India Asian Games 2026 Schedule: एशियन गेम्स 2026 के तीसरे दिन सोमवार (20 सितंबर) को भारत और मेडल जीतने की कोशिश करेगा। शूटिंग में हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्राक्ष पाटिल पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में फाइनल में एक्शन में होंगे। एशियाई खेलों के दूसरे दिन भारत को शूटिंग में दो कांस्य पदक मिले।

सुचिका तारियाल ने पहले ही एक मेडल पक्का कर लिया है, लेकिन उनका लक्ष्य पारंपरिक 60 किलोमीटर एमएमए इवेंट के फाइनल में जगह बनाना होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराने के बाद अपने दूसरे ग्रुप मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। भारतीय कबड्डी टीमें भी सोमवार को अपने अभियान की शुरुआत करेंगी, जबकि टेबल टेनिस में भारत बनाम पाकिस्तान के दो मैच होंगे।

एशियन गेम्स तीसरे दिन भारत का शेड्यूल

खेलइवेंटभारत/प्रतियोगीसमय
सेपक टेकरापुरुष टीम रेगु, प्रारंभिक ग्रुप बीभारत बनाम जापान05:30
सॉफ्ट टेनिसमिश्रित युगल, ग्रुप बीआध्या तिवारी और जय मीणा बनाम चाओ वीवा/खुन चानरोसेका (कंबोडिया)05:30
निशानेबाजीपुरुष 10 मीटर एयर राइफल, व्यक्तिगत क्वालिफिकेशनहिमांशु ढिल्लों, पार्थ राकेश माने, रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल06:15
सॉफ्ट टेनिसमिश्रित युगल, ग्रुप बीआध्या तिवारी और जय मीणा बनाम बुद न्यामदॉर्ज/एंखखुसलेन गनबातर (मंगोलिया)06:30
निशानेबाजीमहिला स्कीट, व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन (पहला दिन)परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान06:30
निशानेबाजीपुरुष स्कीट, व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन (पहला दिन)मेराज अहमद खान, अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेघ सिंह गिल06:30
टेबल टेनिसमहिला टीम, ग्रुप एफभारत बनाम पाकिस्तान06:30
तैराकीपुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोक, हीट दोऋषभ दास, श्रीहरि नटराज06:32
तैराकीपुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल, हीट दोआकाश मणि06:46
तैराकीपुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल, हीट चारहीर गितेश शाह06:50
तैराकीपुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक, हीट दोदनुश सुरेश07:10
सॉफ्ट टेनिसमिश्रित युगल, ग्रुप बीआध्या तिवारी और जय मीणा बनाम किम येओन-ह्वा/पार्क जे-क्यू (दक्षिण कोरिया)07:30
तैराकीपुरुष 4×200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले, हीट दोभारत, कतर, मलेशिया, चीन, जापान, थाईलैंड07:44
मिक्स्ड मार्शल आर्टमहिला ट्रेडिशनल 60 किग्रासुचिका तारियाल बनाम तेओ हुई हून (सिंगापुर)08:30
हॉकीमहिला पूल बीभारत बनाम इंडोनेशिया09:30
कबड्डीपुरुष टीमभारत बनाम जापान09:45
बैडमिंटनपुरुष टीम, पहला दौरभारत बनाम बांग्लादेश11:30
मुक्केबाजीपुरुष 70 किग्रा, राउंड ऑफ 32सुमित बनाम सिंसिरी बुनजोंग (थाईलैंड)14:45
वुशुमहिला 60 किग्रारोशिबिना देवी बनाम मोस्ट शिका खातून (बांग्लादेश)15:00
टेबल टेनिसपुरुष टीम, ग्रुप एफभारत बनाम पाकिस्तान15:30
वुशुपुरुष 56 किग्राआर्यन बनाम शहजादा सफी (अफगानिस्तान)15:50
कबड्डीमहिला टीमभारत बनाम बांग्लादेश16:15

एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारत का प्रदर्शन

एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारत ने 2 रजत पदक झटके। इलावेनिल वलारिवान के शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन की बदौलत दोनों पदक मिले। इसके अलावा मिक्सड मार्शल आर्ट्स में एक पदक पक्का हो गया। महिला क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर की टीम की निगाहें गोल्ड पर होंगी। पूरी खबर पढ़ें