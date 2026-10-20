जिम्बाब्वे के खिलाफ रायपुर में दूसरे टी20 मैच में भारत की जीत के दौरान आचार संहिता (Code of Conduct) तोड़ने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारतीय ओपनर शैफाली वर्मा को आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई है। रविवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने एक मैच बाकी रहते ही सीरीज अपने नाम कर ली। शैफाली ने एक कैच छोड़ने के बाद गेंद को जमीन पर जोर से दे मारा था। इस के लिए उन्हें एक ‘डिमेरिट पॉइंट’ दिया गया है।

यह घटना जिम्बाब्वे की पारी के 12वें ओवर में हुई, जब चिपों मुगेरी-तिरिपानो ने श्री चरणी की गेंद को हवा में मिड-ऑफ की तरफ खेला। वहां तैनात शैफाली ने कैच छोड़ने का मौका गंवा दिया और गेंद सीधे उनके जबड़े पर जा लगी। इसके बाद झुंझलाहट में उन्होंने गेंद को जमीन पर पटक दिया।

शैफाली ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया

मैच रेफरी जीएस लक्ष्मी द्वारा लगाई गई सजा को शैफाली द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद किसी औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। यह डिमेरिट पॉइंट 24 महीने की अवधि में शैफाली की पहली गलती है। इस मुकाबले में शैफाली ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 25 गेंदों पर नाबाद 55 रन बनाए। इससे भारत ने 103 रनों के लक्ष्य को 9वें ओवर के अंदर ही आसानी से हासिल कर लिया। तीन मैचों की सीरीज का आखिरी टी20 मंगलवार (20 अक्टूबर) को इसी मैदान पर खेला जाएगा।

भारत-जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

शैफाली वर्मा ने भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में अब तक खेले 2 मैचों में 59 रन बनाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर अब भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना आ गईं हैं, जिन्होंने दो मैचों में 56 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में नंदनी शर्मा टॉप पर पहुंच गईं, जिन्होंने 2 मैचों में 3 विकेट लिए हैं। न्याशा ग्वांजुरा दूसरे नंबर पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।