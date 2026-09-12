महिला एशिया कप 2026 में भारत और श्रीलंका के बीच रविवार (13 सितंबर 2026) को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम महिला क्रिकेट एशिया कप में लगातार 10वां फाइनल मुकाबला खेलेगी। इससे पहले पिछले सभी 9 संस्करण में भारत ने फाइनल खेला था। भारतीय महिला टीम 7 बार एशिया कप का खिताब जीत भी चुकी है और अब उसकी 8वें खिताब पर नजर है।
भारत के अलावा एक-एक बार बांग्लादेश और श्रीलंका ने यह खिताब जीता है। श्रीलंका ने 2024 में भारत को हराकर ही खिताब जीता था। दो साल पहले इस फाइनल मुकाबले में श्रीलंका की 2 स्टार खिलाड़ियों ने भारत से जीत छीन ली थी। इस मुकाबले में स्मृति मंधाना की 60 रन की पारी बेकार साबित हो गई थी। अगर उस हार की कहानी को विस्तार से समझें तो श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापट्टू और मौजूदा उपकप्तान हर्षिता समराविक्रमा ने भारत से जीत छीन ली थी।
165 रन बनाकर भी हार गई थी टीम इंडिया
2024 में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए महिला टी20 एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। उपकप्तान स्मृति मंधाना ने 47 गेंद पर 60 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। उसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने 16 गेंद पर 29 और ऋचा घोष ने 14 गेंद पर 30 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बनाए थे।
श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं थी और दूसरे ओवर में ही 7 रन पर पहला झटका विष्मी गुणारत्ने के रूप में लगा था। उसके बाद भारतीय टीम के हाथों से मैच फिसलता गया। क्योंकि कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने 43 गेंद पर 61 और हर्षिता समराविक्रमा ने 51 गेंद पर नाबाद 69 रन बनाते हुए दूसरे विकेट के लिए 87 रन जोड़े थे।
बचा हुआ काम काविशी दिलहारी ने किया था और 16 गेंद पर नाबाद 30 रन बनाते हुए 73 रन की नाबाद पार्टनरशिप हर्षिता के साथ की थी। श्रीलंका ने 18.4 ओवर में ही 2 विकेट खोकर 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया था। इस तरह श्रीलंकाई टीम पहली बार महिला एशिया कप का खिताब जीती थी।
श्रीलंका से रहना होगा सावधान
भारतीय टीम को इस बार भी श्रीलंका से सावधान रहना होगा। कप्तान अट्टापट्टू की अभी पूरे टूर्नामेंट में अच्छी पारी आना बाकी है। वहीं हर्षिता और काविशी ने सेमीफाइनल में अहम साझेदारी करते हुए पाकिस्तान से मैच छीना था। ऐसे में इन तीन खिलाड़ियों से भारतीय गेंदबाजों को निपटना होगा। हालांकि, भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, प्रेमा रावत सभी अच्छी लय में दिख रही हैं। ऐसे में एक बेहतरीन और रोमांचक फाइनल मुकाबला होने की संभावना है।
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Iमहिला एशिया कप 2026 के फाइनल में रविवार 13 सितंबर को भारत का सामना श्रीलंका से होगा। इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की नजरें होंगी टीम की कमजोरियों को दूर करते हुए श्रीलंका से पिछले एशिया कप की हार का बदला लेने पर। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर