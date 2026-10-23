भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 23 अक्टूबर 2026 से हो गया है। पहला मुकाबला स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने अपने नाम किया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मुकाबले में श्री चरणी के 4 और क्रांति गौड़ के 3 विकेट के बाद प्रतिका रावल ने 100 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली।

भारत के लिए इस मुकाबले में कप्तान स्मृति मंधाना के साथ प्रतिका रावल ने पारी की शुरुआत की थी। वहीं धाकड़ बल्लेबाज शैफाली वर्मा तीसरे नंबर पर उतरीं। पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे की टीम 49.5 ओवर में 197 रन पर ढेर हो गई थी। जवाब में भारतीय टीम ने 27.1 ओवर में महज 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। शैफाली ने भी बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली और नाबाद रहते हुए 64 रन 33 गेंदों पर बनाए।

प्रतिका-शैफाली की नाबाद शतकीय साझेदारी

भारत के लिए स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने पारी की अच्छी शुरुआत की। दोनों ने 15.3 ओवर में पहले विकेट के लिए 94 रन जोड़े। इसके बाद कप्तान स्मृति 34 गेंद पर 32 रन बनाकर ओलिंडर शेयर का शिकार बनीं। फिर प्रतिका और शैफाली ने पारी को संभाला और 106 रनों की नाबाद साझेदारी की। सीरीज का दूसरा मुकाबला अब 25 अक्टूबर 2026 को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में ही खेला जाएगा।

प्रतिका रावल ने 96 गेंद की नाबाद शतकीय पारी में 15 चौके लगाए। यह उनके वनडे इंटरनेशनल करियर का तीसरा शतक है। छह महीने बाद वनडे क्रिकेट में लौटते हुए उन्होंने बेहतरीन पारी खेली। वहीं शैफाली वर्मा ने 33 गेंद पर 64 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और चार छक्के शामिल थे। भारत के लिए इससे पहले गेंदबाजी में श्री चरणी ने चार, क्रांति गौड़ ने 3, दीप्ति शर्मा 2 और शैफाली वर्मा ने एक विकेट लिया था।

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Pratika Rawal does in fine fashion 💯



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शुभमन गिल से आगे जगदीशन, इशान किशन-पृथ्वी शॉ भी शामिल; लिस्ट ए में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले टॉप 12 बल्लेबाज

वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड हैरी ब्रूक ने अपने नाम किया है। वहीं लिस्ट ए में अगर सबसे तेज डबल सेंचुरी की बात करें तो शुभमन गिल भारतीय खिलाड़ी एन. जगदीशन से भी पीछे हैं। इशान किशन और पृथ्वी शॉ भी इस लिस्ट में शामिल हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





