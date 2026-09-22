भारतीय महिला टीम ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस पारी में स्मृति मंधाना ने 79 रन बनाए और 5 चौके व 7 छक्के अपनी पारी में जड़े, लेकिन वह हरमनप्रीत कौर और शैफाली वर्मा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाईं। भारत ने इसी के साथ एशियन गेम्स का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया।

एशियन गेम्स की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का इससे पहले सबसे बड़ा स्कोर था 202/4 जो 2023 में हॉन्गकॉन्ग ने मंगोलिया के खिलाफ बनाया था। अब भारतीय टीम ने 216 रन बनाकर यह रिकॉर्ड तोड़ा और इतिहास रचा। भारत का महिला टी20 इंटरनेशनल में भी यह तीसरा सबसे बड़ा टोटल है। भारत का टी20 में बेस्ट स्कोर 221 रन भी श्रीलंका के खिलाफ आया था।

महिला टी20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे बड़े टोटल

221/2 : vs SL-W, तिरुवनंतपुरम, 2025

vs SL-W, तिरुवनंतपुरम, 2025 217/4 : vs WI-W, मुंबई डीवाई पाटिल, 2024

vs WI-W, मुंबई डीवाई पाटिल, 2024 216/3 : vs SL-W, निशिन, 2026*

vs SL-W, निशिन, 2026* 210/5 : vs ENG-W, ट्रेंट ब्रिज, 2025

vs ENG-W, ट्रेंट ब्रिज, 2025 209/5 : vs NED-W, हेडिंग्ले, 2026

vs NED-W, हेडिंग्ले, 2026 201/5 : vs UAE-W, डाम्बुला, 2024

स्मृति मंधाना हरमनप्रीत-शैफाली का रिकॉर्ड तोड़ने से चूकीं

स्मृति मंधाना ने फाइनल मुकाबले में 44 गेंद पर 79 रन ठोके। इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 7 छक्के लगाए। इस पारी के बाद वह भारत के लिए एक टी20 इंटरनेशनल पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अपने ही रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गईं, लेकिन हरमनप्रीत कौर और शैफाली वर्मा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाईं।

महिला टी20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली भारतीय

9 छक्के: शैफाली वर्मा, vs BAN-W, निशिन, 2026

शैफाली वर्मा, vs BAN-W, निशिन, 2026 8 छक्के: हरमनप्रीत कौर, vs NZ-W, 2018

हरमनप्रीत कौर, vs NZ-W, 2018 7 छक्के: स्मृति मंधाना, vs HKG-W, दुबई, 2026

स्मृति मंधाना, vs HKG-W, दुबई, 2026 7 छक्के: स्मृति मंधाना, vs SL-W, निशिन, 2026*

भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए एशियाई खेलों के फाइनल में 216 रन बनाए। इस मैच में स्मृति मंधाना 79, शैफाली वर्मा 48 के अलावा ऋचा घोष ने नाबाद 49 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर फिर कुछ खास नहीं कर पाईं और 19 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। पहले विकेट के लिए स्मृति और शैफाली ने 99 रन की पार्टनरशिप की थी।

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, 11000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं; शैफाली वर्मा के साथ भी बनाया रिकॉर्ड

भारतीय स्टार बैटर स्मृति मंधाना ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में 44 गेंद पर 79 रन की पारी खेली। उन्होंने इस पारी के दौरान अपने 11 हजार इंटरनेशनल रन पूरे किए और वह ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





