भारतीय महिला टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी घरेलू वनडे सीरीज के पहले दो मैच जीतते हुए सीरीज कब्जा ली थी। अब टीम इंडिया टी20 के बाद वनडे सीरीज में भी क्लीन स्वीप करने के करीब है। वडोदरा में खेले जा रहे तीसरे एकदिवसीय मुकाबले में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 39.5 ओवर में 131 रन बनाकर सिमट गई। भारत के लिए वैष्णवी शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके।

बाएं हाथ की भारतीय स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने अपने तीसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में पहला फाइव विकेट हॉल लिया। उन्होंने इस मुकाबले में 10 ओवर गेंदबाजी की और एक मेडन के साथ 39 रन देते हुए पांच विकेट झटके। इससे पहले दूसरे मुकाबले में उन्होंने चार विकेट लिए थे। इस मुकाबले में वैष्णवी के अलावा सयाली सतघारे और क्रांति गौड़ ने भी 2-2 विकेट लिए।

जिम्बाब्वे की 7 बैटर नहीं छू पाईं दहाई का आंकड़ा

भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस मुकाबले में जिम्बाब्वे की सात बैटर दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाईं। ओपनर और विकेटकीपर बैटर मोडेस्टर मुपाचिकवा ने सर्वाधिक 37 रन बनाए। वहीं कप्तान जोसेफिन नकोमो ने भी 35 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा कोई भी खिलाड़ी 30 रन तक नहीं पहुंच पाईं। लोरिन फिरी और ओलिंडर शेयर का खाता भी नहीं खुल सका।

भारतीय क्रिकेट टीम ने सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 9 विकेट और दूसरा मैच 121 रन से जीतते हुए सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई थी। अब भारतीय टीम की नजरें तीसरा मैच जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर हैं। जिम्बाब्वे की टीम तीनों वनडे मैच में 250 रन तक नहीं पहुंच पाई है। पहले मैच में 197, दूसरे में 207 और तीसरे में अब 131 रन पर टीम ढेर हो गई।

वनडे से पहले तीन मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की कप्तानी में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। स्मृति की बतौर नियमित कप्तान यह पहली वनडे सीरीज भी है। अब तक इस सीरीज में उनका बल्ला खामोश रहा है लेकिन कप्तानी लाजवाब रही है।

वैभव सूर्यवंशी ने T20 रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग; 185 का स्ट्राइक रेट, 29 का औसत, 10 पारियों के बाद ऐसा है रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अब तक 10 टी20 इंटरनेशनल पारियां खेली हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में 45 रन की पारी के बाद उन्हें आईसीसी द्वारा जारी ताजा टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में भी 9 स्थान का फायदा हुआ है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





