भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भिड़ंत का सभी ने लुत्फ उठाया था। अब बारी है हॉकी वर्ल्ड कप की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मंगलवार रात महिला और पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप का ऐलान कर दिया है। भारत और पाकिस्तान मेंस टूर्नामेंट के लिए एक ही ग्रुप में हैं। 15 अगस्त 2026 से पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। बेल्जियम और नीदरलैंड्स द्वारा इस टूर्नामेंट की मेजबानी की जाएगी।

मंगलवार को हॉकी विश्व कप के लिए एक ड्रॉ किया गया। इस आयोजन के बाद ही सभी ग्रुप फाइनल हुए हैं। भारतीय मेंस हॉकी टीम पाकिस्तान, इंग्लैंड और वेल्स के साथ ग्रुप डी में है। वहीं महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम को ग्रुप डी में चीन, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के साथ रखा गया है। दोनों महिला और पुरुष विश्व कप के लिए 16-16 टीमों ने क्वालिफाई किया है जिन्हें 4-4 टीमों के चार ग्रुप में बांटा गया है।

क्या होगा टूर्नामेंट का फॉर्मेट?

अगर टूर्नामेंट के फॉर्मेट की बात करें तो ग्रुप स्टेज में सभी टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी। इसके बाद टॉप दो टीमें हर ग्रुप से अगले राउंड में जाएंगी। फिर चार-चार टीमों के दो अलग ग्रुप बनाए जाएंगे। इसके बाद दूसरे राउंड में दोनों ग्रुप की टॉप 2-2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। महिला और पुरुष दोनों हॉकी विश्व कप एकसाथ जारी रहेंगे और फॉर्मेट भी दोनों का एक सा रहेगा। यानी एकसाथ दो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेले जाएंगे।

भारत की दोनों टीमें ग्रुप डी में हैं और अपने मुकाबले नीदरलैंड्स के एम्सटरडेम स्थित Wagener स्टेडियम में खेलेंगी। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपने ग्रुप की हायर रैंकिंग टीम है। वहीं भारत का पाकिस्तान के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बढ़िया है। ऐसे में ग्रुप डी से भारत को फेवरिट मान सकते हैं। अभी टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल नहीं जारी हुआ है और जानकारी के मुताबिक बुधवार (18 मार्च) को इसका ऐलान हो सकता है।

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप

महिला विश्व कप

ग्रुप A: नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान (नीदरलैंड्स में होंगे मैच)

नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान (नीदरलैंड्स में होंगे मैच) ग्रुप B: अर्जेंटीना, जर्मनी, यूएसए, स्कॉटलैंड (बेल्जियम में होंगे मैच)

अर्जेंटीना, जर्मनी, यूएसए, स्कॉटलैंड (बेल्जियम में होंगे मैच) ग्रुप C: बेल्जियम, स्पेन, न्यूजीलैंड, आयरलैंड (बेल्जियम में होंगे मैच)

बेल्जियम, स्पेन, न्यूजीलैंड, आयरलैंड (बेल्जियम में होंगे मैच) ग्रुप D: चीन, इंग्लैंड, भारत, साउथ अफ्रीका (नीदरलैंड्स में होंगे मैच)

मेंस विश्व कप

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