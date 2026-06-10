एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान के आइची-नागोया में होगा। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक इसमें पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। इसमें कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। इस इवेंट के लिए 10 में से चार टीमों ने क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के जरिए क्वालिफाई किया था। मई-जून 2026 में सिंगापुर और मलेशिया में इसका क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। जापान की टीम मेजबान होने के नाते सीधे एंट्री पा चुकी थी। कुल 10 टीमें इन खेलों में होने वाले पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए तय हो चुकी हैं।

जबकि, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को फुल मेंबर नेशन होने के नाते सीधे एंट्री मिली थी। हालांकि, अभी इसका शेड्यूल जारी नहीं हुआ है लेकिन पिछले संस्करण के आधार पर ऐसा हो सकता है कि भारत समेत सभी सर्वोच्च रैंकिंग वाली टीमें सीधे क्वार्टरफाइनल में उतरेंगी। क्रिकेट एशियाई खेलों में चौथी बार शामिल होगा। इससे पहले क्रिकेट ग्वांगझोउ 2010, इंचियोन 2014 और हांगझोउ 2023 में खेला जा चुका है।

एशियाई खेल 2026 में हिस्सा लेने वाली सभी 10 क्रिकेट टीमें

टीम क्वालिफिकेशन जापान मेजबान अफगानिस्तान आईसीसी फुल मेंबर (एशिया) बांग्लादेश आईसीसी फुल मेंबर (एशिया) भारत आईसीसी फुल मेंबर (एशिया) पाकिस्तान आईसीसी फुल मेंबर (एशिया) श्रीलंका आईसीसी फुल मेंबर (एशिया) हांगकांग चीन एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट क्वालीफायर के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम नेपाल एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट क्वालीफायर के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम मलेशिया एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट क्वालीफायर के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम ओमान एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट क्वालीफायर के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम

एशियाई खेल 2026 के लिए पुरुष क्रिकेट का फॉर्मेट

एशियाई खेल 2026 की क्रिकेट प्रतियोगिताएं आइची प्रीफेक्चर के कोरोगी एथलेटिक पार्क में T20 फॉर्मेट में खेली जाएंगी। पुरुष प्रतियोगिता वैसे तो 19 सितंबर से होनी हैं लेकिन 23 सितंबर तक तीन दिन प्रीलिमिनरी मैचों के लिए अभी तय किए जाएंगे। फिर 24 सितंबर से क्वार्टरफाइनल राउंड की शुरुआत होगी। इसके बाद 3 अक्टूबर तक यह टूर्नामेंट चलेगा।

पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के फॉर्मेट की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके हांगझोउ 2023 में आयोजित हुए एशियाई खेलों के तर्ज पर आयोजित होने की संभावना है। पिछले संस्करण में शीर्ष रैंकिंग वाली टीमों को सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला था, जबकि अन्य टीमों ने नॉकआउट चरण में जगह बनाने के लिए प्रीलिमिनरी मुकाबले खेले थे। भारतीय टीम मौजूदा चैंपियन है और पिछले सीजन में टीम ने ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में स्वर्ण पदक जीता था।

भारत-पाकिस्तान के स्क्वाड जारी

इस टूर्नामेंट के लिए 10 में से दो टीमों के स्क्वाड जारी हो चुके हैं। भारतीय टीम ने हाल ही में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाला मजबूत स्क्वाड चुना था। जबकि पाकिस्तान ने भी युवा टीम को साहिबजादा फरहान की कप्तानी में चुना है। दोनों टीमों के स्क्वाड इस प्रकार हैं:-

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टी20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, जसप्रीत बुमराह।

एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान टी20 टीम

साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद (उप-कप्तान), अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साद मसूद, सैम अयूब, सुफयान मोकिम, उस्मान खान (विकेटकीपर)

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