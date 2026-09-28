समय खेल भारतीय खिलाड़ी मुकाबला/इवेंट चरण पदक मुकाबला

सुबह 4:54 बजे से सर्फिंग किशोर कुमार अनबरासु पुरुष शॉर्टबोर्ड क्वार्टरफाइनल नहीं

सुबह 5:30 बजे से तीरंदाजी धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, कीर्ति, कुकुम मोहोड महिला रिकर्व राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 नहीं

सुबह 6:24 बजे से कुराश विपिन कुमार पुरुष 66 किग्रा राउंड ऑफ 16, क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और पदक मुकाबले हां

सुबह 6:30 बजे से ट्रैक साइक्लिंग सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का, त्रियाशा पॉल महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन, हीट्स और फाइनल हां

सुबह 6:38 बजे से ट्रैक साइक्लिंग रोजित सिंह, डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह, जेमश सिंह पुरुष टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन, हीट्स और फाइनल हां

सुबह 6:30 बजे शूटिंग नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत महिला ट्रैप व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल हां

सुबह 6:30 बजे शूटिंग शपथ भारद्वाज, क्यानन चेनाई, अहवर रिजवी पुरुष ट्रैप व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल हां

सुबह 6:30 बजे स्क्वैश भारत बनाम ईरान महिला ग्रुप मैच ग्रुप चरण नहीं

सुबह 7:00 बजे से कैनो स्लैलम हितेश केवट, प्रद्युम्न सिंह राठौड़, पल्लवी जगताप, रीना सेन, शिखा चौहान पुरुष कयाक सिंगल और महिला कैनो सिंगल/कयाक सिंगल हीट्स नहीं

सुबह 7:12 बजे से ट्रैक साइक्लिंग हर्षिता झाकर, पूजा डानोले, मीनाक्षी, स्वस्ति सिंह महिला टीम परस्यूट प्रतियोगिता हां

सुबह 10:00 बजे सेलिंग विष्णु सरवनन पुरुष डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज रेस 3 नहीं

सुबह 10:00 बजे टेनिस दक्षिणेश्वर सुरेश बनाम गुनावान त्रिस्मुवंतरा पुरुष एकल दूसरा दौर नहीं

सुबह 10:15 बजे बॉक्सिंग परवीन बनाम ली शू (चीन) महिला 65 किग्रा सेमीफाइनल हां

सुबह 10:30 बजे शूटिंग नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत महिला ट्रैप व्यक्तिगत फाइनल, यदि क्वालिफाई किया हां

सुबह 11:00 बजे बॉक्सिंग अंकुश पंघाल बनाम फाजिलद्दीन एर्किनबोएव (उज्बेकिस्तान) पुरुष 80 किग्रा सेमीफाइनल हां

सुबह 11:30 बजे बॉक्सिंग नरेंद्र बनाम आइबेक ओरलबे (कजाकिस्तान) पुरुष 90+ किग्रा सेमीफाइनल हां

दोपहर 12:00 बजे शूटिंग शपथ भारद्वाज, क्यानन चेनाई, अहवर रिजवी पुरुष ट्रैप व्यक्तिगत फाइनल, यदि क्वालिफाई किया हां

दोपहर 12:30 बजे से टेनिस सुमित नागल बनाम होंग सेओंगचान (दक्षिण कोरिया) पुरुष एकल दूसरा दौर नहीं

दोपहर 12:30 बजे से टेनिस युकी भांबरी-दक्षिणेश्वर सुरेश बनाम डेनिस येवसेयेव-बेइबिट झुकायेव (कजाकिस्तान) पुरुष युगल दूसरा दौर नहीं

दोपहर 12:30 बजे वॉलीबॉल भारत बनाम कतर पुरुष पूल सी ग्रुप मैच नहीं

दोपहर 12:30 बजे से टेनिस अनिरुद्ध चंद्रशेखर-एन श्रीराम बालाजी बनाम अभिषेक बस्तौला-प्रदीप खड़का (नेपाल) पुरुष युगल दूसरा दौर नहीं

दोपहर 2:50 बजे एथलेटिक्स देव कुमार मीना, कुलदीप कुमार पुरुष पोल वॉल्ट फाइनल हां

दोपहर 3:30 बजे से टेनिस अंकिता रैना-एन श्रीराम बालाजी बनाम यूडिस चोंग-कैरन थॉम्पसन (हांगकांग) मिश्रित युगल पहला दौर नहीं

दोपहर 3:35 बजे एथलेटिक्स पूजा, सुप्रिया बसवराजू महिला हाई जंप फाइनल हां

शाम 4:05 बजे एथलेटिक्स अनुष्का यादव, तान्या चौधरी महिला हैमर थ्रो फाइनल हां

शाम 4:20 बजे एथलेटिक्स पूजा महिला 800 मीटर फाइनल हां

शाम 4:35 बजे एथलेटिक्स मोहम्मद अफसल पुरुष 800 मीटर फाइनल हां

शाम 4:45 बजे एथलेटिक्स गुलवीर सिंह, अविनाश साबले पुरुष 5000 मीटर फाइनल हां

शाम 5:18 बजे एथलेटिक्स भारत 4×100 मीटर मिश्रित रिले फाइनल हां

शाम 5:35 बजे एथलेटिक्स भारत महिला 4×400 मीटर रिले फाइनल हां