलों में उतरेंगे। विपिन कुमार पुरुषों के 66 किग्रा कुराश इवेंट में हिस्सा लेंगे। भारतीय ट्रैप शूटर भी शूटिंग में और मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। यहां एशियाई खेलों में भारत के 11वां दिन का शेड्यूल दिया गया है:

समयखेलभारतीय खिलाड़ीमुकाबला/इवेंटचरणपदक मुकाबला
सुबह 4:54 बजे सेसर्फिंगकिशोर कुमार अनबरासुपुरुष शॉर्टबोर्डक्वार्टरफाइनलनहीं
सुबह 5:30 बजे सेतीरंदाजीधीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, कीर्ति, कुकुम मोहोडमहिला रिकर्वराउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16नहीं
सुबह 6:24 बजे सेकुराशविपिन कुमारपुरुष 66 किग्राराउंड ऑफ 16, क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और पदक मुकाबलेहां
सुबह 6:30 बजे सेट्रैक साइक्लिंगसेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का, त्रियाशा पॉलमहिला टीम स्प्रिंटक्वालिफिकेशन, हीट्स और फाइनलहां
सुबह 6:38 बजे सेट्रैक साइक्लिंगरोजित सिंह, डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह, जेमश सिंहपुरुष टीम स्प्रिंटक्वालिफिकेशन, हीट्स और फाइनलहां
सुबह 6:30 बजेशूटिंगनीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावतमहिला ट्रैपव्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनलहां
सुबह 6:30 बजेशूटिंगशपथ भारद्वाज, क्यानन चेनाई, अहवर रिजवीपुरुष ट्रैपव्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनलहां
सुबह 6:30 बजेस्क्वैशभारत बनाम ईरानमहिला ग्रुप मैचग्रुप चरणनहीं
सुबह 7:00 बजे सेकैनो स्लैलमहितेश केवट, प्रद्युम्न सिंह राठौड़, पल्लवी जगताप, रीना सेन, शिखा चौहानपुरुष कयाक सिंगल और महिला कैनो सिंगल/कयाक सिंगलहीट्सनहीं
सुबह 7:12 बजे सेट्रैक साइक्लिंगहर्षिता झाकर, पूजा डानोले, मीनाक्षी, स्वस्ति सिंहमहिला टीम परस्यूटप्रतियोगिताहां
सुबह 10:00 बजेसेलिंगविष्णु सरवननपुरुष डिंगीक्वालिफिकेशन सीरीज रेस 3नहीं
सुबह 10:00 बजेटेनिसदक्षिणेश्वर सुरेश बनाम गुनावान त्रिस्मुवंतरापुरुष एकलदूसरा दौरनहीं
सुबह 10:15 बजेबॉक्सिंगपरवीन बनाम ली शू (चीन)महिला 65 किग्रासेमीफाइनलहां
सुबह 10:30 बजेशूटिंगनीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावतमहिला ट्रैप व्यक्तिगतफाइनल, यदि क्वालिफाई कियाहां
सुबह 11:00 बजेबॉक्सिंगअंकुश पंघाल बनाम फाजिलद्दीन एर्किनबोएव (उज्बेकिस्तान)पुरुष 80 किग्रासेमीफाइनलहां
सुबह 11:30 बजेबॉक्सिंगनरेंद्र बनाम आइबेक ओरलबे (कजाकिस्तान)पुरुष 90+ किग्रासेमीफाइनलहां
दोपहर 12:00 बजेशूटिंगशपथ भारद्वाज, क्यानन चेनाई, अहवर रिजवीपुरुष ट्रैप व्यक्तिगतफाइनल, यदि क्वालिफाई कियाहां
दोपहर 12:30 बजे सेटेनिससुमित नागल बनाम होंग सेओंगचान (दक्षिण कोरिया)पुरुष एकलदूसरा दौरनहीं
दोपहर 12:30 बजे सेटेनिसयुकी भांबरी-दक्षिणेश्वर सुरेश बनाम डेनिस येवसेयेव-बेइबिट झुकायेव (कजाकिस्तान)पुरुष युगलदूसरा दौरनहीं
दोपहर 12:30 बजेवॉलीबॉलभारत बनाम कतरपुरुष पूल सीग्रुप मैचनहीं
दोपहर 12:30 बजे सेटेनिसअनिरुद्ध चंद्रशेखर-एन श्रीराम बालाजी बनाम अभिषेक बस्तौला-प्रदीप खड़का (नेपाल)पुरुष युगलदूसरा दौरनहीं
दोपहर 2:50 बजेएथलेटिक्सदेव कुमार मीना, कुलदीप कुमारपुरुष पोल वॉल्टफाइनलहां
दोपहर 3:30 बजे सेटेनिसअंकिता रैना-एन श्रीराम बालाजी बनाम यूडिस चोंग-कैरन थॉम्पसन (हांगकांग)मिश्रित युगलपहला दौरनहीं
दोपहर 3:35 बजेएथलेटिक्सपूजा, सुप्रिया बसवराजूमहिला हाई जंपफाइनलहां
शाम 4:05 बजेएथलेटिक्सअनुष्का यादव, तान्या चौधरीमहिला हैमर थ्रोफाइनलहां
शाम 4:20 बजेएथलेटिक्सपूजामहिला 800 मीटरफाइनलहां
शाम 4:35 बजेएथलेटिक्समोहम्मद अफसलपुरुष 800 मीटरफाइनलहां
शाम 4:45 बजेएथलेटिक्सगुलवीर सिंह, अविनाश साबलेपुरुष 5000 मीटरफाइनलहां
शाम 5:18 बजेएथलेटिक्सभारत4×100 मीटर मिश्रित रिलेफाइनलहां
शाम 5:35 बजेएथलेटिक्सभारतमहिला 4×400 मीटर रिलेफाइनलहां
शाम 5:47 बजेएथलेटिक्सभारतपुरुष 4×400 मीटर रिलेफाइनलहां

एशियन गेम्स 2026 पदक तालिका

एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए 10वां दिन शानदार रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने 8 पदक जीते, जबकि मुक्केबाजी में तीन पदक पक्के किये। हॉकी टीम ने बांग्लादेश को 10-0 से हराया और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत के खाते में अब 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य समेत कुल 45 पदक हैं। पूरी खबर पढ़ें