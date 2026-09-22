भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में देश का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम कर दबदबा बरकरार रखा तो वहीं पुरुष बैडमिंटन टीम ने जापान को मात देकर महिला टीम के बाहर होने और निशानेबाजों के लिए मंगलवार (22 सितंबर) को रहे फीके दिन की भरपाई की। हरमनप्रीत कौर अगुआई में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 147 रन से रौंदते हुए लगातार दूसरी बार खेलों की चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।

इस जीत के साथ ही भारत का स्वर्ण पदक का खाता भी खुल गया। बैडमिंटन और वुशु में भी पदक पक्के हो गए जबकि पुरुष हॉकी टीम ने एक और शानदार जीत दर्ज करते हुए पूल मैच में श्रीलंका को 16-1 से रौंदा। लक्ष्य सेन की जीत से पुरुष बैडमिंटन टीम ने शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए जापान को मात दी और कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया।

एशियन गेम्स 2026 पदक तालिका

रैंक देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल 1 चीन 32 13 8 53 2 जापान 11 16 19 46 3 दक्षिण कोरिया 6 4 17 27 4 कजाकिस्तान 6 1 5 12 5 थाईलैंड 4 1 1 6 6 हॉन्गकॉन्ग 3 5 4 12 7 ताजिकिस्तान 2 1 1 4 8 भारत 1 4 2 7 9 उज्बेकिस्तान 1 4 1 6 10 चीनी ताइपे 1 3 5 9

सात्विक, चिराग और शेट्टी की टीम ने सफलता दिलाई

भारतीय पुरुष टीम ने पिछले चरण में रजत पदक जीता था। उसके लिए सेन ने वापसी करते हुए शानदार जीत हासिल की। उनके अलावा सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी और आयुष शेट्टी की जीत ने टीम को सफलता दिलाई। एशियाड से पहले लगातार कुछ टूर्नामेंट में शुरुआती दौर से बाहर होने के कारण सेन का मनोबल थोड़ा गिरा हुआ था।

सेन ने नाराओका को हराया

सेन ने पहला गेम गंवाकर शुरुआत की और निर्णायक गेम में 14-19 से पिछड़ने के बाद हार की कगार पर थे, लेकिन अल्मोड़ा के 25 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी काबिलियत के बूते लगातार सात अंक हासिल कर दुनिया के सातवें नंबर और दो बार के विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता कोडाई नाराओका को 11-21, 21-5, 21-19 से हराकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई।

भारत का पदक पक्का

इस सत्र में दो खिताब जीतने वाली सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पूर्व विश्व चैंपियन होकी ताकुरो और कोबायाशी युगो की जोड़ी को 21-18, 24-22 से हराकर भारत की बढ़त 2-0 कर दी। इसके बाद इस साल बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले आयुष शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया के 16वें नंबर के कोकी वातानाबे को 21-10, 21-19 से हराने के साथ मुकाबला और भारत का पदक पक्का कर दिया।

वुशु में पदक पक्का

वुशु में रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में मकाऊ की चू मैन सिन को हराया। इससे पहले इस प्रतियोगिता के पिछले दो चरण में रजत और कांस्य पदक जीत चुकीं रोशिबिना को ‘आइची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल’ में मकाऊ की अपनी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अंकों के अंतर के आधार पर विजेता घोषित किया गया।

महिला बैडमिंटन में निराशा हाथ लगी

बैडमिंटन में पुरुषों की सफलता से पहले महिला टीम को जापान के खिलाफ 1-3 से हार का समाना करना पड़ा था। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन एकल खिलाड़ियों के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से 1-3 से हारकर बाहर हो गई।

पीवी सिंधु हारीं

महिला वर्ग में भारत की तरफ से दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने मुकाबले की शुरुआत की। उन्होंने विश्व में तीसरे नंबर की खिलाड़ी अकाने यामागुची के सामने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन निर्णायक गेम में उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और वह आखिर में 23-21, 18-21, 6-21 से हार गईं। उन्नति हुड्डा इसके बाद 2022 की विश्व जूनियर चैंपियन और विश्व में सातवें नंबर की खिलाड़ी टोमोका मियाजाकी से 16-21, 18-21 से हार गईं, जिससे जापान 2-0 से आगे हो गया।

तन्वी शर्मा तीसरे एकल मुकाबले में हारीं

नई दिल्ली में हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली त्रीसा और गायत्री ने पहले युगल मैच में युकी फुकुशिमा और मायु मात्सुमोतो को 21-17, 21-16 से हराकर भारत को मुकाबले में बनाए रखा। लेकिन युवा शटलर तन्वी शर्मा तीसरे एकल मुकाबले में पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से 12-21, 10-21 से हार गईं और इस तरह से जापान ने 3-1 से जीत हासिल कर ली।

मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों का अजेय सफर जारी

मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों का अजेय सफर जारी है। साक्षी चौधरी ने महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता फिलीपींस की ऐरा विलेगास को 5-0 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया जबकि पुरुष वर्ग में जादुमणि सिंह (55 किलोग्राम) भी नेपाल के चंद्रा बहादुर थापा पर 5-0 की जीत के साथ आगे बढ़ने में सफल रहे।

प्रणति नायक ने फाइनल के लिए क्वालीफाई किया

एशियाई खेलों में भाग ले रही भारत की एकमात्र जिमनास्ट प्रणति नायक ने कलात्मक जिमनास्टिक स्पर्धा में सातवां स्थान हासिल करके वॉल्ट फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। एशियाई जिमनास्टिक्स चैंपियनशिप में तीन बार कांस्य पदक जीतने वाली प्रणति 19 जिमनास्ट में सातवें स्थान पर रहीं जिससे उन्होंने वॉल्ट स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल 24 सितंबर को होगा।

टेबल टेनिस में क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम

भारतीय महिला टीम ने एशियाई खेलों में टेबल टेनिस प्रतियोगिता में थाईलैंड को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की, लेकिन भारतीय पुरुष टीम मंगलवार को दक्षिण कोरिया से हारकर बाहर हो गई। भारतीय महिला टीम ने यहां स्काई हॉल में थाईलैंड को 3-2 से हराया, लेकिन पुरुष टीम 0-3 से हार गई। यह ग्रुप चरण में ईरान के खिलाफ हार के बाद टीम की दूसरी शिकस्त थी।

निशानेबाजी में फीका प्रदर्शन

निशानेबाजी में भारत का अभियान मंगलवार को थोड़ा फीका पड़ा जब इलावेनिल वलारिवान और किशोर निशानेबाज पार्थ माने अच्छी शुरुआत को पदक में नहीं बदल सके और यहां एशियाई खेलों की 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में चौथे और अंतिम स्थान पर रहे। यह निराशा इसलिए भी अधिक रही क्योंकि इलावेनिल और पार्थ ने 634.6 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था और स्वर्ण पदक की चुनौती पेश करने के लिए मजबूत स्थिति में दिख रहे थे।

अनंतजीत सिंह नारूका फाइनल की दौड़ में

भारतीय जोड़ी अपनी क्वालीफिकेशन वाली लय फाइनल में बरकरार नहीं रख सकी और 18वें शॉट के बाद पदक की दौड़ से बाहर हो गई। स्कीट निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह नारूका 100 में से 96 निशानों के साथ एशियाई खेलों के फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बने हुए है। वह 25-25 निशानों के चार दौर के बाद चार खिलाड़ियों के साथ तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं।

क्वालीफिकेशन में बुधवार को होगा

ओलंपियन और विश्व कप फाइनल के कांस्य पदक विजेता ने पहले दिन 24 और 25 का स्कोर किया था। उन्होंने इसके बाद मंगलवार को 23 और 24 का स्कोर किया। क्वालीफिकेशन में बुधवार को होने वाला 25 निशानों के एक और दौर बचा हुआ है। नारूका आठ निशानेबाजों के फाइनल में जगह बनाने और पदक के लिए चुनौती पेश करने की मजबूत स्थिति में हैं।

भारत को झटका

अनुभवी मैराज अहमद खान और भवतेग सिंह गिल फाइनल में जगह बनाने की दौड़ से लगभग बाहर हो गये है। मैराज ने दिन का समापन 91 (23, 22, 23, 23) के स्कोर के साथ किया जबकि गिल 86 (21, 23, 20, 22) के स्कोर पर रहे। भारत को टीम पदक की उम्मीदों को भी करारा झटका लगा है। भारतीय तिकड़ी 273 के कुल स्कोर के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान है।

महेश्वरी चौहान लगभग बाहर

महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में राइजा ढिल्लों चार दौर के बाद 92 (25, 21, 22, 24) के स्कोर के साथ पांचवें स्थान और परिनाज धालीवाल 89 (23, 21, 21, 24) के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से नौवें स्थान के साथ फाइनल की दौड़ में बनी हुई हैं। ओलंपियन महेश्वरी चौहान 85 के स्कोर के साथ व्यक्तिगत स्पर्धा से लगभग बाहर हो चुकी हैं।

कराटे में कांस्य पदक से चूका भारत

भारतीय महिला टीम 266 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बनी हुई है। टीम चीन (287) और कजाखस्तान (274) से काफी पीछे हैं। तलवारबाजी और कराटे में जश्न मनाने लायक कुछ खास नहीं रहा। कराटे में चेतन भट्ट 84 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में हार गए। तैराकों का प्रदर्शन भी फीका रहा क्योंकि पुरुषों की चार गुणा 100 मीटर रिले टीम अंतिम स्थान पर रही।