भारतीय महिला क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर के सफल कप्तानी के कार्यकाल का हाल ही में अंत हुआ। विश्व विजेता हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी से इस्तीफा दिया था और स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बागडोर सौंपी गई। अब बतौर कप्तान स्मृति की पहली सीरीज घरेलू सरजमीं पर होगी। जिम्बाब्वे की टीम भारत दौरे पर तीन टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे मुकाबले खेलेगी।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम का टी20 विश्व कप में पिछले दो टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, जिससे उसकी कमजोरी भी खुलकर सामने आ गई। टीम को अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को लगातार चुनौती देनी है तो उसे खेल के तीनों विभाग में सुधार करना होगा।

भारत ने पिछले साल अपने घरेलू मैदान पर ऐतिहासिक वनडे विश्व कप जीता था, लेकिन अगले साल की शुरुआत में घरेलू मैदान पर पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी जीतना उसके लिए आसान नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी (टी20 फॉर्मेट) की तैयारी का अभियान शुरू करने के लिए यह नई भारतीय टीम की पहली सीरीज होगी।

हरमनप्रीत कौर कई सालों के बाद अब बतौर प्लेयर टीम के साथ उतरने वाली हैं। शैफाली वर्मा को भारतीय महिला टी20 टीम की उपकप्तान बनाया गया है। नए लीडर्स के नेतृत्व में भारतीय टीम की यह पहली सीरीज होने वाली है। जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले तीनों टी20 मुकाबले रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं तीनों वनडे मैच वडोदरा में होंगे।

भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज का पूरा शेड्यूल

टी20 सीरीज

पहला टी20 मैच: 16 अक्टूबर 2026, शाम 7 बजे (IST)

16 अक्टूबर 2026, शाम 7 बजे (IST) दूसरा टी20 मैच: 18 अक्टूबर 2026, शाम 7 बजे (IST)

18 अक्टूबर 2026, शाम 7 बजे (IST) तीसरा टी20 मैच: 20 अक्टूबर 2026, शाम 7 बजे (IST)

वनडे सीरीज

पहला वनडे मैच: 23 अक्टूबर 2026, दोपहर 2 बजे (IST)

23 अक्टूबर 2026, दोपहर 2 बजे (IST) दूसरा वनडे मैच: 25 अक्टूबर 2026, दोपहर 2 बजे (IST)

25 अक्टूबर 2026, दोपहर 2 बजे (IST) तीसरा वनडे मैच: 28 अक्टूबर 2026, दोपहर 2 बजे (IST)

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड

वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का स्क्वाड

स्मृति मंधाना (कप्तान), शैफाली वर्मा, प्रतीका रावल, हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल, तेजल हसबनिस, दीप्ति शर्मा (उपकप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), वैष्णवी शर्मा, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़, सायली सतघरे और रेणुका ठाकुर।

ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी का ऐलान, भारत में होगा आयोजन, पाकिस्तान को नहीं मिली एंट्री; जानें तारीख और वेन्यू

महिला क्रिकेट में एक और क्रांति आने वाली है। आईसीसी ने महिला चैंपियंस ट्रॉफी का ऐलान किया है। इसका पहला संस्करण भारत में होगा। इसमें भारत समेत छह टीमें हिस्सा लेंगी लेकिन पाकिस्तान को इसमें एंट्री नहीं मिली है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





