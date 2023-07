IND vs PAK: तैयब ताहिर ने भारत के खिलाफ मचा दिया कोहराम, 66 गेंदों पर चौके के साथ पूरा किया शतक

भारत के खिलाफ तैयब ताहिर ने 66 गेंदों पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया और इस मैच में 108 रन की पारी खेल डाली।

पाकिस्तान के बल्लेबाज तैयब ताहिर शतक लगाने के बाद (सोर्स-ट्विटर)

एसीसी मेन्स इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 के फाइनल मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज तैयब ताहिर ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए 66 गेंदों पर शतक लगा दिया। इस मैच में भारतीय कप्तान यश ढुल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया जो टीम को हित में नहीं रहा। पाकिस्तान की टीम ने मैच में शानदार शुरुआत की और तेज गति से रन बनाए। इस सिलसिले तो तैयब ताहिर ने जारी रखा और बेहतरीन पारी खेल डाली और अपनी टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। इस मैच में पाकिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 352 रन बनाए। तैयब ताहिर ने लगाए 4 छक्के 12 चौके तैयब ताहिर ने इस मैच में 71 गेंदों पर तेज गति से 4 छक्के और 12 चौकों की मदद से 108 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 152.11 का रहा। इस दौरान उन्होंने अपना शतक सिर्फ 66 गेंदों पर पूरा किया और शतकीय पारी के दौरान 4 छक्के और 11 चौके लगाए। उन्होंने छठे विकेट के लिए मुबासिर खान के साथ मिलकर 126 रन की शतकीय साझेदारी की। इस मैच में तैयब ने पहले छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। तैयब और मुबासिर के बीच अच्छी साझेदारी चल रही थी, लेकिन राजवर्धन हैंगरगेकर ने तैयब को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। पाकिस्तान की शानदार बल्लेबाजी इस मैच में पाकिस्तान की बल्लेबाजी बेहतरीन रही और इस टीम के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर हावी दिखे। पारी की शुरुआत पाकिस्तान के लिए सईम अयूब और साहेबजादा फरहान ने की। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी हुई और अयूब 59 रन पर आउट हुए। इसके बाद साहिबजादा फरहान भी 65 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि भारतीय टीम ने इसके बाद वापसी की और तीसरा, चौथा और पांचवां विकेट जल्दी-जल्दी गिरा दिया, लेकिन तैयब ताहिर ने सारा खेल बिगाड़ दिया। Also Read ऋषभ पंत वनडे वर्ल्ड कप में खेल पाएंगे या नहीं, 36 साल के रोहित शर्मा कब तक खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट- वसीम जाफर ने दिया जवाब

