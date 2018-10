India vs Australia टेस्ट टीम में मुरली विजय, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, पुजारा और अजिंक्य रहाणे को भी जगह दी गई है।(फाइल फोटो)

India vs Australia, Ind vs Aus T20I and Test Series 2018: शुक्रवार (26 अक्टूबर) को बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट और इंटरनेशनल टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान किया है। टेस्ट और टी-20 की कमान विराट कोहली को सौंपी गई है। हालांकि इस सीरीज में फैंस को महेंद्र सिंह धोनी की कमी खलने वाली है।फैंस के लिए सबसे हैरानी वाली बात होगी कि देश को पहला टी-20 विश्व कप दिलाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को टी-20 टीम में नहीं चुना गया। उन्हें टेस्ट और टी-20 दोनों फॉर्मेट के लिए आराम दिया गया है। इसके अलावा शिखर धवन को भी टेस्ट सीरीज के लिए आराम दिया गया है।

बता दें कि 21 नवंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टी-20 सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसके लिए बीसीसीआई ने 18 सदस्यीय टीम चुनी है। पहला मैच ब्रिसबेन के द गब्बा स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं 6 दिसंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज होने वाली है। पहला टेस्ट मैच एडीलेड ओवल में होगा। टेस्ट टीम में चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा को भी मौका दिया है। दूसरे विकेटकीपर के रूप में पार्थिव पटेल एक बार फिर टीम में आए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन के कारण वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर हुए मुरली विजय की भी टीम में वापसी हुई है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन इंटरनेशन टी-20 सीरीज का शेड्यूल इस प्रकार है-

21 नवंबर: द गब्बा, ब्रिस्बेन में पहला टी 20 आई

23 नवंबर: मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबोर्न में दूसरा टी 20 आई

25 नवंबर: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी में तीसरा टी 20 आई

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैच सीरीज का शेड्यूल इस प्रकार है-

06-10 दिसंबर: एडीलेड ओवल, एडीलेड में पहला टेस्ट

14-18 दिसंबर: पर्थ स्टेडियम, पर्थ में दूसरा टेस्ट

26-30 दिसंबर: मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबोर्न में तीसरा टेस्ट

03-07 जनवरी: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी में चौथा टेस्ट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम इस प्रकार है: विराट कोहली (कप्तान), मुरली विजय, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, पार्थिव पटेल, आर अश्विन,रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव , जसप्रित बुमरा और भुवनेश्वर कुमार।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टी-20 टीम इस प्रकार है: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, युजेंद्र चहल, वाशिंगटन सुंदर, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रित बुमरा, उमेश यादव और खलील अहमद।

