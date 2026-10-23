IND W vs ZIM W: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रतिका रावल की नाबाद शतकीय जबकि शैफाली वर्मा की नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर जिम्बाब्वे को पहले वनडे मैच में 9 विकेट से हरा दिया। प्रतिका रावल ने वनडे क्रिकेट में छह महीने के बाद सफल वापसी करते हुए टीम के लिए नाबाद शतकीय पारी खेली जो उनके वनडे क्रिकेट करियर का तीसरा शतक रहा तो वहीं शैफाली वर्मा ने अपने फॉर्म को जारी रखते हुए तीसरे नंबर पर कमाल किया और नाबाद अर्धशतक लगाया।

प्रतिका रावल ने 96 गेंदों पर लगाया शतक

प्रतिका रावल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना शतक 96 गेंदों पर पूरा किया और इस टीम के खिलाफ वनडे में ये उनका पहला शतक रहा। प्रतिका ने इस मैच में 15 चौकों की मदद से 96 गेंदों पर नाबाद 100 रन की पारी खेली। उन्होंने पहले विकेट के लिए कप्तान स्मृति मंधाना के साथ मिलकर 93 गेंदों पर 94 रन की साझेदारी की जबकि दूसरे विकेट के लिए शैफाली वर्मा के साथ मिलकर 70 गेंदों पर नाबाद 106 रन की शतकीय साझेदारी भी की।

शैफाली वर्मा ने 29 गेंदों पर लगाया अर्धशतक

शैफाली वर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे मैच में 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और 33 गेंदों पर नाबाद 64 रन की पारी खेली। शैफाली ने अपनी पारी के दौरान 4 छक्के और 5 चौके भी लगाए साथ ही साथ उनका इस मैच में स्ट्राइक रेट 193.94 का रहा। इस मैच में शैफाली तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आई थीं, लेकिन इससे उनके फॉर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी और वनडे में भी उनका ये दमदार प्रदर्शनजारी रहा।

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा शफीकुल्लाह का वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले टॉप-4 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में दूसरी पारी की छठी गेंद पर पहली बार क्रीज पर आए। ये उनकी इस पारी की पहली ही गेंद थी और उन्होंने मैच हेनरी की गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया यानी उन्होंने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर छक्का इस मैच में लगाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)