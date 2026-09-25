IND A vs AUS A: इंडिया ए टीम ने देवदत्त पडिक्कल की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ए टीम को 162 रन से हरा दिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत के लिए इस मैच में कुमार कुशाग्र ने जहां शानदार बल्लेबाजी की तो वहीं दूसरी पारी में अंशुल कंबोज, तुषार देशपांडे, शम्स मुलानी और तनुष कोटियान ने बेहतरीन गेंदबाजी कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

इस मुकाबले में इंडिया ए ने टॉस जीता था और फिर पहली पारी में 334 रन बनाए। इसके बाद पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 171 रन के स्कोर पर आउट हो गई और भारत को 163 रन की लीड मिल गई। भारत ने फिर दूसरी पारी में 199 रन बनाए और टीम इंडिया की कुल बढ़त 362 रन की हो गई और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 363 रन का लक्ष्य मिला। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 200 रन बनाकर आउट हो गई और उसे हार मिली।

अंशुल, तुषार, तनुष, शम्स की शानदार गेंदबाजी

ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए इस मैच में 363 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन भारत की शानदार गेंदबाजी के सामने ये टीम 200 रन बनाकर दूसरी पारी में आउट हो गई। भारत की तरफ से दूसरी पारी में अंशुल कंबोज और तनुष कोटियान ने 2-2 विकेट लिए जबकि तुषार देशपांडे और शम्स मुलानी को 3-3 सफलता मिली। पहली पारी में भारत के लिए शम्स मुलानी ने 4 विकेट लिए थे और इस मैच में उन्होंने कुल 7 विकेट हासिल किए। पहली पारी में तुषार देशपांडे और तनुष कोटियान 2-2 विकेट लेने में सफल रहे थे जबकि अंशुल कंबोज और प्रफुल्ल हिंगे को एक-एक सफलता मिली थी।

कुमार कुशाग्र का शतक, देवदत्त,साई,तनुष ने लगाए अर्धशतक

इस मैच में भारत की बल्लेबाजी भी बेहतरीन रही और पहली पारी में भारत के लिए कुमार कुशाग्र ने 113 रन की पारी खेली थी जबकि साई सुदर्शन ने 57 रन तो वहीं तनुष कोटियान ने भी 69 रन की शानदार पारी खेली थी। दूसरी पारी में भारत के लिए कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने 59 रन बनाए थे तो वहीं कुमार कुशाग्र 46 रन बनाकर नाबाद रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में जेसन संघा ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए जबकि दूसरी पारी में फर्गस ओ’नील ने सबसे बड़ी 47 रन की पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में कोरी रोचिचिओली ने सबसे ज्यादा 4 जबकि दूसरी पारी में टोड मर्फी ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके।

रविंद्र जडेजा नंबर 1, कुलदीप टॉप-5 में; वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 भारतीय

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे प्रारूप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रविंद्र जडेजा पहले नंबर पर हैं जबकि कुलदीप यादव भी टॉप-5 में शामिल हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)