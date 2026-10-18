भारतीय महिला क्रिकेट टीम और जिम्ब्बावे महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय टीम की सटीक गेंदबाजी के सामने ये टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल नहीं हो पाई।

जिम्बाब्वे की टीम ने रायपुर में पहले खेलते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 102 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 103 रन का लक्ष्य दिया। जिम्बाब्वे के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए तो वहीं 3 बैटर को डक पर आउट हो गए। भारत की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज निकी प्रसाद रहीं जिन्होंने सर्वाधिक 2 विकेट लिए।

भारतीय टीम की बेहतरीन गेंदबाजी

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की गेंदबाजी शानदार रही जिसमें निकी प्रसाद सबसे सफल रहीं। निकी ने 2 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, दिप्ती शर्मा और श्री चरणी ने एक-एक सफलता हासिल की। शैफाली वर्मा ने भी एक ओवर गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला जबकि उन्होंने 7 रन दिए। इसके अलावा अरुंधति रेड्डी को भी कोई सफलता नहीं मिली जिन्होंने 3 ओवर में 17 रन दिए।

जिम्बाब्वे की बैटिंग ज्यादा अच्छी नहीं रही और इस टीम के लिए सबसे बड़ा स्कोर भारत के खिलाफ चिपो मुगेरी-तिरिपानो ने बनाए और उन्होंने 32 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 34 रन की पारी खेली जबकि इस टीम की कप्तान जोसेफिन नकोमो ने 2 चौकों की मदद से 35 गेंदों पर 27 रन बनाए और नाबाद रहीं। ओपनर केलिस न्धलोवु डक पर आउट हुईं जबकि बिलव्ड बिजा ने 7 रन की पारी खेली। शार्न मायर्स ने 7 रन जबकि मोडेस्टर मुपाचिकवा ने 9 रन की पारी खेली।

शाई होप टॉप पर, श्रेयस-संजू-अभिषेक नंबर 3; भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)