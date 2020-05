भारत और दक्षिण अफ्रीका अगस्त के अंत में तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए तैयार हो गए है। सीरीज का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होगा। हालांकि, अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( Board of Control for Cricket in India) और क्रिकेट साउथ अफ्रीका (Cricket South Africa) ने इस प्रस्ताव को अपनी-अपनी सरकारों को पास भेज दिया है। सरकार से अनुमति मिलते ही तारीखों और मैदान का ऐलान हो कर दिया जाएगा।

ये सीरीज आईसीसी के फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के डायरेक्टर ग्रीम स्मिथ और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने फरवरी में इस बारे में चर्चा की थी। दोनों के बीच टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में इसे अंतिम रूप दिया गया। दोनों क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को मैदान पर उतारना चाहते हैं। कोरोनावायरस के कारण इस साल मार्च में दोनों टीमों के बीच भारत में तीन वनडे की सीरीज को रद्द कर दिया गया था। पहला मैच धर्मशाला में बारिश के कारण रद्द हुआ था। बाकि दो मुकाबलों को कोरोनावायरस के कारण रद्द किया गया था।

क्रिकेट साउथ अफ्रीका इन दिनों घाटे में चल रहा है। भारतीय टीम की मेजबानी से उसे आर्थिक रूप से बड़ा लाभ हो सकता है। कोरोना के कारण उसे और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के कार्यवाहक सीईओ जैक्स फॉल के मुताबिक, अगर सीरीज इस साल अगस्त में नहीं हुआ तो बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका की गर्मियों के बाद मैच खेलने के लिए इच्छा व्यक्त की है। बोर्ड चाहता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले सीरीज का आयोजन हो जाए।



कोरोनावायरस के कारण मार्च से पूरी दुनिया में आधिकारिक तौर पर क्रिकेट का आयोजन नहीं हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई से मैच शुरू हो जाएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जुलाई में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए सहमत हो चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से इस सीरीज का आयोजन बॉयो सेक्योर स्टेडियम में हो सकता है। इसके अलावा पीसीबी ने साफ किया है कि तीन महीने तक उसके खिलाड़ी बॉयो सेक्योर माहौल में ही रहेंगे। वेस्टइंडीज की टीम भी जुलाई में इंग्लैंड का दौरा कर सकती है।



