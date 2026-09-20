India Asian Games 2026 Schedule: एशियन गेम्स 2026 के तीसरे दिन सोमवार (20 सितंबर) को भारत और मेडल जीतने की कोशिश करेगा। शूटिंग में हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्राक्ष पाटिल पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में फाइनल में एक्शन में होंगे। एशियाई खेलों के दूसरे दिन भारत को शूटिंग में दो कांस्य पदक मिले।
सुचिका तारियाल ने पहले ही एक मेडल पक्का कर लिया है, लेकिन उनका लक्ष्य पारंपरिक 60 किलोमीटर एमएमए इवेंट के फाइनल में जगह बनाना होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराने के बाद अपने दूसरे ग्रुप मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। भारतीय कबड्डी टीमें भी सोमवार को अपने अभियान की शुरुआत करेंगी, जबकि टेबल टेनिस में भारत बनाम पाकिस्तान के दो मैच होंगे।
एशियन गेम्स तीसरे दिन भारत का शेड्यूल
|खेल
|इवेंट
|भारत/प्रतियोगी
|समय
|सेपक टेकरा
|पुरुष टीम रेगु, प्रारंभिक ग्रुप बी
|भारत बनाम जापान
|05:30
|सॉफ्ट टेनिस
|मिश्रित युगल, ग्रुप बी
|आध्या तिवारी और जय मीणा बनाम चाओ वीवा/खुन चानरोसेका (कंबोडिया)
|05:30
|निशानेबाजी
|पुरुष 10 मीटर एयर राइफल, व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन
|हिमांशु ढिल्लों, पार्थ राकेश माने, रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल
|06:15
|सॉफ्ट टेनिस
|मिश्रित युगल, ग्रुप बी
|आध्या तिवारी और जय मीणा बनाम बुद न्यामदॉर्ज/एंखखुसलेन गनबातर (मंगोलिया)
|06:30
|निशानेबाजी
|महिला स्कीट, व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन (पहला दिन)
|परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान
|06:30
|निशानेबाजी
|पुरुष स्कीट, व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन (पहला दिन)
|मेराज अहमद खान, अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेघ सिंह गिल
|06:30
|टेबल टेनिस
|महिला टीम, ग्रुप एफ
|भारत बनाम पाकिस्तान
|06:30
|तैराकी
|पुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोक, हीट दो
|ऋषभ दास, श्रीहरि नटराज
|06:32
|तैराकी
|पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल, हीट दो
|आकाश मणि
|06:46
|तैराकी
|पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल, हीट चार
|हीर गितेश शाह
|06:50
|तैराकी
|पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक, हीट दो
|दनुश सुरेश
|07:10
|सॉफ्ट टेनिस
|मिश्रित युगल, ग्रुप बी
|आध्या तिवारी और जय मीणा बनाम किम येओन-ह्वा/पार्क जे-क्यू (दक्षिण कोरिया)
|07:30
|तैराकी
|पुरुष 4×200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले, हीट दो
|भारत, कतर, मलेशिया, चीन, जापान, थाईलैंड
|07:44
|मिक्स्ड मार्शल आर्ट
|महिला ट्रेडिशनल 60 किग्रा
|सुचिका तारियाल बनाम तेओ हुई हून (सिंगापुर)
|08:30
|हॉकी
|महिला पूल बी
|भारत बनाम इंडोनेशिया
|09:30
|कबड्डी
|पुरुष टीम
|भारत बनाम जापान
|09:45
|बैडमिंटन
|पुरुष टीम, पहला दौर
|भारत बनाम बांग्लादेश
|11:30
|मुक्केबाजी
|पुरुष 70 किग्रा, राउंड ऑफ 32
|सुमित बनाम सिंसिरी बुनजोंग (थाईलैंड)
|14:45
|वुशु
|महिला 60 किग्रा
|रोशिबिना देवी बनाम मोस्ट शिका खातून (बांग्लादेश)
|15:00
|टेबल टेनिस
|पुरुष टीम, ग्रुप एफ
|भारत बनाम पाकिस्तान
|15:30
|वुशु
|पुरुष 56 किग्रा
|आर्यन बनाम शहजादा सफी (अफगानिस्तान)
|15:50
|कबड्डी
|महिला टीम
|भारत बनाम बांग्लादेश
|16:15
एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारत का प्रदर्शन
एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारत ने 2 रजत पदक झटके। इलावेनिल वलारिवान के शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन की बदौलत दोनों पदक मिले। इसके अलावा मिक्सड मार्शल आर्ट्स में एक पदक पक्का हो गया। महिला क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर की टीम की निगाहें गोल्ड पर होंगी। पूरी खबर पढ़ें।