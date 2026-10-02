इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ और भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से जीत लिया। दूसरे टेस्ट मैच को भारत ने दूसरी पारी में तुषार देशपांडे (52 रन) और यश राठौड़ (80 रन) की अर्धशतकीय पारी के दम पर ड्रॉ करा लिया। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि भारत शायद इस मैच को गंवा दे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और मैच को ड्रॉ करा लिया।

भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच रहा ड्रॉ

दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 358 रन बनाए थे और इसके जवाब में भारत की टीम पहली पारी में 167 रन पर आउट हो गई और मेहमान टीम को 191 रन की बड़ी बढ़त मिल गई। इसके बाद दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 173 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी और 364 रन की बढ़त बनाई व भारत को जीत के लिए 364 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में भारत ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 310 रन बनाए और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का समापन हो चुका है और इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कुमार कुशाग्र पहले नंबर पर रहे जिन्होंने 2 मैचों में 170 रन बनाए जबकि टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में देवदत्त पडिक्कल 2 मैचों में 119 रन बनाकर चौथे जबकि साई सुदर्शन 5वें स्थान पर रहे जिन्होंने 2 मैचों में 116 रन बनाए। इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शम्स मुलानी और टोड मर्फी संयुक्त रूप से पहले नंबर पर रहे जिन्होंने 2-2 मैचों में 10-10 विकेट लिए। शम्स मुलानी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

इंडिया ए-ऑस्ट्रेलिया ए टेस्ट सीरीज के टॉप-5 बैटर-बॉलर

बल्लेबाजमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेट46
कुमार कुशाग्र2417056.6751.2172
जेसन संघा241625472194
सैम हार्पर1112812857.473
देवदत्त पडिक्कल2411929.7556.13150
साई सुदर्शन241162948.3380
गेंदबाजमैचओवरगेंदविकेटऔसतरन4-विकेट5-विकेट
टोड मर्फी293.35611020.620610
शम्स मुलानी281.14871024.324310
लियाम स्कॉट247282911.7810601
कोरी रोचिचिओली275450827.522010
तनुष कोटियान263.3381735.8625100
अंशुल कंबोज239.3237612.677600

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