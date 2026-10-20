भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा व अंतिम मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है और तीसरे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले खेलते हुए टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाए। पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 41 गेंद पर नाबाद 91 रनों की तूफानी पारी खेली। यह टी20 इंटरनेशनल में हरमनप्रीत का दूसरा सर्वोच्च स्कोर है।

हरमनप्रीत कौर ने अपनी इस पारी में 10 चौके और 5 छक्के लगाए। उन्होंने इस सीरीज के पहले मैच में सिर्फ 1 रन बनाया था और दूसरे मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी। वहीं दूसरे मुकाबले की प्लेयर ऑफ द मैच शैफाली वर्मा ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया और 37 गेंद पर 69 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और पांच छक्के लगाए।

भारतीय महिला टीम ने बनाया तीसरा सबसे बड़ा T20I स्कोर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टी20 इंटरनेशनल में सातवीं बार 200 रनों का आंकड़ा पार किया है। वहीं यह टीम इंडिया का महिला टी20 इंटरनेशनल में संयुक्त रूप से तीसरा सर्वोच्च स्कोर है। भारत ने 2025 में श्रीलंका के खिलाफ अपना सबसे बड़ा टी20 टोटल , 221/4 बनाया था। वहीं इससे पहले भी भारत ने श्रीलंका के ही खिलाफ महिला टी20 में 216 रन ही इसी साल एशियाई खेलों में बना चुका है।

स्मृति मंधाना ने नहीं की बल्लेबाजी

इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम अपनी नियमित ओपनिंग जोड़ी के साथ नहीं उतरी। कप्तान स्मृति मंधाना पारी में 7 विकेट गिरने के बावजूद बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरीं। अनुष्का शर्मा ने उपकप्तान शैफाली वर्मा के साथ ओपनिंग की और 20 गेंद पर 28 रन बनाते हुए टीम को अच्छी शुरुआत दी। उनके और शैफाली के बीच 32 गेंद पर 54 रन की पार्टनरशिप हुई।

फिर निकी प्रसाद का इस मैच में जलवा नहीं दिखा और वह 12 गेंद पर 9 रन ही बना पाईं। हरमनप्रीत कौर ने फिर क्रीज पर आते ही मोर्चा संभाला और शैफाली भी तेजतर्रार तेवर दिखाती रहीं। ऋचा घोष 1, दीप्ति शर्मा 0 और अरुंधति रेड्डी 4 बल्लेबाजी में खास योगदान नहीं दे पाईं। जिम्बाब्वे के लिए बीलव्ड बीजा ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके।

IND W vs ZIM W LIVE Streaming: भारत-जिम्बाब्वे तीसरा टी20 मैच, कब, कहां और कैसे देख पाएंगे लाइव मैच

IND W vs ZIM W 3rd T20I Match Live Streaming Channel: भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 20 अक्टूबर को होगा। इस मैच के लाइव चैनल, लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स की जानकारी यहां उपलब्ध है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



